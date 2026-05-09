Для пяти знаков зодиака следующая неделя станет самой счастливой в году - кто они

Следующая неделя поможет переосмыслить недавние события, сделать важные выводы и уверенно двигаться вперёд.

Для пяти знаков зодиака неделя станет одной из самых удачных в году

Астрологи прогнозируют особенно благоприятный период для пяти знаков зодиака с 11 по 17 мая 2026 года. Главным астрологическим событием станет новолуние в знаке Тельца, которое принесёт ощущение обновления, стабильности и новых возможностей. Дополнительное влияние Венеры усилит темы любви, гармонии и внутреннего комфорта. Об этом сообщает издание Главред со ссылкой на YourTango.

На фоне подготовки Марса к переходу в Тельцы энергетика недели становится более активной и вдохновляющей. Этот период поможет переосмыслить недавние события, сделать важные выводы и уверенно двигаться вперёд.

Телец

Для Тельцов начинается этап восстановления сил и возвращения контроля над жизнью. После напряжённого периода, связанного с влиянием Марса в Овне, новолуние поможет определить новые цели и почувствовать прилив энергии.

Начало недели может напомнить о прошлых отношениях или незавершённых ситуациях, однако уже ближе к выходным появится желание действовать активнее и смелее. Конец недели особенно благоприятен для лидерства, новых инициатив и важных решений. Сейчас главное - не бояться перемен и не отказываться от собственных желаний.

Рак

Ракам неделя принесёт уверенность и эмоциональную устойчивость. Поддержка водной энергетики поможет легче справляться с сомнениями и стрессом, а новолуние откроет новые перспективы в финансовой и личной сферах.

Это удачное время для планирования, анализа и постепенного движения к целям. В конце недели появятся свежие идеи, которые помогут продвинуть личные проекты и укрепить позиции в работе.

Дева

Девы смогут взглянуть на многие ситуации по-новому. В отношениях станет больше ясности, а внутреннее понимание поможет принять правильные решения.

Новолуние усилит концентрацию и желание развиваться, особенно в профессиональной сфере. Период подходит для обучения, укрепления полезных связей и работы над долгосрочными целями. Конец недели поможет стать более дисциплинированными и организованными.

Скорпион

Для Скорпионов эта неделя станет временем эмоционального обновления и освобождения от прошлого. Возможны важные разговоры, переосмысление отношений и желание восстановить внутреннюю гармонию.

Новолуние в Тельце усилит потребность в тепле, поддержке и искренности. Это хороший период для укрепления отношений, примирения и открытого общения с близкими людьми.

Козерог

Козероги окажутся в центре внимания и смогут укрепить своё влияние на окружающих. Особенно удачным период станет для романтической сферы: отношения могут выйти на новый уровень, а одинокие представители знака получат шанс на интересные знакомства.

Неделя также подойдёт для эмоционального очищения, укрепления семейных связей и создания более комфортной атмосферы дома.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

