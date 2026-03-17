Шанс на миллион: для четырёх знаков зодиака наступит период большой удачи

Мария Николишин
17 марта 2026, 05:15
Астрологи говорят, что во вторник знаков зодиака ждет очень мощное сочетание энергий.
Кому вот-вот повезет / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто будет очень сосредоточен 17 марта
  • Какой знак зодиака получит хорошие новости

Уже 17 марта четыре китайских знака зодиака привлекут в свою жизнь большую удачу и процветание. Вторник – День завершения с энергией Металлического Тигра. Что интересно, это сочетание мощнее, чем кажется.

Астрологи говорят, что Дни завершения имеют плохую репутацию, поскольку люди считают, что это означает завершение развития. Но на самом деле это означает завершение и окончание дела, которое длится долго.

В то же время энергия Металлического Тигра делает это завершение быстрым. Ведь Тигр не затягивает дела, а Металл обостряет каждое решение, к которому прикасается, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

Какие знаки зодиака поймают волну удачи

Тигр

Вы проснетесь во вторник с определенной сосредоточенностью, которая отличается от обычного дня. Возможна ситуация, когда кто-то должен вам деньги или решение. Вы перестаете ждать, пока они сами затронут эту тему и вспомнят о ней. Разговор короче, чем вы ожидали, и заканчивается в вашу пользу. Энергия Металлического Тигра не терпит остановок, и вы тоже, когда работаете на полную мощность.

Лошадь

Процветание в этот день приходит к вам через завершение, а не через начало. Что-то заканчивается, и то, что вы получаете с другой стороны, лучше, чем ситуация, в которой вы были раньше. Глава должна была закончиться, чтобы следующая могла окупиться. Вы кружили вокруг финиша, и вторник — это день, когда вы его пересечете.

Собака

17 марта к вам может прийти кто-то, кому нужно что-то, что есть у вас, например, ваше мнение или ваше имя, связанное с чем-то. То, что они предлагают взамен, реально. Это не услуга. Это сделка, которая принесет вам значительную пользу.

Кролик

Для вас удача во вторник зависит от выбора, который вы делаете, а не от выбора, который кто-то другой делает за вас. Энергия просит вас замкнуть цикл самостоятельно. Как только вы перестанете подстраховываться, ответ вернется быстрее, чем вы ожидали, и он будет хорошим.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Китайский гороскоп гороскоп тигр гороскоп кролик гороскоп лошадь гороскоп собака
