У них всё по полочкам: три самых организованных знака зодиака

Пока одни люди постоянно опаздывают и забывают о важных делах, другие легко справляются держат жизнь под контролем.

​Три знака зодиака лучше других умеют планировать жизнь / Коллаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие земные знаки известны стремлением всё упорядочить

Почему один из водных знаков не может без возможности все упорядочить

Некоторые люди словно рождены для порядка. У них все разложено по полочкам, планы расписаны наперед, а важные дела никогда не откладываются на последний момент. Астрологи считают, что на такую организованность может влиять и знак зодиака. Кто из 12 знаков зодиака особенно сильно ценит дисциплину, умеет правильно распределять время и держать под контролем даже самые сложные задачи?

Какие знаки наиболее организованы

Дева (23 августа – 22 сентября)

Дев часто изображают как помешанных на контроле перфекционистов, носящих с собой папки с документами. Но, по словам астрологов, всё далеко не так просто, пишет PureWow.

В глубине души Дева стремится помогать другим. Она может подправить ваш рецепт лимонного кекса, сделав его немного полезнее, отредактировать ваше сопроводительное письмо и переставить мебель, чтобы улучшить поток энергии.

Когда дело доходит до организации, одержимая деталями Дева знает, что паркетные полы всегда можно почистить, а почерк сделать аккуратнее.

Дева находится под влиянием Меркурия - это планета обучения, мышления и обмена идеями. Девы лихорадочно продумывают каждый возможный исход своего дня. Их стремительный внутренний диалог успокаивается только благодаря тщательно спланированным нарядам и грамматически безупречным спискам дел.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Еще один земной знак возглавляет список профессионалов в организации. Эффективность — вот что отличает Козерогов. Они точно знают, что успех начинается с масштабного плана.

Козероги могут проснуться в 5 утра, приготовить смузи на завтрак и послушать информативный подкаст.

Козерогом управляет Сатурн - планета дисциплины. Беспорядок и переполненные почтовые ящики грозят замедлить марафон Козерогов к их целям. Когда дело доходит до достижения самых высоких амбиций, импровизация — не их вариант.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Мечтательные и творческие Рыбы — эмпаты. Они очень чувствительны к изменениям в окружающей среде. Когда их братья и сестры ссорятся из-за украденной рубашки, Рыбы чувствуют накал страстей в комнате и внутри себя спустя несколько часов после того, как ссора утихнет. Поэтому, когда вокруг них беспорядок (например, гора посуды в раковине), интуитивные Рыбы чувствуют себя эмоционально перегруженными.

Рыбы постоянно движутся и меняются. Однако Рыбам нужна структура, чтобы не выплескивать свои эмоции со всех сторон. Организация для них — это не средство установления распорядка дня или постановки целей, а необходимая практика для того, чтобы очистить разум и выдохнуть.

