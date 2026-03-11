Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  Гороскоп

Орхидея, алоэ или толстянка: какое комнатное растение выбрать по знаку зодиака

Анна Ярославская
11 марта 2026, 04:30
Знак зодиака может подсказать, какие цветы лучше всего подойдут человеку по энергетике.
Названы лучшие комнатные растения для каждого знака зодиака / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Выбор комнатного растения — это не только вопрос вкуса, но и энергии. Астрологи уверяют, что у каждого знака зодиака есть "свои" цветы, которые лучше всего подходят характеру.

видео дня

Какие комнатные растения подходят по знаку зодиака

Водолей (20 января – 18 февраля): Жасмин

В природе Водолеев заложена склонность к необычному. Поэтому представителям этого знака зодиака стоит выбрать цветущий жасмин, известный своим опьяняющим ароматом, экзотическими ассоциациями и чувственными свойствами, пишет PureWow.

Рыбы (19 февраля – 20 марта): Орхидея

Рыбы - это мечтатели с горящими глазами, которым для вдохновения необходимо окружать себя прекрасными вещами. Побалуйте себя самым очаровательным комнатным растением - орхидеей.

Овен (21 марта – 19 апреля): Эвкалипт

Сила — ваша отличительная черта и предмет гордости Овнов. Им стоит приобрести эвкалипт, обладающий множеством полезных свойств, включая облегчение респираторных заболеваний и снижение риска бактериальных инфекций.

Телец (20 апреля – 20 мая): Замиокулькас

Телец - крепкий орешек с твердым характером. Именно поэтому замиокулькас (известный как самое неуничтожимое из всех комнатных растений) — это ботаническая родственная душа Тельцов.

Близнецы (21 мая – 20 июня): Алоэ

В древности это "растение бессмертия" вешали над дверными проемами, чтобы отпугивать зло и привносить в дом позитивную энергию. Алоэ может стать хорошей мерой предосторожности для усмирения сварливых Близнецов.

Рак (21 июня – 22 июля): Кактус

Это самый мягкосердечный знак зодиака, и хотя у Раков может возникнуть соблазн купить симпатичный папоротник в питомнике, лучше выберите кактус, который послужит напоминанием о необходимости стоять на своем и быть сильнее.

Лев (23 июля – 22 августа): Стрелиция

Как и ваша личность, это многолетнее растение является шикарным, броским и совершенно недвусмысленным. Добавьте в свою гостиную напольную версию, чтобы привнести в интерьер бодрящий зеленый акцент, соответствующий вашему настроению.

Дева (23 августа – 22 сентября): Английский плющ

Вы всегда практичны и стремитесь улучшить свой дом и здоровье. Приобретите неприхотливое растение плющ, которое ученые НАСА назвали лучшим комнатным растением для фильтрации воздуха.

Совместимость знаков зодиака - лучшие партнеры / Инфографика: Главред

Весы (23 сентября – 21 октября): Спатифиллум

Это элегантное комнатное растение известно своей способностью нейтрализовать токсичные бытовые газы, такие как формальдегид и угарный газ. Другими словами, оно, как и сами Весы, мастерски достигает баланса.

Скорпион (22 октября – 21 ноября): Лаванда

В следующий раз, когда Скорпионы почувствуют себя настоящими королями тьмы, им следует вдохнуть аромат лаванды. Это ароматерапевтическое растение известно своими свойствами снимать стресс, успокаивать нервы и поднимать настроение.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря): Денежное дерево

Стрельцам нужно неприхотливое, выносливое растение, которое не погибнет, пока представители этого знака зодиака будут мчаться в аэропорт каждые выходные. Выберите толстянку, которая не нуждается в тщательном уходе, в качестве комнатного растения.

Козерог (22 декабря – 19 января): Базилик

Козероги - перфекционисты, которым пора уже немного сбавить обороты. Астрологи советуют Козерогам побаловать себя ароматным базиликом (который содержит успокаивающее стресс соединение под названием линалоол), чтобы помочь обрести баланс между работой и личной жизнью.

О ресурсе: PureWow

PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни.

Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия.

PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях.

Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

