Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

У них всё по полочкам: три самых организованных знака зодиака

Анна Ярославская
9 марта 2026, 12:28
Пока одни люди постоянно опаздывают и забывают о важных делах, другие легко справляются держат жизнь под контролем.
Гороскоп
​Три знака зодиака лучше других умеют планировать жизнь / Коллаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие земные знаки известны стремлением всё упорядочить
  • Почему один из водных знаков не может без возможности все упорядочить

Некоторые люди словно рождены для порядка. У них все разложено по полочкам, планы расписаны наперед, а важные дела никогда не откладываются на последний момент. Астрологи считают, что на такую организованность может влиять и знак зодиака. Кто из 12 знаков зодиака особенно сильно ценит дисциплину, умеет правильно распределять время и держать под контролем даже самые сложные задачи?

Если вам интересны знаки зодиака, которых можно назвать настоящими стилягами, читайте материалы: Настоящие иконы стиля: три знака зодиака с безупречным вкусом.

видео дня

Какие знаки наиболее организованы

Дева (23 августа – 22 сентября)

Дев часто изображают как помешанных на контроле перфекционистов, носящих с собой папки с документами. Но, по словам астрологов, всё далеко не так просто, пишет PureWow.

В глубине души Дева стремится помогать другим. Она может подправить ваш рецепт лимонного кекса, сделав его немного полезнее, отредактировать ваше сопроводительное письмо и переставить мебель, чтобы улучшить поток энергии.

Когда дело доходит до организации, одержимая деталями Дева знает, что паркетные полы всегда можно почистить, а почерк сделать аккуратнее.

Дева находится под влиянием Меркурия - это планета обучения, мышления и обмена идеями. Девы лихорадочно продумывают каждый возможный исход своего дня. Их стремительный внутренний диалог успокаивается только благодаря тщательно спланированным нарядам и грамматически безупречным спискам дел.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Еще один земной знак возглавляет список профессионалов в организации. Эффективность — вот что отличает Козерогов. Они точно знают, что успех начинается с масштабного плана.

Козероги могут проснуться в 5 утра, приготовить смузи на завтрак и послушать информативный подкаст.

Козерогом управляет Сатурн - планета дисциплины. Беспорядок и переполненные почтовые ящики грозят замедлить марафон Козерогов к их целям. Когда дело доходит до достижения самых высоких амбиций, импровизация — не их вариант.

гороскоп, совместимость знаков зодиака, лучшие партнеры
Совместимость знаков зодиака - лучшие партнеры / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Мечтательные и творческие Рыбы — эмпаты. Они очень чувствительны к изменениям в окружающей среде. Когда их братья и сестры ссорятся из-за украденной рубашки, Рыбы чувствуют накал страстей в комнате и внутри себя спустя несколько часов после того, как ссора утихнет. Поэтому, когда вокруг них беспорядок (например, гора посуды в раковине), интуитивные Рыбы чувствуют себя эмоционально перегруженными.

Рыбы постоянно движутся и меняются. Однако Рыбам нужна структура, чтобы не выплескивать свои эмоции со всех сторон. Организация для них — это не средство установления распорядка дня или постановки целей, а необходимая практика для того, чтобы очистить разум и выдохнуть.

Ранее Главред писал, кто станет идеальной парой для Тельца - с кем этот знак зодиака будет по-настоящему счастлив?

Также мы писали о трех знаках зодиака, которые больше всего склонны к ностальгии.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: PureWow

PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни.

Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия.

PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях.

Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

астролог знаки зодиака астрология Рыбы Дева Козерог
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

12:41Украина
Бензин может подешеветь до 50-60 гривен: украинцам назвали условие падения цен

Бензин может подешеветь до 50-60 гривен: украинцам назвали условие падения цен

11:55Экономика
Враг продвинулся возле ключевого города: в DeepState раскрыли ситуацию на фронте

Враг продвинулся возле ключевого города: в DeepState раскрыли ситуацию на фронте

10:41Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Монстр из тропиков: в Индонезии поймали самую длинную змею в истории

Монстр из тропиков: в Индонезии поймали самую длинную змею в истории

Карта Deep State онлайн за 9 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Горсть опилок — и корни как в джунглях: метод, который удивил огородников

Горсть опилок — и корни как в джунглях: метод, который удивил огородников

Что нельзя делать на Сорок святых: запреты в праздник 9 марта

Что нельзя делать на Сорок святых: запреты в праздник 9 марта

Меньше "жировиков", больше плодов: эксперт раскрыл схему обрезки абрикоса

Меньше "жировиков", больше плодов: эксперт раскрыл схему обрезки абрикоса

Последние новости

12:45

Что положить в пасхальную корзину в 2026 году: список обязательных продуктов

12:41

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

12:32

Сын Натальи Сумской рассказал о позиции Тони Паперной: "Способ выживания"

12:28

У них всё по полочкам: три самых организованных знака зодиака

12:16

Как сказать "лучшее - враг хорошего" на украинском: единственный правильный вариантВидео

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
11:55

Бензин может подешеветь до 50-60 гривен: украинцам назвали условие падения цен

11:55

Тина Кароль публично послала Ани Лорак: "Я очень хотела это сказать"Видео

11:51

Даже прикуриватель есть: в Китае выпустили лучший телефон на случай апокалипсисаВидео

11:46

Победительница Нацотбора изменила песню для Евровидения 2026 — деталиВидео

Реклама
11:44

Что делать с голубикой весной - основные процедуры для хорошего урожая

11:22

Худшие цвета для стен в спальне: какие оттенки мешают спать

11:21

Резкое потепление накроет Ровенскую область: синоптики удивили прогнозом

11:13

Китайский гороскоп на завтра, 10 марта: Петухам - тревога, Собакам - долги

10:54

Поражен склад БпЛА и катер: ВСУ провели успешную операцию в Крыму, деталиВидео

10:49

Гороскоп на завтра 10 марта: Водолеям - сюрприз, Рыбам - убытки

10:41

Враг продвинулся возле ключевого города: в DeepState раскрыли ситуацию на фронте

10:27

"Погружать в любовь": Тина Кароль наконец-то назвала своего фаворита

10:01

Зеленский ответил на обвинения Трампа и раскрыл планы на переговоры с РФ

10:00

От него зависит устойчивость ВСУ: военный оценил угрозу для большого города

09:58

Cтреляли из винтовки: на Рианну было свершено нападениеВидео

Реклама
09:35

Вселенная снимает испытания: трем знакам зодиака станет проще уже на этой неделе

09:22

"Мама делает все": сын Сумской раскрыл правду о своей сестре-затворнице

09:16

РФ передислоцировала шесть Ту-22М3: названы сроки нового ракетного удара

09:06

Поминальные субботы Великого поста 2026 года: что важно сделать

08:42

Магнитная буря накрыла Украину: известна дата, когда Солнце "ударит" сильнее всего

08:41

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 марта (обновляется)

08:36

Украина отправила дроны-перехватчики для защиты баз США на Ближнем Востоке

08:18

Карта Deep State онлайн за 9 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:02

США приказали дипломатам срочно покинуть Саудовскую Аравию — NYT

08:02

Очередное потепление отношений США-Россия: Денисенко объяснил, что это означаетмнение

06:51

Оккупанты усилили наступление, есть продвижения: в DeepState назвали направление

05:33

Почему входные двери в СССР открывались внутрь: неожиданный ответ

05:00

Цвета из прошлого снова в моде: оттенки, которые делают интерьеры стильными

04:30

"Ударит по РФ": что будет с Россией после иранской кампании Трампа

03:16

"Окружен": Криштиану Роналду показал всех своих женщин

03:00

Учёные раскрыли правду о параллельных вселенных — ответ ошеломил всех

02:03

Стиляга на все времена: Максим Галкин засветился в неожиданном образе

01:33

Экс-муж Бритни Спирс дал комментарий о звезде-преступнице

08 марта, воскресенье
23:58

"Мой прайм-тайм": известная певица показала себя на горшке

23:28

Часы отключения электроэнергии 9 марта: новые графики для Киева и области

Реклама
23:05

Археологи нашли и попробовали 150-летний алкоголь: что пили на Диком ЗападеВидео

22:48

"Свадьба уже была": Хостикоев удивил признанием о личной жизни

22:27

Путина "сливают": раскрыт неожиданный сценарий заговора в РФ

22:06

Что иностранцы не понимают в Украине - от визитов до юмора

22:01

РФ собирает силы для удара: комбат раскрыл стратегический замысел врага на юге

21:24

Усыпленная собака неожиданно напомнила о себе: невероятная история потрясла Сеть

21:12

Графики существенно сократили: как будут отключать свет в Днепре и области 9 мартаФото

20:35

Зачем выносить подушки и одеяла на улицу в марте: простой лайфхак удивил многих

20:35

Гороскоп на сегодня 9 марта: Девам - хорошие новости, Скорпионам - проблема

20:14

Меньше "жировиков", больше плодов: эксперт раскрыл схему обрезки абрикосаВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять