Застряли в прошлом: три знака зодиака, которые больше всего склонны к ностальгии

Вы узнаете:
- Какой знак зодиака всегда помнит все важные даты
- Почему Тельцы застревают в прошлом
Иногда ностальгия накрывает каждого человека. Мы слушаем музыку, которая нам нравилась в подростковом возрасте, смотрим старые фотографии или вспоминаем свою первую любовь. Ностальгия может успокоить нервы, облегчить боль и даже улучшить здоровье. Но постоянная тоска по "золотым временам" и зацикливание на прошлом мешают нам жить настоящим.
Астролог Джейми Райт назвала три знака зодиака, которые не просто часто вспоминают прошлое — они там живут, пишет PureWow.
Рак (с 21 июня по 22 июля)
В астрологии Луна — это планета, управляющая памятью, а Рак — чувствительный, кардинальный водный знак, который находится под её влиянием. Поэтому можно сказать: Раками управляет их память. Это одновременно и благословение, и проклятие. Раки — это своего рода историки в кругу друзей, всегда способны вспомнить даты и места важных общих событий. Однако такая сильная память может заставить Раков застрять в ярких образах прошлого и лишить их вдохновения на будущее.
Телец (с 20 апреля по 20 мая)
Тельцы всегда немного одержимы ностальгией.
"Телец — это бык, вышедший на пастбище, но обычно его не впечатляет нынешний ландшафт, и он мечтает, чтобы это было то же самое поле, что и десять лет назад", - говорит астролог.
Частично одержимость прошлым у Тельца объясняется тем, что они воспринимают его как нечто неизменное и прочное. Именно этого больше всего жаждут земные знаки. Будущее неизвестно, а настоящее слишком шаткое. Поэтому Тельцы застревают в прошлом - ведь им там комфортно.
Скорпион (с 22 октября по 21 ноября)
Как и их "родственный" водный знак Рак, Скорпионы чувствуют всё очень глубоко. Но в отличие от Рака — знака, где Луна, планета памяти и эмоций, находится в своей обители, — в Скорпионе Луна считается в падении. Это означает, что ей здесь сложнее проявлять свои качества естественным образом.
Это не значит, что Скорпионы плохо справляются с "лунными" задачами — заботой о теле и доме, умением находить опору в эмоциях и внутреннем мире. Просто им приходится прикладывать больше усилий, чем другим, чтобы развить в себе высокий уровень этих навыков.
Скорпионы не склонны к ностальгии от природы, но часто всю жизнь учатся лучше понимать прошлое, эмоции и разные стороны происходящего. Особенно это касается умения видеть ситуацию целиком, а не только через призму боли и интенсивных переживаний.
"Хотя да, именно Скорпион с наибольшей вероятностью до сих пор может слушать тот самый "эмо"-плейлист из 2006 года на повторе", - отметила Райт.
Ранее Главред писал, какие знаки зодиака умеют создавать проблемы на ровном месте.
Вам также может быть интересно:
- Гороскоп Таро на февраль 2026: Ракам - доходы, Львам - белая полоса, Девам - завершение
- Гороскоп Таро на февраль 2026: Весам - доход, Скорпионам - перемены, Стрельцам - успех
- Гороскоп Таро на февраль 2026: Рыбам - триумф, Водолеям - прибыль, Козерогам - важные сделки
О персоне: Джейми Райт
Джейми Райт - астролог и автор еженедельных и ежемесячных гороскопов для PureWow.
Живет в Бруклине, штат Нью-Йорк. Почти десять лет она работает с клиентами онлайн и в реальной жизни, является автором популярной рассылки "Лунные послания" и ведет подкаст Good Fortunes.
Джейми всю жизнь изучала астрологию и является экспертом как в современных, так и в традиционных методах, а также в истории астрологии и других формах гадания.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред