Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Удача на пороге: 3 знакам китайского зодиака неслыханно повезет до конца марта

Сергей Кущ
10 марта 2026, 10:04
Для представителей этих знаков месяц складывается особенно удачно.
3 знака китайского зодиака неслыханно повезет до конца марта
3 знака китайского зодиака неслыханно повезет до конца марта / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Какие знаки получат шанс улучшить свою жизнь
  • В каких сферах ждать прорыва

До конца марта судьба готовит мощный финансовый и карьерный рывок для трех знаков китайского зодиака. Период нестабильности сменяется временем возможностей, полезных знакомств и заслуженного признания — главное вовремя заметить свой шанс и не упустить его.

Коза

Для представителей этого знака месяц складывается особенно удачно. Главная тема — финансовая стабилизация и рост накоплений. Денежный дефицит постепенно уходит, а уверенность в завтрашнем дне усиливается.

видео дня

Самые сильные дни для привлечения изобилия: 6, 18, 22 и 30 марта.

Астрологическая картина подсказывает: сейчас важно действовать спокойно и стратегически. Начните с пересмотра бюджета, сосредоточьтесь на сбережениях и способах сокращения долгов. Любые шаги к финансовой грамотности принесут плоды — будь то профильные курсы, книги о богатстве или полезные подкасты.

Если расходы "съедают" доход, пришло время честного анализа: возможно, аренда слишком высока или крупные активы не работают на вас.

В деловой сфере ставка на надежность и развитие навыков. Особенно полезно освоение современных технологий и инструментов, включая ИИ. Медленные, продуманные решения окажутся куда выгоднее рискованных рывков.

Кролик

Удача Кроликов приходит через людей. Март превращается в месяц, когда связи решают всё.

Лучшие дни для привлечения богатства: 2, 3, 15, 27 и 28 марта.

Именно сейчас особенно важно то, как вы взаимодействуете с окружающими. Партнерства, рекомендации и деловые знакомства открывают двери к новым источникам дохода.

Формула успеха проста:

  • Давайте то, что хотите получить.
  • Будьте искренними.
  • Интересуйтесь потребностями других.

Ваша доброжелательность работает как магнит для возможностей. Репутация растет, а вместе с ней — клиентская база и влияние в профессиональной среде. Возможен рост компании или выгодные совместные проекты.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Петух

У Петухов начинается месяц личного триумфа. В воздухе ощущается особый "фактор притяжения" — вам становится легче получать желаемое и укреплять позиции в обществе.

Ключевые даты признания и роста: 14, 18 и 26 марта.

Даже небольшие достижения заметно поднимают ваш социальный статус. Руководство и партнеры видят ваш потенциал:

  • могут поручить более ответственную роль
  • попросят заменить коллегу
  • доверят важный проект
  • Это идеальный период, чтобы:
  • просить о повышении зарплаты
  • обсуждать карьерный рост
  • строить план запуска собственного дела

Ваша экспертность — главный козырь месяца. Люди замечают ваш профессионализм и готовы платить за ваш опыт.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Враг этого не ожидает": ВСУ готовятся к контрнаступлению

"Враг этого не ожидает": ВСУ готовятся к контрнаступлению

11:30Фронт
Кремль вынужден отказаться от весенне-летнего наступления – ISW

Кремль вынужден отказаться от весенне-летнего наступления – ISW

09:30Украина
Советники Трампа просят его найти способ выйти из войны с Ираном – WSJ

Советники Трампа просят его найти способ выйти из войны с Ираном – WSJ

08:26Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Благовещение в 2026 году будет по новому стилю: точная дата

Благовещение в 2026 году будет по новому стилю: точная дата

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

Секрет граненного стакана: почему граней именно 16 и для чего его создали в СССР

Секрет граненного стакана: почему граней именно 16 и для чего его создали в СССР

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

Последние новости

11:44

Германия собрала для Украины партию ракет для систем Patriot – Spiegel

11:32

"Поднял полмира": MamaRika вырвалась из Дубая и воссоединилась с мужемВидео

11:30

"Враг этого не ожидает": ВСУ готовятся к контрнаступлению

11:30

Монета лежала в бабушкином сейфе годами: ее стоимость поразила семью

11:28

Какие цвета делают спальню безвкусной: антирейтинг дизайнеров

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
11:25

Путин сорвал джекпот на войне в Иране: дипломат назвал фактор, который все испортитВидео

10:44

Мужчина проверил камеру видеонаблюдения и не поверил своим глазам – что он увидел

10:40

Китайский гороскоп на завтра, 11 марта: Собакам - боль, Лошадям - риск

10:21

Екатерина Репяхова внезапно высказалась о женах Виктора Павлика - детали

Реклама
10:05

Знак власти и мистики: что на самом деле означает украинский трезубец

10:04

Удача на пороге: 3 знакам китайского зодиака неслыханно повезет до конца марта

09:38

"Это все развод": девушка убитого Комарова получила от него подарок

09:30

Кремль вынужден отказаться от весенне-летнего наступления – ISW

09:29

Трамп намекнул на смену власти в Иране и допустил убийство Хаменеи-младшего

09:15

Весеннее равноденствие 2026 уже близко: когда наступит особенный момент

08:47

Почему быстрый мир в Иране может стать стратегической ловушкой: Яковина объяснилмнение

08:26

Советники Трампа просят его найти способ выйти из войны с Ираном – WSJ

08:22

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:03

Путин хочет быть "полезным": Трамп раскрыл детали беседы с главой КремляВидео

07:39

Россия ударила по Днепру: пострадали 10 человек, повреждены дома и банкФото

Реклама
07:01

В Харькове после удара "шахедов" пострадали четыре человека, среди них ребенокФото

06:00

Станет королевой стола: рецепт домашней рубленной колбасы на Пасху 2026Видео

05:45

Гороскоп на завтра 11 марта: Водолеям - путаница, Львам - радость

05:14

"Русский шик": дочь Ани Лорак поразила сеть длинными "когтями"

04:41

Такое уже почти никто не ест: какие откровенно странные блюда любили в СССР

04:00

Начнется "белая полоса" в жизни: три знака зодиака поймают удачу за хвост

03:42

"Реальность другая": могут ли цены на нефть "взлететь в космос" из-за войны в Иране

03:17

Для чего в СССР хозяйственное мыло замораживали: об этом лайфхаке знают единицы

03:02

Зачем на холодильниках в СССР ставили замки - неожиданная причина

02:58

Новый монарх уже через год: принц Уильям готовится принять корону

02:30

Прирожденные комики по гороскопу: кто умеет смешить всех вокруг

02:17

"Самая красивая девочка в мире" выходит замуж - детали

02:05

Антарктическая загадка раскрыта: таинственное создание веками пряталось во льдах

01:54

Трамп планирует ослабление санкций против РФ: какие варианты рассматривают в США

01:46

Ольга Сумская избила Виталия Козловского на глазах у мужа

01:24

"До последнего не понимала": известная актриса узнала о беременности случайно

01:09

Самый маленький остров мира и его украинский "двойник": где они находятся

00:49

"Сохранение брака невозможно": известный певец развелся с женой

00:17

Кого обойдут отключения: обновленный график для Днепра и области на 10 мартаФото

09 марта, понедельник
23:34

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

Реклама
23:27

Григорий Решетник публично унизил женщин - что случилось

23:25

Отключения электроэнергии в Киеве и области: что известно о графиках на 10 марта

23:16

Таинственное окно в "хрущевках" — зачем его делали между кухней и ванной

22:38

РФ атаковала жилой квартал Харькова: что известно о последствиях и пострадавшихФотоВидео

22:31

РФ готовит Кинжалы и Искандеры: Жданов назвал, какие города под угрозой обстрела

22:27

Ирина Билык имеет молодого любовника - что известно

22:01

Уксус, сода и отбеливатель: эксперт развенчал популярные мифы о чистоте

21:56

"Враг затягивает массу пехоты": важный город под угрозой полной оккупации

21:37

Говорили об Украине - Трамп провел переговоры с Путиным, что известно

21:34

Хитрый лайфхак сантехников раскрыт: засор исчезнет в мгновение ока

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять