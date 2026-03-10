Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра, 11 марта: Собакам - боль, Лошадям - риск

Элина Чигис
10 марта 2026, 10:40
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 11 марта.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кому из знаков стоит обратиться за помощью

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Главред расскажет, к чему вам завтра готовиться.

видео дня

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Ваши требования очень высоки, поэтому не всегда легко найти человека, который впишется в вашу жизнь и планы. Если у вас есть возлюбленный/возлюбленная, вы можете быть чрезмерно ревнивы или даже одержимы. Не стоит копаться в прошлом или сравнивать себя с другими в негативном ключе.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Возможно, недавно на поверхность вырвались сильные эмоции. Дайте себе время, чтобы переработать эти чувства по-своему. Ключ к счастью заключается не в попытках контролировать ситуацию, а в принятии того, что происходит. Давать советы — значит напрашиваться на неприятности. Незапланированные события могут иметь положительный результат.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Вы можете зарабатывать и тратить деньги в огромных масштабах. Уверенность и энтузиазм открывают важные маркетинговые возможности. Верьте, что вы можете получить то, что можете себе представить. Приложите все усилия для улучшения близких отношений. Обратитесь за помощью, если вам не удается решить давнюю проблему самостоятельно.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Встреча может быть напряженной, особенно если собеседнику не понравятся ваши методы. Постарайтесь не показаться излишне собственническим или требовательным. Ваша природная паранойя может сделать вас излишне подозрительным. Сделайте глубокий вдох и постарайтесь, чтобы все разрешилось само собой с минимальным вашим вмешательством.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Вы, возможно, будете чувствовать себя счастливее всего, работая в одиночестве. Отношения могут быть не совсем безоблачными. Вспыльчивость, задержки и внешние стрессы могут осложнить ваши отношения с любимым человеком. Лучше не воспринимать это слишком серьезно; подойдите к этому с пониманием.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Идеальный день для отдыха дома, чтения, сна или просмотра фильмов. Занимайтесь тем, что вас больше всего расслабляет. Это может быть конец одного цикла и начало нового этапа. Отпускать может быть больно. Семена светлого будущего скрыты в обыденных событиях.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Разговор с доверенным другом поможет сохранить объективность. Возможно, вам удастся успешно скорректировать финансовые планы. Будьте осторожны, не разглашайте слишком много информации. Вечером существует риск чрезмерного баловства. Скажите "нет", если кто-то настаивает на том, чтобы вы сделали больше, чем считаете нужным.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Єнергия дает возможность обсудить ситуацию. В стрессовых ситуациях вы можете казаться готовым к сотрудничеству, хотя на самом деле вы гораздо жестче и бескомпромисснее. Это работает в реальной жизни, но менее эффективно в близких отношениях. Убедитесь, что вы не скрываете важные факты. Избегайте оправданий в адрес других.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Для вас отличный день, потому что его энергия поддерживает обычных, надёжных и трудолюбивых людей. Возможно, всё будет не так ярко и захватывающе, но вы можете быть довольны, зная, что заботитесь о своих близких и делаете всё возможное. Поделитесь своими мыслями с людьми, которых вы хорошо знаете.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Есть все основания чувствовать себя в безопасности. Разбейте проблемы на выполнимые цели. Составьте список, чтобы уменьшить неопределенность в вашей текущей ситуации. Поделитесь своими идеями и попросите обратную связь у людей, которых вы уважаете. Сделайте паузу, прежде чем реагировать на необдуманный комментарий.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Вы можете чувствовать себя особенно чувствительными. Возможно, вы будете проводить счастливые моменты с другом или возлюбленным, с которым у вас сильная экстрасенсорная связь, или же случайно введете кого-то в заблуждение или причините ему боль. Важно понимать, что ваши действия могут иметь непредвиденные последствия.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

День требует пристального внимания ко всему, что требует точного мышления и концентрации. Возможно, вам придётся встать на сторону других, чтобы договориться о чём-то выгодном для всех. Кто-то может не захотеть расстаться с необходимыми деньгами. Наслаждайтесь осознанием того, что вы делаете всё возможное. Игнорируйте слухи, которые вы не можете доказать.

Источник

Вас может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Враг этого не ожидает": ВСУ готовятся к контрнаступлению

"Враг этого не ожидает": ВСУ готовятся к контрнаступлению

11:30Фронт
Кремль вынужден отказаться от весенне-летнего наступления – ISW

Кремль вынужден отказаться от весенне-летнего наступления – ISW

09:30Украина
Советники Трампа просят его найти способ выйти из войны с Ираном – WSJ

Советники Трампа просят его найти способ выйти из войны с Ираном – WSJ

08:26Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Благовещение в 2026 году будет по новому стилю: точная дата

Благовещение в 2026 году будет по новому стилю: точная дата

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

Секрет граненного стакана: почему граней именно 16 и для чего его создали в СССР

Секрет граненного стакана: почему граней именно 16 и для чего его создали в СССР

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

Последние новости

11:44

Германия собрала для Украины партию ракет для систем Patriot – Spiegel

11:32

"Поднял полмира": MamaRika вырвалась из Дубая и воссоединилась с мужемВидео

11:30

"Враг этого не ожидает": ВСУ готовятся к контрнаступлению

11:30

Монета лежала в бабушкином сейфе годами: ее стоимость поразила семью

11:28

Какие цвета делают спальню безвкусной: антирейтинг дизайнеров

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
11:25

Путин сорвал джекпот на войне в Иране: дипломат назвал фактор, который все испортитВидео

10:44

Мужчина проверил камеру видеонаблюдения и не поверил своим глазам – что он увидел

10:40

Китайский гороскоп на завтра, 11 марта: Собакам - боль, Лошадям - риск

10:21

Екатерина Репяхова внезапно высказалась о женах Виктора Павлика - детали

Реклама
10:05

Знак власти и мистики: что на самом деле означает украинский трезубец

10:04

Удача на пороге: 3 знакам китайского зодиака неслыханно повезет до конца марта

09:38

"Это все развод": девушка убитого Комарова получила от него подарок

09:30

Кремль вынужден отказаться от весенне-летнего наступления – ISW

09:29

Трамп намекнул на смену власти в Иране и допустил убийство Хаменеи-младшего

09:15

Весеннее равноденствие 2026 уже близко: когда наступит особенный момент

08:47

Почему быстрый мир в Иране может стать стратегической ловушкой: Яковина объяснилмнение

08:26

Советники Трампа просят его найти способ выйти из войны с Ираном – WSJ

08:22

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:03

Путин хочет быть "полезным": Трамп раскрыл детали беседы с главой КремляВидео

07:39

Россия ударила по Днепру: пострадали 10 человек, повреждены дома и банкФото

Реклама
07:01

В Харькове после удара "шахедов" пострадали четыре человека, среди них ребенокФото

06:00

Станет королевой стола: рецепт домашней рубленной колбасы на Пасху 2026Видео

05:45

Гороскоп на завтра 11 марта: Водолеям - путаница, Львам - радость

05:14

"Русский шик": дочь Ани Лорак поразила сеть длинными "когтями"

04:41

Такое уже почти никто не ест: какие откровенно странные блюда любили в СССР

04:00

Начнется "белая полоса" в жизни: три знака зодиака поймают удачу за хвост

03:42

"Реальность другая": могут ли цены на нефть "взлететь в космос" из-за войны в Иране

03:17

Для чего в СССР хозяйственное мыло замораживали: об этом лайфхаке знают единицы

03:02

Зачем на холодильниках в СССР ставили замки - неожиданная причина

02:58

Новый монарх уже через год: принц Уильям готовится принять корону

02:30

Прирожденные комики по гороскопу: кто умеет смешить всех вокруг

02:17

"Самая красивая девочка в мире" выходит замуж - детали

02:05

Антарктическая загадка раскрыта: таинственное создание веками пряталось во льдах

01:54

Трамп планирует ослабление санкций против РФ: какие варианты рассматривают в США

01:46

Ольга Сумская избила Виталия Козловского на глазах у мужа

01:24

"До последнего не понимала": известная актриса узнала о беременности случайно

01:09

Самый маленький остров мира и его украинский "двойник": где они находятся

00:49

"Сохранение брака невозможно": известный певец развелся с женой

00:17

Кого обойдут отключения: обновленный график для Днепра и области на 10 мартаФото

09 марта, понедельник
23:34

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

Реклама
23:27

Григорий Решетник публично унизил женщин - что случилось

23:25

Отключения электроэнергии в Киеве и области: что известно о графиках на 10 марта

23:16

Таинственное окно в "хрущевках" — зачем его делали между кухней и ванной

22:38

РФ атаковала жилой квартал Харькова: что известно о последствиях и пострадавшихФотоВидео

22:31

РФ готовит Кинжалы и Искандеры: Жданов назвал, какие города под угрозой обстрела

22:27

Ирина Билык имеет молодого любовника - что известно

22:01

Уксус, сода и отбеливатель: эксперт развенчал популярные мифы о чистоте

21:56

"Враг затягивает массу пехоты": важный город под угрозой полной оккупации

21:37

Говорили об Украине - Трамп провел переговоры с Путиным, что известно

21:34

Хитрый лайфхак сантехников раскрыт: засор исчезнет в мгновение ока

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять