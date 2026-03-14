Флирт у них в крови: астрологи назвали три самых обаятельных знака зодиака

Флиртовать умеют почти все, но некоторые знаки зодиака делают это настолько легко и естественно, что окружающие просто не могут устоять.

Названы три знака зодиака, которые флиртуют лучше всех

Вы узнаете:

Кто скажет о своей симпатии прямо и открыто

В какой знак зодиака невозможно не влюбиться

В чьи комплименты не стоит верить

Флирт — это настоящее искусство, которым одни люди владеют от природы, а другим приходится учиться. Астрологи уверяют, что способность очаровывать, легко заводить знакомства и притягивать внимание окружающих во многом зависит от знака зодиака.

Есть люди, которые могут покорить любого одним взглядом или улыбкой. Представители некоторых знаков зодиака обладают особым шармом и умеют флиртовать лучше остальных - всего их три, пишет PureWow.

Весы (23 сентября - 21 октября)

Весы — это прежде всего люди, которые ценят отношения. Они очень дружелюбные, уравновешенные и умеют флиртовать лучше всех.

Когда Весы с кем-то флиртуют, то в некотором смысле они флиртуют сами с собой. Весы любят любовь, они всегда раздают комплименты с невероятной скоростью. Впрочем стоит помнить, что если Весы с вами флиртуют, это не значит, что они уже влюбились.

Скорпион (22 октября - 21 ноября)

Скорпионы — эмоциональный водный знак, которыми управляет неистовая планета действия Марс.

Невозможно не растаять, разговаривая со Скорпионом. Когда они наклоняются к вам поближе, пронзая своим магнетическим взглядом, вы чувствуете себя единственным человеком на всей планете. Но они не просто кокетничают: если Скорпион вами увлекся, он окунается в отношения с головой и на полную катушку.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Этот изменчивый огненный знак всегда в движении и на пороге новых приключений. Стрельцы не могут не быть искренними и не говорить о своих чувствах.

Стрельцы — прирожденные комики, поэтому иногда их прямолинейность может показаться шуткой, но на самом деле они говорят совершенно серьезно. Вы поймете, что нравитесь Стрельцу, потому что он просто скажет это прямо и ясно.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

О ресурсе: PureWow PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни. Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия. PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях. Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

