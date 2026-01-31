Идеальная пара для Тельца: с кем этот знак зодиака будет по-настоящему счастлив

С кем совместим Телец в отношениях и браке? Астрологи сказали, какой союз обречен на любовь.

Лучшие пары для Тельца: астрологи назвали идеальных партнеров / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

С кем совместим Телец

Какова совместимость Тельца с Тельцом

Кто идеальный партнер, а кто - самый неудачный

Знак зодиака Телец - безнадежный романтик. Он избирателен в отношениях, и, выбрав себе пару, остается верным до конца. Кроме того, Тельцы любят стабильность, что делает их надежными партнерами и друзьями.

Издание PureWow со ссылкой на астрологов объяснило, какая идеальная пара для Тельца.

В любви Тельцы ищут того, кто разделяет их ценности. Влюбившись, представители этого знака зодиака, становятся невероятно преданными и верными, причем того же они ожидают от своего партнера. Иногда они могут проявлять упрямство, потому что знают, чего хотят и склонны сопротивляться переменам. Поэтому наличие партнера, умеющего идти на компромисс, бесценно для Тельцов.

Совместимость с Тельцом

Если говорить о самой удачной совместимости для Тельца, то в пятерку лучших знаков в порядке возрастания входят Дева, Козерог, Рыбы, Скорпион и Телец.

Дева раскрывает в Тельце его приземленную, практичную сторону, и именно рядом с Тельцом она чувствует себя комфортно, поскольку может расслабиться.

Козерог питает в Тельце потребность в приключениях, а Рыбы гарантируют сладкий роман. Пара со Скорпионом — это воплощение принципа "противоположности притягиваются", поскольку оба знака верны и честны.

Идеальная пара - это Телец с Тельцом, потому что никто не понимает этот знак зодиака лучше.

Телец и Стрелец - совместимость

Этот союз просто не имеет смысла. Телец жаждет стабильности, а Стрелец ценит свободу. Этот союз обычно заканчивается мимолетной интрижкой, оставляющей обе стороны с разбитым сердцем. Дело в том, что Стрелец быстро ввяжется в свое следующее романтическое приключение.

Телец и Близнецы - совместимость

Близнецы предпочитают быть свободными. Их часто критикуют за многогранность или двойную жизнь, но правда в том, что они готовы остепениться ради подходящего партнера.

И Телец, и Близнецы — это вечные оптимисты, которые сохраняют детское чувство приключений и во взрослой жизни. Однако их разногласия заключаются в том, что Телец просто не может угнаться за культурными увлечениями Близнецов.

Телец с удовольствием пересматривает один и тот же сезон любимого сериала и может быть измучен потребностью Близнецов в постоянной новизне. Если у них не совпадают вкусы, им трудно не заскучать и не разочароваться друг в друге.

Телец и Овен - совместимость

Овны — это первопроходцы. Будучи первым знаком зодиака, они не остановятся, пока не достигнут финишной линии. Телец предпочитает более спокойный путь. Когда эти два знака встречаются, Телец может чувствовать себя ущемленным Овном.

Овен очень конкурентоспособен и считает расслабленное поведение Тельца отталкивающим. Иногда эти два знака могут образовывать отношения по принципу "противоположности притягиваются", где каждый может расти, уделяя внимание потребностям другого. Но поскольку оба настолько радикальны в своем упрямстве, редко кто из них действительно готов приложить усилия, чтобы все получилось.

Телец и Лев - совместимость

Телец и Лев — безусловно, гламурная пара. Тельцом управляет Венера (планета любви, взаимоотношений и эстетики), а Львом — Солнце (которое определяет наше эго и жизненное предназначение). Вместе эти двое освещают любое помещение и постоянно пытаются превзойти друг друга.

И Телец, и Лев разделяют принцип "либо по-моему, либо никак". Оба крайне консервативны и ненавидят нарушать свой личный статус-кво. И отношения между ними могут испортиться, если их системы ценностей не совпадают. Тем не менее, и Телец, и Лев очень преданы друг другу, поэтому даже когда дела идут не очень хорошо, им требуется много времени, чтобы двигаться дальше.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Телец и Весы - совместимость

Весы и Телец находятся под влиянием мечтательной, артистичной Венеры, поэтому теоретически это должна быть идеальная пара. Но между ними много различий. Хотя оба знака обладают невероятным вкусом, Весы больше заботятся о том, как вещи влияют на их мысли, а Телец — о том, как вещи влияют на их чувства.

Весы хотят ходить в кино, а Телец - просто посмотреть последний сезон "Домохозяек" по телевизоу. Весы хотят дегустировать вино, а Телец просто хочет перекусить. Эти двое проводят много прекрасных дней, гуляя по галереям, наслаждаясь природой и готовя вкусные домашние блюда. Однако, в конечном счете, они хотят разного.

Водолей и Телец - совместимость

Телец и Водолей — странная пара, которая, казалось бы, не должна работать, но все же работает. И Телец, и Водолей — фиксированные знаки. Это значит, что они стабильны, преданы друг другу и оба не любят перемены,

Хотя Водолей известен своей эксцентричностью, а Телец — своей традиционностью, Телец — единственный знак, который действительно помогает отстраненному Водолею чувствовать себя как дома. Точно так же Водолей подталкивает Тельца к достижению больших карьерных целей и профессиональных мечтаний. Это одна из тех пар, которые никто до конца не понимает, но в итоге они покоряют мир.

Телец и Рак - совместимость

Телец и Рак идеально подходят друг другу. Тельцом управляет нежная Венера, а Раком — заботливая Луна. Оба знака глубоко ценят традиции, семью и комфорт. Это чувственная пара. Вместе они устраивают потрясающие званые ужины и являются теми, к кому все обращаются за советом. Оба ценят все виды отношений и привносят в жизнь друг друга много близости и тесной связи. Это отношения, которые всегда ощущаются как возвращение домой.

Дева и Телец - совместимость

Телец и Дева раскрывают друг в друге свою практичную, уравновешенную сторону. Поскольку эти два земных знака знают, что могут положиться друг на друга, их отношения строятся на личностном росте.

Телец чувствует себя в безопасности рядом с Девой и позволяет кому-то другому взять инициативу в свои руки. На самом деле, единственная проблема, которая может возникнуть в этой паре, заключается в том, что Дева в конечном итоге начинает раздражаться из-за лени Тельца.

Козерог и Телец - совместимость

Эта пара может построить настоящие идеальные отношения. И Телец, и Козерог надежны, как скала, когда дело касается партнерства. Телец пробуждает в ответственном Козероге более романтичную и игривую сторону, а Козерог — в упрямом Тельце жажду знаний и приключений.

Рыбы и Телец - совместимость

Нет пары прекраснее, чем Телец и Рыбы. Оба знака интроверты, но при этом чрезвычайно чувственны, а это значит, что они кажутся милыми и невинными. Но за закрытыми дверями между ними существует поистине неповторимая связь.

Рыбы дарят воображение и эмоциональную глубину, что дополняет потребность Тельца в стабильной и спокойной обстановке. Телец может дать Рыбам ту опору, которой им иногда не хватает, а Рыбы добавляют в жизнь Тельца креативность. Эти отношения характеризуются взаимной заботой, и вместе они могут создать отношения, которые будут одновременно эмоционально насыщенными и комфортно стабильными.

Телец и Скорпион - совместимость

Телец и Скорпион — противоположные знаки, и если что-то и верно в отношении противоположностей, так это то, что они притягиваются. Когда эти двое встречаются, сексуальное напряжение возникает мгновенно и очень сильно. Телец и Скорпион сводят друг друга с ума, но не могут оторваться друг от друга. Связь между ними не ограничивается только сексуальностью — оба чрезвычайно преданны и верны своим близким. Это классический случай притяжения противоположностей. Глубина и интенсивность Скорпиона могут быть одновременно интригующими и сложными для уравновешенного Тельца. Они дополняют друг друга: Телец предлагает Скорпиону стабильность и спокойную опору, а Скорпион привносит в отношения страсть и эмоциональную глубину.

Эти двое ценят друг друга за честность и страсть. Иногда их связь вспыхивает слишком быстро и сильно, и в итоге они расстаются. Но даже когда сердца разбиты, они остаются в жизни друг друга навсегда, сохраняя близость даже после того, как у них появляются новые партнеры.

Телец и Телец - совместимость

Идеальная пара для Тельца — это другой Телец. Это романтики, которые точно знают, что такое идеальное свидание. Им нужен партнер, который будет их ценить и осыпать любовью и дорогими подарками. Вместе эти двое могут создать целую жизнь уютных воспоминаний.

Их общая практичность и стремление к спокойному образу жизни часто приводят к гармоничным и долгосрочным отношениям.

Проблема таких отношений в том, что два Тельца вместе могут стать самодовольными и не желающими менять существующее положение вещей, даже если им от этого плохо. Но пока они готовы указывать друг другу на ошибки, они не застрянут в рутине.

О ресурсе: PureWow PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни. Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия. PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях. Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

