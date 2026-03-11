Орхидея, алоэ или толстянка: какое комнатное растение выбрать по знаку зодиака

Вы узнаете:
- Как определить свой цветок по дате рождения
- Какие комнатные растения подойдут каждому знаку зодиака
Выбор комнатного растения — это не только вопрос вкуса, но и энергии. Астрологи уверяют, что у каждого знака зодиака есть "свои" цветы, которые лучше всего подходят характеру.
Какие комнатные растения подходят по знаку зодиака
Водолей (20 января – 18 февраля): Жасмин
В природе Водолеев заложена склонность к необычному. Поэтому представителям этого знака зодиака стоит выбрать цветущий жасмин, известный своим опьяняющим ароматом, экзотическими ассоциациями и чувственными свойствами, пишет PureWow.
Рыбы (19 февраля – 20 марта): Орхидея
Рыбы - это мечтатели с горящими глазами, которым для вдохновения необходимо окружать себя прекрасными вещами. Побалуйте себя самым очаровательным комнатным растением - орхидеей.
Овен (21 марта – 19 апреля): Эвкалипт
Сила — ваша отличительная черта и предмет гордости Овнов. Им стоит приобрести эвкалипт, обладающий множеством полезных свойств, включая облегчение респираторных заболеваний и снижение риска бактериальных инфекций.
Телец (20 апреля – 20 мая): Замиокулькас
Телец - крепкий орешек с твердым характером. Именно поэтому замиокулькас (известный как самое неуничтожимое из всех комнатных растений) — это ботаническая родственная душа Тельцов.
Близнецы (21 мая – 20 июня): Алоэ
В древности это "растение бессмертия" вешали над дверными проемами, чтобы отпугивать зло и привносить в дом позитивную энергию. Алоэ может стать хорошей мерой предосторожности для усмирения сварливых Близнецов.
Рак (21 июня – 22 июля): Кактус
Это самый мягкосердечный знак зодиака, и хотя у Раков может возникнуть соблазн купить симпатичный папоротник в питомнике, лучше выберите кактус, который послужит напоминанием о необходимости стоять на своем и быть сильнее.
Лев (23 июля – 22 августа): Стрелиция
Как и ваша личность, это многолетнее растение является шикарным, броским и совершенно недвусмысленным. Добавьте в свою гостиную напольную версию, чтобы привнести в интерьер бодрящий зеленый акцент, соответствующий вашему настроению.
Дева (23 августа – 22 сентября): Английский плющ
Вы всегда практичны и стремитесь улучшить свой дом и здоровье. Приобретите неприхотливое растение плющ, которое ученые НАСА назвали лучшим комнатным растением для фильтрации воздуха.
Весы (23 сентября – 21 октября): Спатифиллум
Это элегантное комнатное растение известно своей способностью нейтрализовать токсичные бытовые газы, такие как формальдегид и угарный газ. Другими словами, оно, как и сами Весы, мастерски достигает баланса.
Скорпион (22 октября – 21 ноября): Лаванда
В следующий раз, когда Скорпионы почувствуют себя настоящими королями тьмы, им следует вдохнуть аромат лаванды. Это ароматерапевтическое растение известно своими свойствами снимать стресс, успокаивать нервы и поднимать настроение.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря): Денежное дерево
Стрельцам нужно неприхотливое, выносливое растение, которое не погибнет, пока представители этого знака зодиака будут мчаться в аэропорт каждые выходные. Выберите толстянку, которая не нуждается в тщательном уходе, в качестве комнатного растения.
Козерог (22 декабря – 19 января): Базилик
Козероги - перфекционисты, которым пора уже немного сбавить обороты. Астрологи советуют Козерогам побаловать себя ароматным базиликом (который содержит успокаивающее стресс соединение под названием линалоол), чтобы помочь обрести баланс между работой и личной жизнью.
