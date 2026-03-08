Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта: Водолеям - скандал, Львам поможет интуиция

Астрологи советуют каждому знаку Зодиака внимательно прислушаться к подсказкам судьбы и использовать их во благо.

Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Гороскоп на неделю говорит, что этот период обещает быть насыщенным новыми возможностями, внутренними открытиями и неожиданными поворотами.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

Гороскоп на неделю Овен

Ваша правящая планета проводит неделю в Рыбах, и это слегка "размывает" привычную прямолинейность. В начале недели раздражение может перерасти в лишние конфликты — эмоции берут верх быстрее, чем логика.

К четвергу напряжение спадёт: энергия станет продуктивной, если направить её в одно важное дело. Сейчас не время для громких жестов и импульсивных сообщений. Делайте ставку на продуманные решения — именно они принесут результат.

Гороскоп на неделю Телец

Неделя начинается серьёзно: желания сталкиваются с ограничениями, а удовольствия требуют цены. Может появиться ощущение, что вы отдаёте больше, чем получаете.

Ближе к середине недели обострится интуиция — вы ясно увидите истинные мотивы людей. Это поможет расставить границы. Терпение — ваша сила, но сейчас важно не путать его с самопожертвованием.

Гороскоп на неделю Близнецы

Ретроградный Меркурий — ваша правящая планета — делает общение запутанным. Слова могут пониматься не так, как вы задумали, а разговоры — заходить в тупик.

Тем не менее, неделя подарит шанс всё прояснить. Важные сообщения и признания будут иметь вес. Главное — не подстраиваться под всех настолько, чтобы потерять себя.

Гороскоп на неделю Рак

Эмоциональные качели станут главной темой недели. Настроение может меняться несколько раз в день — от потребности в близости до желания уединения.

В середине недели фокус сместится на работу и здоровье. Придётся собраться, даже если хочется спрятаться от мира. К выходным появится ясность: вы поймёте, что действительно важно, а что лишь отнимает силы.

Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю Лев

Интуиция подскажет вам, когда атмосфера становится напряжённой. Доверяйте этим ощущениям. Некоторые ситуации будут казаться неопределёнными, а люди — не до конца искренними.

Неделя поднимет темы любви, удовольствий и самовыражения. Веселье возможно, но не ценой самоуважения. Ближе к выходным вы вернётесь в состояние внутреннего равновесия.

Гороскоп на неделю Дева

Станет сложно игнорировать очевидное. Разговоры, намёки и недосказанность потребуют ясности. Люди могут говорить полунамёками, ожидая, что вы всё поймёте без объяснений.

Хорошая новость — появится шанс всё прояснить и расставить акценты. Не держитесь за ситуации, где вам постоянно приходится "переводить" простое уважение.

Гороскоп на неделю Весы

Стремление всем угодить может дорого обойтись. На этой неделе станет ясно, где вы сглаживали углы ценой собственного комфорта.

Отношения проходят проверку на честность и взаимность. Очарование помогает, но не заменяет равных усилий. Пора менять правила игры, если баланс нарушен.

Гороскоп на неделю Скорпион

Вы почувствуете скрытую динамику событий раньше других. Интуиция обострится, а эмоции станут глубже и интенсивнее.

К выходным возможен момент истины — разговор или ситуация, которые многое расставят по местам. Сохраняйте внутренний покой и не тратьте силы на лишние расследования.

Гороскоп на неделю Стрелец

После периода сомнений и задержек приходит движение вперёд. Интуиция и слова снова работают в тандеме, помогая принимать верные решения.

Когда Юпитер разворачивается в прямое движение, внутренние блоки ослабевают. Главное — не обещать больше, чем готовы выполнить.

Гороскоп на неделю Козерог

Ответственность может ощущаться как тяжёлое бремя. Финансы, чувства и самооценка требуют честного пересмотра.

Вы способны выдержать давление, но не обязаны постоянно жертвовать собой. Берегите ресурсы и распределяйте силы разумно — это ключ к устойчивости.

Гороскоп на неделю Водолей

Неделя может принести неожиданности: резкие разговоры, смену планов или эмоциональные всплески. Не всё пойдёт по сценарию.

Позже ситуация прояснится, и вы увидите путь вперёд. Позвольте себе честную эмоциональную реакцию, не анализируя каждое чувство до бесконечности.

Гороскоп на неделю Рыбы

Интуиция работает на максимум: вы тонко чувствуете малейшие изменения в атмосфере. Однако воображение может приукрасить реальность.

Неделя научит отличать мечты от фактов. К выходным вы обретёте внутреннюю устойчивость и сможете доверять себе без иллюзий.

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

