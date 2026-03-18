Самые мистические знаки зодиака: кто обладает особой энергией

Анна Ярославская
18 марта 2026, 03:30
Астрологи рассказали, какие знаки зодиака склонны к духовным поискам и нестандартному образу жизни.
4 знака зодиака, которые идут по духовному пути и не живут "как все" / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Кто тянется к творчеству, эзотерике и часто становятся целителем
  • Кому стоит заняться астрологией и альтернативной медициной
  • Какой знак зодиака интересуется магией и глубинными практиками

Не всем из нас суждено следовать по духовному пути. Большинство из нас устраивает "нормальная" жизнь - работа, семья, поездка в отпуск. Но некоторые люди не терпят рутину. Эти свободные духом бунтари могут неожиданно продать всю свою мебель и отправиться в автомобильное путешествие по стране просто ради удовольствия.

Астрологи говорят, то совершать такие поступки способны лишь некоторые знаки зодиака.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбы — самый свободолюбивый знак зодиака. Они всегда плывут по течению. Такая переменчивая натура ведет Рыб по множеству нетрадиционных путей: от художественных занятий и эзотерических исследований до жизни в фургоне. Рыбы также чрезвычайно эмпатичны, до такой степени, что впитывают эмоции других людей, поэтому они часто выбирают целительство своей профессией, пишет PureWow.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Если и есть в зодиакальном круге знак, способный породить культ, то это определенно Стрелец. Харизматичные и притягательные, Стрельцы всегда задают множество вопросов и обязательно делятся своими приключениями и открытиями с другими. Это те люди, которые могут последовать на край света за своим учителем йоги или за гадалкой на картах Таро, которая поразила их своими предсказаниями.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Дева (23 августа - 23 сентября)

Этот изменчивый земной знак может быть гораздо более спонтанным, чем кажется. Девы часто больше озабочены фактами, чем тем, что они чувствуют, но их одержимость деталями, историей и системами объясняет, почему многие из них являются прирожденными астрологами или практиками альтернативной медицины.

Скорпион (22 октября - 21 ноября)

Скорпион — это знак зодиака, который известен своей загадочностью и чрезвычайной заботой о тех, кого он любит. Родившись в самое колдовское время года, ваша подруга-Скорпион, вероятно, в свободное время занимается магией. Просто она не рассказывает вам об этом, потому что Скорпионы очень скрытны и не нуждаются в хвастовстве своими магическими увлечениями. Но если вы спросите подругу о магических практиках с искренним любопытством — и без всякого осуждения — она, конечно же, расскажет вам всё.

Как писал Главред, некоторые знаки зодиака склонны к самосаботажу больше, чем другие. Эксперт назвала три знака зодиака, которые не могут не усложнять то, что должно быть простым, и постоянно сами себе мешают.

О ресурсе: PureWow

PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни.

Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия.

PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях.

Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

