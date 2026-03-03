Мечтатели и фантазеры: три знака зодиака, у которых голова в облаках

Иллюзия или интуиция? Кому из знаков зодиака сложно отличить фантазию от реальности - рассказала астролог Хиллари Кок.

Некоторые знаки зодиака слишком верят в чудо / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Кто является "президентом мира иллюзий"

Кто видит мир таким, каким он мог бы быть

Чему Козерогам нужно поучиться у Львов

Некоторые люди стремятся к своим мечтам, какими бы невероятными они ни казались. Астролог и эксперт по Таро Хиллари Кок рассказала изданию PureWow, какие именно знаки зодиака склонны к тому, чтобы верить в неправдоподобное и иногда заблуждаться.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Представители знака зодиака Рыбы — это президенты иллюзии. У них всегда мечтательное настрое, а голова всегда в облаках.

Находясь под влиянием Нептуна, Рыбы живут в царстве интуиции, эмоций и фантазии. Они настолько близки к духовному миру, что грань между фантазией и реальностью часто размывается.

Рыбы склонны доверять невидимому и всецело верят в родственные души, божественное время и знаки Вселенной. Они живут очень мечтательно и творчески.

"Где бы ни была магия, они её найдут!" - сказала Кок.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Обладая чрезмерно идеалистическими убеждениями и богатым воображением, Водолеи часто имеют совершенно иной взгляд на жизнь, чем все остальные. Они могут быть довольно доверчивыми, часто веря почти всему, что вы им скажете.

Они также открыты для всевозможных вымышленных вещей (например, инопланетян и русалок).

Водолеем управляет Уран, планета инноваций и революций. Они видят мир не таким, какой он есть, а таким, каким он мог бы быть.

Лев (23 июля - 22 августа)

Единственное, в чем Львы могут заблуждаться, это постоянное убеждение, что они заслуживают внимания. Они могут появиться на мероприятии или вечеринке, одетые с иголочки: совершенно нелепо, но наслаждаясь вниманием.

Львы смелые, громкие и бескомпромиссно уверенные в себе.

Кому не помешало бы немного иллюзий

Практичные, терпеливые, уравновешенные и ориентированные на действия Козероги известны своей амбициозностью и практическим мышлением.

По словам Кок, Козероги полностью погружены в свои планы, но Рыбы могут научить их отказаться от узкой направленности и побудить использовать интуицию в качестве ориентира.

В качестве альтернативы, Козероги могут поучиться уверенности у Львов — они просто знают, что привлекательны, и им всё равно, что думают другие. Львы могут научить Козерогов нарушать правила, быть необычными и отстраняться от результата. Львы не ждут аплодисментов, они ведут себя так, будто всё уже происходит.

Наконец, Водолеи наглядно показывают Козерогам преимущества доверия к своему видению, даже если оно кажется слишком смелым. Водолеям не нужно, чтобы что-то приносило прибыль, чтобы верить в это — и Козероги могут это учесть. Иногда всё дело в риске, например, в начале проекта, который на бумаге не имеет никакого смысла, но внутри вас переполняет энергия. В этом и заключается настоящая магия.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

