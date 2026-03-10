Начнется 'белая полоса' в жизни: три знака зодиака поймают удачу за хвост

В китайском календаре Дни стабильности достаточно мощные.

Кого ждет финансовый успех / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Трех китайских знаков зодиака ждет удача и финансовый успех уже 10 марта. Вторник пройдет под знаком Дня стабильности с энергией Водяной Овцы.

Астрологи напоминают, что Дни стабильности достаточно мощные в китайском календаре. Они фиксируют вещи, а решения, принятые в это время, как правило, остаются на месте.

В то же время стихия Воды приносит интуицию, тогда как Овца сосредотачивается на комфорте и долгосрочной безопасности. Из-за этого финансовый успех приходит через разумные инстинкты, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

Кому улыбнется удача 10 марта

Коза

Во вторник вы проснетесь со странным ощущением, что что-то в вашей жизни незаметно улучшилось. Финансовая ситуация, которая когда-то казалась неопределенной, начинает иметь больше смысла. Возможно, цифры выглядят лучше, чем ожидалось, или кто-то подтверждает договоренность, которая приносит настоящую стабильность.

Бык

Этот день кажется вам приземленным и чрезвычайно продуктивным. Вы сосредотачиваетесь на чем-то практическом, что улучшит ваше финансовое будущее. Это может включать организацию или просто взятие под контроль ситуации, которая когда-то казалась беспорядочной. Результат — немедленное душевное спокойствие.

Дракон

10 марта вы можете услышать что-то, что полностью изменит вашу точку зрения. Кто-то может поделиться информацией о пути или идее, которая раньше не приходила вам в голову. Сначала это кажется странным, но чем больше вы об этом думаете, тем интереснее это становится. Вы начинаете представлять, как эта возможность может расширить вашу жизнь. Сама мысль приносит искру мотивации, которая переносится на остальную часть недели.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

