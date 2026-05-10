Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Финансовый гороскоп на 10–16 мая: Овнам — прибыль, Козерогам — конец долгов

Марина Иваненко
10 мая 2026, 15:38
google news Подпишитесь
на нас в Google
Финансовый гороскоп подскажет, кому стоит рискнуть ради прибыли, а кому — пересмотреть бюджет и отказаться от лишних расходов уже сейчас.
Финансовый гороскоп на неделю
Финансовый гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете

  • Какие знаки зодиака получат шанс улучшить свое финансовое положение
  • Кому звезды советуют избегать рискованных покупок и кредитов

Эта неделя, с 11 по 17 мая, принесет немало возможностей для улучшения финансового положения. Звезды советуют сосредоточиться на планировании и не бояться искать новые пути для заработка.

Финансовый гороскоп — Овен

Для Овнов эта неделя станет периодом расширения возможностей. Вы можете почувствовать готовность искать новые источники прибыли: от фриланса до монетизации собственных хобби. Это идеальное время для деловых переговоров и просьб о повышении зарплаты — ваша уверенность будет на высоте. Однако звезды предостерегают: не позволяйте энтузиазму ослепить вас перед потенциальными рисками.

видео дня

Финансовый гороскоп — Телец

У Тельцов изменится само отношение к деньгам. Возникнет желание пересмотреть бюджет или начать крупный проект, например, накопление на недвижимость или инвестиции. Если вы откладывали наведение порядка в счетах, сейчас — самое время. Вы можете найти дополнительные средства там, где не ожидали, если откажетесь от ненужных мелких расходов.

Финансовый гороскоп — Близнецы

Финансы Близнецов будут в балансе, если уделить должное внимание ежедневным расходам. Возможен приятный бонус или неожиданная экономия. Избегайте импульсивных покупок, даже если предложение выглядит очень привлекательно. Также стоит пересмотреть свои подписки и регулярные платежи — там могут скрываться лишние расходы.

Финансовый гороскоп — Рак

Ракам стоит сосредоточиться на долгосрочных целях. Эта неделя благоприятна для того, чтобы подойти к инвестициям более дисциплинированно. Прежде чем потратить крупную сумму, оцените, соответствует ли эта покупка вашим приоритетам. Медленный, но стабильный прогресс сейчас гораздо важнее быстрой прибыли.

Финансовый гороскоп — Лев

Для Львов неделя пройдет под знаком стабильности. Это хорошее время для того, чтобы привести в порядок счета и контролировать каждую копейку. Может появиться предложение о дополнительном заработке. Прежде чем соглашаться, трезво оцените свои силы. Воздержитесь от кредитов и рискованных финансовых операций.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Финансовый гороскоп — Дева

Девам звезды советуют заняться бумажной работой. Тщательный просмотр документов может выявить возможности для экономии или возврата средств. Избегайте поспешных финансовых обязательств. Если вы ведете бизнес с партнерами, будьте максимально прозрачны в расходах, чтобы избежать недоразумений.

Финансовый гороскоп — Весы

Весы почувствуют завершение определенного финансового этапа. Вы наконец увидите результаты своего планирования и бюджетирования. Это подходящий момент, чтобы определить новые финансовые цели на будущее. Ваша стабильность сейчас строится шаг за шагом, поэтому продолжайте действовать взвешенно.

Финансовый гороскоп — Скорпион

Финансовый импульс Скорпионов растет: возможны бонусы, премии или дополнительные выплаты. Однако вместе с доходами может появиться желание потратить все и сразу. Вместо этого звезды советуют направить ресурсы на погашение долгов или формирование финансовой подушки. Четкая коммуникация с партнерами поможет сохранить ваши интересы.

Финансовый гороскоп - Стрелец

Стрельцам стоит пересмотреть свою стратегию заработка. Если вы чувствуете, что усилия не приносят желаемого результата, подумайте об обучении или повышении квалификации. Это поможет вам стать более ценным специалистом на рынке. Будьте осторожны с покупками под влиянием эмоций — они могут ударить по карману.

Финансовый гороскоп — Козерог

Для Козерогов это мощная неделя для завершения старых финансовых дел. Вы можете вернуться к идеям, которые раньше казались неактуальными, и найти в них выгоду. Прекрасное время для автоматизации платежей и проверки того, соответствуют ли ваши расходы вашим реальным жизненным ценностям.

Финансовый гороскоп — Водолей

Водолеи сейчас выходят на финишную прямую в переговорах или делах, связанных с долгами. Если вы были последовательны ранее, эта неделя принесет вознаграждение. Вы можете начать планировать расходы на образование или путешествия. Новая финансовая рутина, внедренная сейчас, даст длительный положительный результат.

Финансовый гороскоп — Рыбы

Рыбам настало время для анализа. Прошлые решения начнут влиять на ваш нынешний бюджет. Если результат вас не устраивает, у вас еще есть шанс скорректировать курс. Возможна небольшая прибыль от дела, о котором вы уже успели забыть. Установите четкие границы для несущественных расходов, чтобы сохранить капитал.

Вас может заинтересовать:

Источник

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп финансовый гороскоп интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Кремле сделали заявление о переговорах: когда посланники США могут приехать в РФ

В Кремле сделали заявление о переговорах: когда посланники США могут приехать в РФ

16:33Мир
Весенние грозы накроют Украину: Диденко назвала точные даты

Весенние грозы накроют Украину: Диденко назвала точные даты

15:26Синоптик
"Жалкая копия": в России впервые показали новую крылатую ракету "Герань-5"

"Жалкая копия": в России впервые показали новую крылатую ракету "Герань-5"

14:07Война
Реклама

Популярное

Ещё
Не только "будь ласка": как правильно ответить на "дякую" на украинском языке

Не только "будь ласка": как правильно ответить на "дякую" на украинском языке

Запасы заканчиваются: в Украине почти вдвое выросли цены на популярный овощ

Запасы заканчиваются: в Украине почти вдвое выросли цены на популярный овощ

Карта Deep State онлайн за 10 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 мая: что происходит на фронте (обновляется)

5 вещей во дворе, которые работают как магнит для змей: большинство не догадывается

5 вещей во дворе, которые работают как магнит для змей: большинство не догадывается

Гороскоп на завтра, 11 мая: Овнам — неприятности, Рыбам — интересное событие

Гороскоп на завтра, 11 мая: Овнам — неприятности, Рыбам — интересное событие

Последние новости

16:33

В Кремле сделали заявление о переговорах: когда посланники США могут приехать в РФ

16:33

Чрезвычайная опасность: на Житомирщине, несмотря на хорошую погоду, предупреждают об угрозе

16:31

Продала все золото и умерла в 28 лет: трагическая тайна единственной женщины-короля

15:38

Финансовый гороскоп на 10–16 мая: Овнам — прибыль, Козерогам — конец долгов

15:26

Весенние грозы накроют Украину: Диденко назвала точные даты

Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских правШтрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав
15:21

Урожай огурцов будет рекордным даже без химикатов: достаточно посадить рядом одно растение

14:46

Теплые дни уже близко: солнечная погода вернется на Тернопольщину

14:41

Любовный гороскоп на 11–17 мая: Тельцам — уверенность, Скорпионам — легкость

14:22

Как выбрать цвет сумки: 5 модных сочетаний, которые сделают образ роскошнымВидео

Реклама
14:07

"Жалкая копия": в России впервые показали новую крылатую ракету "Герань-5"

14:00

Гороскоп Таро на 11–17 мая: Козерогам — прибыль, Ракам — разрыв отношений

13:57

Срок - до конца мая 2026: кому обязательно нужно подать заявление на субсидию

13:42

Кто такая "ятрівка" в украинском языке: значение слова удивит многих

13:31

"С Днем матери": украинские звезды показали своих мам в особенный праздник

12:58

Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая: Близнецам — прибыль, а Рыбам — путешествие

12:51

С заправкой лучше не тянуть: какой реальный запас хода в автоВидео

12:22

"Мурашки по коже": появилось первое видео выступления LELEKA на Евровидении 2026Видео

12:11

Фицо передал Путину послание от Зеленского: как отреагировали в Кремле

12:10

"Это просто вымогательство": клиентам Ощадбанка по ошибке выставляют долги

11:53

Выпадет снег, а температура опустится до -2: Украину накроет волна холода

Реклама
11:42

Кремль официально "переписал" карту Украины: вспомнили о границе, которой было 25 летВидео

11:15

Карта Deep State онлайн за 10 мая: что происходит на фронте (обновляется)

11:01

Китайский гороскоп на завтра, 11 мая: Свиньям - шанс, Крысам - уступки

10:56

Неизвестные попытались напасть на здание ТЦК на Закарпатье: подробности инцидента

10:55

Дедлайн до 30 мая: россияне нацелились на новый город, в ВСУ оценили риски

10:46

Бедность из-за щедрости: какие продукты нельзя давать в долг соседям

10:04

"Парад Победы" вместо демонстрации силы выявил слабость РФ - The Telegraph

09:59

"Без масок": звезда "Мастер Шеф" показала настоящую Пугачеву

09:58

Турбулентность на валютном рынке: что будет с курсом доллара и евро с 11 мая

09:01

На фронте нет прогресса: в ISW раскрыли истинную цель "перемирия" РФ

08:54

"Я задыхалась": Глущенко призналась, почему не появилась на похоронах Поплавской

08:51

НАТО и Донбасс ни при чем: Путин придумай новую причину войны в Украине

08:10

В Кремле назревает борьба за власть: Денисенко о конфликте элит в РФмнение

07:55

Поставки для армии РФ сорваны: партизаны провели успешную диверсию в тылу

07:45

"Любовь переросла в ненависть": Винник сообщил о предательстве близкого человека

05:12

5 вещей во дворе, которые работают как магнит для змей: большинство не догадывается

04:02

В Украине готовят новые правила для водителей — за что могут лишить прав

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в магазине за 41 с

03:36

Как и где разные знаки зодиака выбирают друзей: неожиданные различия

02:33

Гороскоп на завтра, 11 мая: Овнам — неприятности, Рыбам — интересное событие

Реклама
09 мая, суббота
23:55

РФ атаковала областной центр в разгар перемирия: среди пострадавших — дети

23:17

РФ готовила морскую операцию на 2026 год, но её сорвало одно событие — Флэш

22:33

Топ-сериал "Медведь" закрывается: названа дата выхода последнего сезонаВидео

21:46

Путин обвинил Украину в срыве обмена и выдвинул условие для встречи с Зеленским

21:43

"Кто-то живет обычной жизнью": депутаты хотят помочь ТЦК искать "уклонистов"

21:10

Запасы заканчиваются: в Украине почти вдвое выросли цены на популярный овощ

21:08

Венсан Кассель показал своего младшего сына от модели

20:37

Для пяти знаков зодиака следующая неделя станет самой счастливой в году - кто они

19:57

Секрет названия и выбор Мазепы: малоизвестные факты об истории древней Полтавы

19:55

49-летний сын 80-летней Шер пожаловался, что певица перестала его содержать

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости Ровно
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять