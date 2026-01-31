Сами себе враги: три знака зодиака, которые мешают своему счастью

Эти знаки зодиака умеют создавать проблемы на ровном месте.

Три знака зодиака, которые превращают пустяк в катастрофу / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Иногда нам кажется, то весь мир настроен против нас. Но на самом деле чаще всего все зависит от нашего восприятия ситуации и от того, что мы сами себя "накручиваем". Американский астролог Джейми Райт считает, что некоторые знаки зодиака склонны к самосаботажу больше, чем другие.

Эксперт назвала три знака зодиака, которые не могут не усложнять то, что должно быть простым, и постоянно сами себе мешают, пишет PureWow.

Дева (21 августа - 22 сентября)

Дева больше всего страдает от чрезмерного обдумывания. Этот знак зодиака управляется планетой коммуникации Меркурием, поэтому Дева всегда полна идей и информации. Но чаще всего эти размышления могут превратиться в большие тревоги и серьезные проблемы.

Девы — это люди, готовые свернуть горы ради тех, кого любят. Но у Дев также есть склонность делать из мухи слона. Тем не менее, несмотря на самосаботаж, Девы все равно остаются чрезвычайно эффективными.

Лучшее, что могут сделать Девы, — это перестать пытаться исправлять ошибки других и сосредоточиться на себе.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Главный "грех" Тельца — это упрямство. Будучи земным знаком зодиака, который управляется планетой любви и красоты Венерой, Телец подобен корове на пастбище: он счастлив, когда всё стабильно и находится на своём месте. Но это желание комфорта часто приводит к тому, что Телец застревает в рутине, в которую сам себя загнал (потом он изнемогает, падает в грязь и ленится снова взять лопату, чтобы выкопаться).

Самосаботаж Тельца проявляется в трёх различных стадиях:

сначала длительный период отрицания, в течение которого Тельцы настаивают на том, что всё в порядке.

затем, когда они больше не могут скрывать свою боль, Тельцы начинают жаловаться, всё ещё настаивая на том, что всё прекрасно;

потом однажды они просыпаются и решают разорвать отношения, уволиться с работы или вступить в конфликт одним махом, выражая своё неповиновение. Это особенно верно для тех, у кого Марс в Тельце.

"Тельцы быстро решают проблемы, но им требуется целая вечность, чтобы начать", - отметила астролог.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Перфекционизм — один из главных "грехов" Рыб.

Рыбы — знак всеобщей любви и принятия. Эти сострадательные, изменчивые водные знаки видят лучшее в каждом, находят любовь для каждого изгоя и бездомной собаки и дружат со многими людьми. При этом Рыбы - идеалисты, когда дело доходит до их самых близких отношений. Рыбы часто отказывают себе в любви, дружбе и привязанности из-за ошибочного чувства собственной неполноценности или желания найти "идеального человека".

"Рыбы преодолевают этот перфекционизм, учась любить себя так же сильно, как и всех остальных. Это сложный урок, но он действительно окупается, когда становится привычкой", - подчеркнула Джейми Райт.

