Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 марта: Овнам - перемены, Ракам - выгода

Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.

Гороскоп Таро на неделю

Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 марта проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

Гороскоп Таро на неделю для Овна

Дела снова начинают двигаться. Постепенно все начинает складываться так, как вы того хотите. Пока вы обдумываете свой следующий шаг, ждете ответа или готовитесь к важной презентации или экзамену, поймите, что единственный способ добиться результата – это быть терпеливым и настойчивым. Найдите время, чтобы подумать о том, где вы находитесь и куда движетесь.

В ближайшие несколько месяцев вас может ждать переезд, смена работы или важное путешествие, поэтому используйте это время, чтобы подготовиться. В эмоциональном плане поделитесь своими потребностями со своей второй половинкой и обсудите все свои планы.

Одинокие люди, которые слишком долго были одиноки, могут скоро ожидать появления нового поклонника. Старайтесь не проявлять раздражительность по отношению к близким, они не понимают, почему вы чувствуете беспокойство или нервозность, и не заслуживают вашей энергии в данный момент.

В финансовом плане начинается период прибыли, но сначала поработайте над своими навыками ведения переговоров. Можно достичь договоренности, которая принесет прибыль в долгосрочной перспективе. Вопросы здоровья требуют от вас замедлить темп и перенастроиться.

Гороскоп Таро на неделю для Тельца

Немного отстранитесь от драм других людей и офисной политики. Это может начать влиять на вас, а последнее, что вам сейчас нужно, — это выгорание. Сосредоточьтесь на приоритетах, делегируйте, если нужно, и перестаньте нести ответственность и напряжение других.

Если рабочие вопросы начинают казаться вам неинтересными и изматывающими, подумайте о том, чтобы поговорить об этом или обновить свое резюме. В делах сердечных что-то может заставить вас отступить. Супружеские пары могут чувствовать себя увязшими в семейных обязанностях или требованиях родственников.

Вы не можете все исправить для всех, так что перестаньте так стараться. В финансовых вопросах вам нужно быть немного осторожнее. Деньги могут поступать и уходить из-за внезапных расходов. Или вы можете позволить себе некоторые эмоциональные траты. Это период, когда вам может понадобиться установить границы, особенно если это начинает влиять на ваш сон и энергетические циклы. Найдите время для отдыха.

Гороскоп Таро на неделю для Близнецов

Впереди вас ждут напряженные дни. Вы можете достигать целей, совершенствовать навыки, применять свои умения или мчаться с одной встречи на другую. Пунктуальность будет особенно важна, и организованность поможет вам уложиться в сжатые сроки. Ежедневный прогресс принесет долгосрочные результаты.

Усердие может принести вам повышение или прибавку к зарплате, о которых вы давно мечтали. Студенты могут получить прекрасную возможность пройти стажировку, которая может изменить их жизнь. Домашняя обстановка может быть спокойной, или вы можете отказаться от приглашений и просто остаться дома и отдохнуть.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Родители могут преподнести вам приятный сюрприз или сообщить хорошие новости. Детям может понадобиться немного дисциплины в учебе. В финансовых вопросах вы будете получать медленный, но стабильный доход, ваши инвестиции начнут приносить прибыль. И вы, возможно, узнаете что-то новое об управлении финансами. В вопросах здоровья делайте акцент на физической активности, начните больше двигаться и регулярно ходите в спортзал!

Гороскоп Таро на неделю для Рака

Не сдерживайтесь. Высказывайтесь. Говорите то, что думаете. Защищайте свою работу. На рабочем месте могут возникнуть разногласия и борьба за власть, и последнее, что вам нужно, — это пассивность.

Если вы претендуете на работу или желанную должность, ожидайте жесткой конкуренции, дайте все, что у вас есть, и в долгосрочной перспективе это окупится. Возможно, вам придется пересмотреть свои отношения. Вы можете решить дистанцироваться от чрезмерно агрессивных людей или тех, кто не ценит ваших усилий.

Если что-то стоит сохранить, то решите свои разногласия с помощью открытого и честного диалога. Дети, особенно подростки, могут быть непослушными, или вы можете почувствовать небольшой стресс из-за их недавнего поведения. Просто не теряйте веру в себя и в то, за что вы боретесь.

Финансовые вопросы демонстрируют стабильность и рост, но вы можете встретиться со своими банкирами, чтобы получить дополнительные выгоды и привилегии. План отпуска может быть окончательно утвержден, или вы можете подумать о том, чтобы в ближайшее время посетить свадьбу в другом городе. Здоровье в порядке, просто пейте много жидкости и ведите активный образ жизни.

Гороскоп Таро на неделю для Льва

Даже если ситуация кажется хаотичной и неопределенной, продолжайте двигаться вперед. Сейчас самое время собрать все свои силы и работать над достижением желаемого. В данный момент вы не можете контролировать все, кроме своего отношения и реакции. Будьте немного более напористы на рабочем месте и сосредоточьтесь на своих целях.

В ближайшие дни ожидайте улучшения финансового положения, поскольку вы погасите долги или вернете деньги, которые вам должны. Новый структурированный план сбережений начинает приносить результаты, и вы начинаете чувствовать себя гораздо более уверенно.

В делах сердечных карты предсказывают разрешение и улучшение отношений после диалога. Разногласия могут быть устранены, напряженность может быть снята. Кто-то, кто долгое время молчал, может снова обратиться к вам. Или бывший возлюбленный вернется, чтобы помириться. Не забывайте давать близким возможность выразить себя. Здоровье улучшается, уровень энергии повышается, в этой фазе можно многое сделать.

Гороскоп Таро на неделю для Девы

Половина давления, которое вы испытываете, может быть создана вами самими. Перестаньте слишком много думать и переживать о вещах, которые находятся вне вашего контроля, и оставайтесь оптимистами. Возможно, вы берете на себя работу двух или более человек, и где-то это сказывается на вас. Сбавьте темп, переосмыслите ситуацию и действуйте шаг за шагом.

Попросите больше времени, если вы не готовы выполнить задачу сразу. Финансовый стресс может ослабнуть благодаря смене мышления и практическим решениям. Защищайте свою частную жизнь и личное пространство от друзей и родственников, которые только вызывают у вас раздражение.

Мир приходит с восстановлением связей со старыми друзьями. Вы можете обнаружить, что у вас гораздо больше общего с одним из знакомых, или завести нового друга на основе общих переживаний в этой фазе. Вопросы здоровья указывают на необходимость расслабиться и перенастроить нервную систему, снова действовать постепенно и не переутомляться. Ситуация постепенно улучшается, когда вы понимаете, что и это пройдет.

Гороскоп Таро на неделю для Весов

Примите решение. Чем дольше вы ждете или откладываете дела, тем больше стресса вы накапливаете. Дела на работе могут стать утомительными, или вы можете почувствовать, что ваши роли и обязанности не определены, а границы размыты. Выскажитесь и четко обозначьте свои намерения или поговорите с руководителями, если это необходимо.

Самостоятельно занятые Весы могут столкнуться с длительным бюрократическим процессом или сложным клиентом. В финансовом плане это хорошее время, чтобы уладить все нерешенные вопросы и добиться ясности. Задавайте вопросы и принимайте трудные решения, если это необходимо. В отношениях вы можете почувствовать, что были слишком уступчивы по отношению к кому-то.

Откровенный разговор должен прояснить ситуацию и принести мир. Возможно, есть скрытая обида на членов семьи, которую необходимо устранить или принять меры. Следите за подавленным напряжением в теле, которое может проявиться в виде мышечного напряжения или внезапных болей. Сознательные методы расслабления тела принесут быстрое выздоровление.

Гороскоп Таро на неделю для Скорпиона

Не поддавайтесь внешнему виду. Смотрите глубже поверхностных ответов на свои вопросы и делайте свою домашнюю работу. Предложение может быть слишком хорошим, чтобы быть правдой, и на данный момент было бы разумно сохранять бдительность.

На работе и дома вы можете не чувствовать себя очень общительным и предпочитать оставаться тихим и отстраненным, пока не разберетесь в своих мыслях. Вы можете понять, что действительно важно не цель, а путь к ней. Домашняя жизнь может быть спокойной. Или вы можете оказаться поглощенными финансовым планированием или составлением бюджета на ремонт дома и даже его модернизацию.

Одинокие люди могут почувствовать влечение к кому-то, кто любит детей, домашних животных и природу. Просто постарайтесь узнать их побольше, прежде чем выражать свои чувства и намерения. В финансовых вопросах ожидаются прибыли, но также и некоторые крупные расходы. Ваше здоровье останется стабильным, если вы будете принимать меры предосторожности, если у вас есть склонность к аллергии.

Гороскоп Таро на неделю для Стрельца

Пришло время признать свою собственную ценность и достижения. Вы прошли такой долгий путь. Вы так много сделали. И даже если никто другой этого не замечает, это не имеет значения, пока вы сами осознаете, насколько невероятным и обогащающим был ваш путь.

На работе вы можете обнаружить, что поднимаетесь по карьерной лестнице. Люди чувствуют ваш оптимизм и принимают вас с распростертыми объятиями. Так что в ближайшие дни вас ждут вечеринки и одно-два торжества.

В любовных делах одинокие люди в этот период могут быть очень близки к тому, чтобы найти спутника жизни. А если вы женаты, ожидайте моментов близости, радости и смеха с вашей второй половинкой. Просто помните, что не стоит переусердствовать. Здоровье останется в норме, если вы будете следовать советам врача!

Гороскоп Таро на неделю для Козерога

О ваших талантах и навыках ходят слухи. Даже если вы не хотите, чтобы вас замечали, люди все равно вас заметят. Вы можете заслужить похвалу старших. И ожидайте отзывов довольных клиентов. Вы работаете усерднее, чем когда-либо, чтобы достичь своих целей, и можете искать людей, которые вам помогут. Если вы занимаетесь исследованиями, аналитикой и журналистикой, в ближайшие недели вы можете добиться прорыва.

Если и есть что-то, на что стоит обратить внимание, так это то, что вы не должны принимать своих близких как должное. Обязательно регулярно общайтесь с семьей и друзьями. Кто-то может дуться или нуждаться в дополнительном времени и внимании с вашей стороны.

Финансовые дела постепенно начинают налаживаться. И если вы задавались вопросом, будет ли погашен кредит, то да, будет. В вопросах здоровья обязательно найдите время для медитации и самоанализа. Проведение времени на свежем воздухе или у водоемов освежит и восстановит ваши силы.

Гороскоп Таро на неделю для Водолея

Без усилий нет результата. Возможно, вы достигли определенного успеха или завершили какой-то этап в своей жизни, и это приносит вам чувство покоя. Дела на работе идут гладко. Возможно, вы получите похвалу за свою недавнюю работу или сможете подумать о том, чтобы перейти на следующий уровень роста.

В финансовом плане ваши краткосрочные цели могут быть достигнуты, и вы можете пересмотреть свой портфель или реализовать свою следующую большую цель.

В делах сердечных вы можете добиться прогресса с человеком, который вам нравится, и обнаружить тихую совместимость и легкость в его присутствии. Что касается семьи и родственников, вы можете удивиться своей способности без угрызений совести отказывать им в некоторых их требованиях и ожиданиях. Здоровье постепенно и стабильно восстанавливается, прислушивайтесь к своему телу, прежде чем перенапрягать его.

Гороскоп Таро на неделю для Рыб

Пересмотрите, переоцените и переработайте свой план. Если дела идут медленно или зашли в тупик, сейчас самое время попробовать новый подход и решить, что нужно изменить. Вы можете почувствовать неудовлетворенность своим прогрессом и подумать о том, чтобы найти наставника или тренера, чтобы получить более опытный взгляд на ситуацию.

В любовных делах ситуация может неожиданно измениться. Друг может стать любовником. Или то, что некоторое время было в зародыше, внезапно утихнет. Оставайтесь открытыми и постарайтесь не привязываться к результатам, поскольку энергия находится в состоянии колебаний.

В финансовых вопросах вам нужно быть более практичным в тратах и сбережениях. Импульсивные покупки имеют свои последствия. Исцеление требует последовательности и терпения, а разочарование только замедляет процесс.

