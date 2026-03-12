Укр
Они вступают в эру успеха: четырем знакам зодиака судьба даст особый шанс

Мария Николишин
12 марта 2026, 03:00
Астрологи говорят, что четверг приходится на День разрушения.
Кого ждет большая удача / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой знак зодиака услышит важную новость 12 марта
  • Кто получит финансовую выгоду

12 марта четырех китайских знаков зодиака ждет большая удача и успех. Четверг приходится на День разрушения с энергией Деревянного Петуха.

Астрологи добавляют, что Дни разрушения известны в китайской астрологии тем, что очищают именно то, что замедляло. Стихия Дерева продвигает движение вперед, тогда как энергия Петуха является прямолинейной и хорошо выявляет, что нужно изменить, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

видео дня

Каких знаков зодиака ждут настоящие сдвиги

Петух

В четверг вы проснетесь уже раздраженные чем-то, что долго терпели. Вместо того, чтобы снова отбросить это, вы беретесь за решение. Возможно, вы установите границу с кем-то, кто постоянно тратит ваше время, или отмените что-то, что истощает ваш кошелек. После этого вы поймете, что теперь у вас есть возможность сказать "да" чему-то лучшему.

Лошадь

12 марта вы услышите новость, которая мгновенно изменит ваше настроение. Что-то, что раньше казалось неопределенным, наконец решается. План подтверждается, и кто-то, кто медлил, внезапно принимает решение. После этого вы можете сосредоточиться на новой возможности, которая на самом деле имеет финансовый потенциал.

Змея

В этот день вы замечаете закономерность, которая делает что-то очевидным. Вместо того, чтобы испытывать разочарование, вы чувствуете себя сильнее. Вы переключаете свое внимание на людей, которые действительно уважают ваше время и талант. Это изменение в конечном итоге принесет вам финансовую выгоду.

Обезьяна

В четверг вы можете случайно решить проблему, которая беспокоила кого-то другого. Возможно, вы что-то предложите или укажете на более простой способ решения ситуации. Этот небольшой момент положительно повлияет на вас.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

17:46

Еще один шанс: Украина выбилась из "минусов" в рейтинге букмекеров на Евровидение-2026

17:43

С флагом России, но без украинского: на Паралимпиаде разгорелся громкий скандал

17:40

Выражения "сарафанное радио" нет в украинском языке: какие есть соответствия

