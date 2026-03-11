Гороскоп Таро на завтра 12 марта: Тельцу - сила воли, Ракам - мечтать

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Гороскоп Таро на 12 марта / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро для Овна на четверг: Двойка Кубков

Овен, Двойка Кубков говорит о взаимном влечении и гармонии, которая возникает, когда два человека одинаково относятся друг к другу. Поэтому сегодняшняя задача — быть избирательными в выборе партнёра.

12 марта не торопитесь. Вместо этого будьте снисходительны к себе. Поиск любимого человека — это очень важно. Лучше всего найти того, кто вам близок. Не выбирайте, исходя из чувства одиночества.

Телец

Карта Таро для Тельца на четверг: Королева Пентаклей

12 марта пришло время обратиться к заботливой стороне вашей натуры. Вы можете защищать и обеспечивать себя и других, но с более мягким, нежным настроем.

Королева Пентаклей говорит о женщине-заботливой женщине. Обратитесь к своей чувствительной стороне и позвольте сердцу направить вас туда, где вам суждено быть. Пусть ваша более мягкая сторона раскроет силу вашей воли.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на четверг: Девятка Жезлов, перевернутая

Иногда вы работаете намного усерднее, чем привыкли, и все же предпочитаете улыбаться, чтобы скрыть усталость. Вы редко осознаете свою силу, пока не столкнетесь с необходимостью проявить ее в нужный момент, и 12 марта вы пройдете испытания, которые будут бросать вам вызов.

Близнецы, пришло время похвалить себя за всю вашу усердную работу и целеустремленность. Возможно, именно поэтому вам выпала перевернутая Девятка Жезлов, которая указывает на трудные времена, закаляющие выносливость или помогающие вам увидеть, насколько вы сильны.

Рак

Карта Таро для Рака на четверг: Шут

12 марта вы готовы к новому началу, и если вы откроете свой разум для новых возможностей, перед вами откроется дверь к новому началу. Карта Таро "Шут" говорит об оптимистическом взгляде на вещи.

Сейчас очень важен невинный взгляд на вещи. Вы хотите представить себе, каким может быть будущее, не ограничивая себя никаким образом. Вместо этого дайте волю своему воображению. Позвольте своим мечтам сбыться, ведь одна из них может стать реальностью.

Лев

Карта Таро для Льва в четверг: Колесница, перевернутая

Карта Таро "Колесница" указывает на отсутствие направления, и если вы не уверены, куда движется ваша жизнь, возможно, этому есть причина, и вам нужно ее исследовать.

12 марта проверьте, что вас отвлекает. Иногда стресс может заставить вас потерять из виду, кто вы есть, но это временная потеря. С терпением и временем, чтобы восстановить связь с тем, что раньше вас поддерживало, вы вскоре преодолеете эмоциональное оцепенение и заново откроете себя.

Дева

Карта Таро для Девы на четверг: Тройка Мечей

Дева, возможно, сейчас вы переживаете сердечную боль. Потеря дружбы или ощущение, что время летит так быстро, могут заставить вас задуматься о том, когда вы снова будете счастливы.

Тройка Мечей также может означать печаль из-за разочаровывающей ситуации, связанной с другим человеком. 12 марта знайте, что то, что вы переживаете, временно, и хотя сейчас чувства сильны, обращение к своей боли — это исцеление. Однажды вы станете сильнее своей печали.

Весы

Карта Таро для Весов на четверг: Семерка Кубков, перевернутая

Действие — это недостающее звено между вашими мечтами и вашим воображением. 12 марта у вас есть потенциал создать все, что вы захотите, но важно составить план действий, чтобы достичь своих целей и следовать своим мечтам.

Семерка Кубков, перевернутая, дает совет: перестаньте мечтать, начните действовать. Не игнорируйте то, чего вы хотите достичь в жизни. Вместо этого, идите ва-банк, но с планом действий.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на четверг: Влюблённые

Вы готовы к хорошему, Скорпион. Карта Таро "Влюблённые" — это яркий свет в конце туннеля, символизирующий идеальные отношения. Вы можете получить всё, что хотите и в чём нуждаетесь, начиная с 12 марта, но один из ключей — это благодарность за то, где вы находитесь сейчас.

Благодарность — лучший путь к счастью в партнёрстве. Если вы одиноки, перечислите все замечательные качества, которые вы привносите в партнёрство, чтобы привлечь желаемое; а если вы сейчас в паре, то качества, которые вы цените в другом человеке.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на четверг: Солнце, перевёрнутое

Сегодня тот день, когда вы покажете ту сторону себя, которую другие редко видят. Перевёрнутая карта Таро "Солнце" указывает на чрезмерную самоуверенность, что может быть хорошо, пока это не перестаёт быть таковым.

12 марта будьте осторожны, не думайте, что вы можете сделать больше, чем можете. Не стоит давать пустые обещания и не выполнять их. Прислушивайтесь к мнению других, и если есть обратная связь, обратите на неё внимание и учтите её.

Козерог

Карта Таро для Козерога на четверг: Тройка Кубков

Это будет чудесный день, Козерог, по крайней мере, таково символическое значение карты Тройка Кубков. Тройка связана с радостными встречами, а Кубки — с эмоциональной реакцией на ситуацию.

12 марта, Козерог, вам нужно, чтобы друзья проводили время вместе. Вы хотите насладиться красотой крепкой дружбы и создать воспоминания на всю жизнь.

Водолей

Карта Таро для Водолея на четверг: Король Жезлов

Король Жезлов — это дальновидный лидер, способный воплотить одну идею в реальность. 12 марта этим человеком можете быть вы, и всё, что вам нужно сделать, это посвятить себя определённому пути, независимо от того, сколько времени это займёт.

Водолеи, вы можете сделать все, что задумаете. Поставьте перед собой цель, которая поможет вам чувствовать себя мотивированными и целеустремленными. Вам важно сдержать свое слово.

Рыбы

Карта Таро на четверг для Рыб: Королева Жезлов

Рыбы, Королева Жезлов представляет собой независимого лидера и мыслителя, излучающего тепло и вселяющего уверенность. 12 марта вам предстоит решить, какой подход вы хотите использовать во взаимодействии с другими.

Хотите ли вы быть мягкими, когда просите о том, что вам нужно, или прямыми и более авторитетными? Возможно, сегодня вам подойдет более мягкий подход. Поэкспериментируйте, чтобы увидеть, насколько восприимчивы к вам другие.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

