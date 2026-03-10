Прирожденные комики по гороскопу: кто умеет смешить всех вокруг

У кого из знаков зодиака лучшее чувство юмора, а кто шуток не понимает - рассказали астрологи.

https://horoscope.glavred.info/prirozhdennye-komiki-po-goroskopu-kto-umeet-smeshit-vseh-vokrug-10747454.html Ссылка скопирована

Кто из знаков зодиака всегда поднимает настроение, а кто слишком серьезный / Коллаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Вы узнате:

У кого из знаков зодиака самое лучшее чувство юмора

Кому лучше промолчать, чем пошутить

Кто отличается черным юмором

Каждый человек время от времени способен отпустить смешную шутку, но у каждого из нас в окружении есть человек, которому чувство юмора, кажется, дано от природы. Эти жизнерадостные, общительные люди обожают быть в центре внимания, заставляя всех вокруг улыбаться. Астрологи уверены, что способность человека быть смешным может быть тесно связана с его знаком зодиака.

Какой самый смешной знак зодиака, а у кого нет чувства юмора? Рейтинг составила астролог и эксперт по Таро Хилари Коук, пишет издание PureWow.

видео дня

№12 Козерог

Любой знак зодиака может быть смешным, но Козероги, как правило, предпочитают сохранять невозмутимое выражение лица, а не показывать миру свои эмоции (или смех).

"Козероги слишком трудолюбивы и серьезны, чтобы быть смешными. Их чувство юмора часто отходит на второй план. Они часто слишком сосредоточены на успехе, чтобы тратить время на клоунаду", - объяснила Коук.

Кроме того, Козероги могут даже слишком долго обдумывать шутку, и когда наконец говорят что-то смешное, это может показаться жестоким или злым — ведь речь идет о совершенно сухом юморе.

№11 Водолей

Водолеи находятся в самом низу списка не потому, что они не смешные, а потому что предпочитают наслаждаться юмором других, а не озвучивать свои шутки. Водолеи склонны поначалу замыкаться в себе, предпочитая делиться своим юмором только с узким кругом людей, потому что общение с незнакомцами заставляет их чувствовать себя уязвимыми.

№10 Рак

Представители знака зодиака Рак слишком милы, чтобы быть смешными. Их юмор часто кажется приторным, и они могут быть очень чувствительными, поэтому едкие шутки и сарказм исключены.

Боясь задеть ваши чувства, Раки скорее обнимут вас, чем будут иронизировать.

Совместимость знаков зодиака - лучшие партнеры / Инфографика: Главред

№9 Дева

Всем известно, что Девы часто бывают перфекционистами, поэтому юмор для них порой кажется слишком сложным и запутанным. Коук отмечает, что хотя Девы любят хорошие шутки, иногда им не удаётся рассказать свою собственную, потому что они склонны к чрезмерному самоанализу. Это не значит, что Девы не могут быть смешными. Именно они способны быстро указать на иронию в любой ситуации или разрядить обстановку совершенно точным замечанием.

Такой юмор может быть оценен по достоинству в зависимости от ситуации, но когда он удачен, он действительно вызывает искренний смех.

№8 Телец

Тельцы известны своей непринужденностью и спокойствием, как и их чувство юмора. Они не будут теми, кто выкрикивает свою шутку через всю толпу, чтобы все ее услышали. Но они будут теми, кто шепчет уморительно смешную реплику человеку, находящемуся рядом, вызывая у него приступ (иногда неуместного) смеха.

№7 Рыбы

Рыбы обожают рассказывать истории, но иногда могут потерять внимание слушателей, поскольку повествование может быть слишком длинным.

Поэтому всегда спрашивайте окружающих, не потеряли ли они суть истории, и вы станете главным рассказчиком на любом мероприятии.

№6 Скорпион

Скорпионы любят долгие, глубокие разговоры, но это не значит, что они не могут добавить в них немного юмора. Конечно, это может быть черный юмор, но и мрачные темы могут быть смешными, если их правильно преподнести.

Тем не менее, Скорпионам нужно быть осторожными, чтобы не заходить на территорию обидных или оскорбительных шуток, и понимать, когда они переборщили. Дайте новым друзьям время, чтобы наконец "понять" ваш юмор, и как только они это поймут, то будут кататься по полу от смеха.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

№5 Лев

Львы — прирожденные артисты, которые любят быть в центре внимания, и чувство юмора им в этом помогает.

"Они — прирожденные артисты и, кажется, без труда вызывают смех у окружающих. Они всегда знают, какие неожиданные повороты добавить, чтобы вызвать улыбки. Находясь под влиянием Солнца, Львы жаждут внимания. Когда все взгляды обращены на них, они чувствуют себя наиболее уверенно и не против пошутить", - рассказала астролог.

Обычно Львы используют выразительные жесты и забавные мимические движения, чтобы усилить свой комедийный эффект. Преувеличение — их конек, и они всегда добавляют мелочи в каждую свою историю.

№4 Овен

Овны известны своим беззаботным, легкомысленным чувством юмора и не чужды использованию физической силы, чтобы их шутка сработала. Будучи прирожденными лидерами, Овны часто используют шутки, чтобы расположить к себе своих товарищей по команде, коллег и друзей, показывая им, что мир в их руках — это надежная опора. Овны также любят физический юмор: смешная походка, кривляния и падения даются им очень легко.

№3 Близнецы

Близнецами управляет Меркурий - планета общения. Это делает их от природы разговорчивыми и сообразительными.

Юмор Близнецов острый, быстрый и обычно полон отсылок к современной поп-культуре. Кроме того, они всегда готовы ответить остроумно и не боятся подшутить практически над кем угодно, хотя у них есть редкая способность подтрунивать над другими, не переходя грань и не выглядя злыми или оскорбительными. Вероятно, это потому, что они умеют и подкалывать, и принимать критику, и без проблем могут направить свой острый ум на себя.

Хотя длинные истории, возможно, не являются их сильной стороной, Близнецы всегда готовы выслушать саркастический комментарий или уморительную остроту, которая идеально отражает произошедшее.

№2 Весы

Весы — невероятно дружелюбные и общительные люди, поэтому неудивительно, что они также являются одним из самых забавных знаков зодиака. Весы подпитываются энергией окружающих, поэтому, если вы улыбаетесь, они тоже улыбаются. Означает ли это, что иногда они идут на нелепые крайности, чтобы убедиться, что всем вокруг весело? Да. Обычно это срабатывает и заставляет всю компанию смеяться до слез.

№1 Стрелец

Стрельцы известны как настоящие клоуны. Ими управляет планета Юпитер, которая символизирует расширение и оптимизм.

Стрельцы смелы и эксцентричны в своем юморе. Они могут немного перегибать палку, но именно так они и добиваются настоящего успеха в комедии. Они также фантастические рассказчики, способные превратить обычный день в комедию.

"Если вы дружите со Стрельцом, то, скорее всего, это ваш самый веселый друг", - говорит Коук.

Ранее Главред писал, какие знаки зодиака умеют создавать проблемы на ровном месте.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: PureWow PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни. Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия. PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях. Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред