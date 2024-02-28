Гороскоп Таро на март 2024: Весам - решение, Скорпионам - завистники, Стрельцам - прибыль

Анжела Перл рассказала, что первый месяц весны принесет трем знакам зодиака - Весы, Скорпион и Стрелец.

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Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Весы, Скорпион, Стрелец / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на март 2024 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.

Если вам интересны Таро-прогнозы для других знаков зодиака на первый месяц весны, читайте материалы:

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Весам нужно будет принимать важное решение. Скорпионов ждут радостные события, которым могут позавидовать окружающие люди. Стрельцам захочется иметь что-то большее и лучшее.

Гороскоп Таро на март 2024 Весы

Рыцарь мечей Таро - значение

Месяц будет очень быстрым. Приедут неожиданные гости. Вы получите информацию. Возможно вам нужно будет срочно отправиться в поездку или быстро принимать какое-то решение.

Луна Таро - значение

Карта материнства. Возможно вы поедете к маме или получите от нее сообщение.

Также это карта ожидания, неизвестности и тумана. В сочетании с "мечами" Луна может говорить о том, что вы получите ответ на свой вопрос и ситуация прояснится.

9 мечей Таро - значение

Весам нужно принимать решение. Вас ждет бессонная ночь, но в результате вы придете к какому-то выводу. Возможно будут сомнения, страхи и неуверенность.

Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на март 2024 Скорпион

8 пентаклей Таро - значение

Скорпионов ждет много работы, клиентов. С финансами все будет хорошо. Вы - мастер своего дела.

10 кубков Таро - значение

У Скорпионов исполнится желание. Будет радостная новость. Произойдет событие, которое захочется отпраздновать.

5 мечей Таро - значение

Карта конфликта и перемен. Кто-то может уйти из вашего окружения. Остерегайтесь сплетен и завистников, посоветовала таролог.

Не стоит рассчитывать на поддержку, добавила она.

Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на март 2024 Стрелец

2 жезлов Таро - значение

Стрельцы планируют путешествие, поездку. Возможно вы общаетесь с кем-то, кто живет далеко, или у вас начнутся романтические отношения на расстоянии.

Очень хорошая карта для бизнеса. Вы будете действовать. Вам хочется масштабироваться - иметь что-то большее и лучшее.

Королева пентаклей Таро - значение

Девушка/женщина земной стихии - Дева, Козерог или Телец по гороскопу. Очень практичная по жизни. По профессии - бухгалтер, финансист. Она сыграет какую-то роль в жизни Стрельцов. Возможно это мама, которая даст практичный совет или поможет финансово.

Императрица Таро - значение

Карта прибыли, щедрости. Возможно вы будете брать кредит для развития бизнеса.

Стрельцы будут чувствовать себя комфортно, будут заботиться о себе и о своем здоровье.

Карта также означает беременность и материнство.

Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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