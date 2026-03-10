Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра 11 марта: Водолеям - путаница, Львам - радость

Руслана Заклинская
10 марта 2026, 05:45
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 11 марта всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра 11 марта: Водолеям - путаница, Львам - радость
Гороскоп на 11 марта 2026 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 марта
  • Что предсказывают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 11 марта поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

Вероятно, вы столкнетесь с трудностями из-за проблем со здоровьем, которые помешают выполнить важную задачу. В то же время инвестиции в антиквариат и ювелирные изделия могут принести прибыль. Проведите спокойное время с семьей и не беспокойтесь о чужих проблемах. Любовная жизнь в этот день будет благоприятной, а партнеры по работе помогут завершить незавершенные дела. Вечером захочется прогуляться, а любимый человек подарит ощущение особенности.

Гороскоп на завтра - Телец

Позаботьтесь о психическом здоровье, ведь именно оно помогает преодолевать жизненные трудности. Излишки средств лучше инвестировать в недвижимость. День благоприятен для общения с родственниками и гостями. На работе возможно снижение энергии из-за семейных вопросов, а бизнесменам стоит внимательнее относиться к партнерам. В этот день у вас появится больше времени для себя, а в личной жизни будут царить любовь и гармония.

Гороскоп на завтра - Близнецы

В этот день вы будете полны энергии и сможете сделать что-то необычное. Стоит контролировать расходы и начать экономить. Приоритетом должны быть потребности семьи. В любви возможны разочарования, но не стоит терять оптимизм. Для веб-дизайнеров день может быть особенно удачным и принести новые возможности. Волонтерская деятельность поможет посмотреть на себя более позитивно. Возможен спор с мужем или женой, но вечером его удастся уладить.

Гороскоп на завтра - Рак

Йога и медитация помогут поддерживать физическую форму и психическое здоровье. Если чувствуете нехватку денег, обратитесь за советом к старшим по поводу сбережений. В этот день вы хорошо проведете время с семьей, а в любви стоит руководствоваться благоразумием. Ваши способности помогут принять важные решения для будущего. Возможны идеи для путешествий, а партнер проявит свою лучшую сторону.

Гороскоп на завтра - Лев

Давление на работе и ссоры дома могут вызвать стресс и помешать концентрации. В то же время финансовое положение будет постепенно улучшаться, а дети принесут радость. В этот день стоит решить давний конфликт. На работе даже недоброжелатели могут стать более благосклонными благодаря вашему доброму поступку. Вы найдете время для встречи с партнером, хотя возможны небольшие споры. Также обратите внимание на здоровье мужа или жены.

Гороскоп на завтра - Дева

Стремитесь к гармонии и не поддавайтесь ненависти, ведь она вредит и телу, и душе. В этот день возможно неожиданное поступление денег от должника, что приятно удивит. В отношениях будет царить романтика, а продуманные шаги в работе помогут успешно завершить проект и открыть путь к новым. Вечером захочется прогуляться и отдохнуть, а в супружеской жизни почувствуете настоящую гармонию.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Будьте осторожны с едой и избегайте чрезмерного стресса. Финансовое положение может улучшиться благодаря неожиданным доходам. Вечер в этот день лучше провести в приятной атмосфере — например, в кино или за ужином с партнером. На работе вашу труду могут оценить, что откроет возможность для повышения. Бизнесменам стоит прислушиваться к советам опытных людей, а семинары или выставки принесут новые знания и контакты. Возможно небольшое напряжение в браке из-за воспоминаний из прошлого.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Пересмотрите свои жизненные приоритеты и позаботьтесь о здоровье — йога поможет достичь физического и душевного равновесия. В этот день возможно неожиданное поступление денег, что поможет решить финансовые вопросы. Вечер в кино или за ужином с партнером подарит хорошее настроение, а в любви будет ощущаться особая атмосфера. Для бизнеса день может принести неожиданную прибыль. Несмотря на занятость, вечером найдете время для любимых дел. В отношениях важно больше общаться, чтобы избежать недоразумений.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Давление на работе и дома может сделать вас раздражительными. Финансовое положение в этот день будет стабильным, но стоит избегать лишних расходов. Возможны недоразумения с семьей и любимым человеком, поэтому лучше не навязывать свое мнение. Новые идеи могут помочь заработать больше. Постарайтесь спокойно разобраться в ситуациях, чтобы не тратить время на лишние переживания. В браке возможно небольшое раздражение из-за бытовых мелочей.

Гороскоп на завтра - Козерог

Избегайте переедания и следите за весом. Долгосрочные инвестиции принесут прибыль. Хороший день для брачных дел и любви – уделите внимание партнеру и ценным людям в жизни. Незавершенные дела будут реализованы.

Гороскоп на завтра - Водолей

Избегайте путаницы и разочарований, чтобы сохранить ясность ума. Возможны заботы со здоровьем и расходы на врача. Любовь и общение укрепляются. День благоприятен для отдыха после напряженной работы. Избегайте бесполезной дружбы, партнер может вас приятно удивить.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Проявите мужество и оптимизм, чтобы преодолеть трудности. Возможны финансовые потери в начале дня. Вечер обещает приятное общение с друзьями. Влюбленные могут долго разговаривать по телефону. Награды ждут тех, кто сосредоточится на работе. Партнер уделит вам время и внимание.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Харькове после удара "шахедов" пострадали четыре человека, среди них ребенок

В Харькове после удара "шахедов" пострадали четыре человека, среди них ребенок

07:01Украина
Трамп планирует ослабление санкций против РФ: какие варианты рассматривают в США

Трамп планирует ослабление санкций против РФ: какие варианты рассматривают в США

01:54Мир
РФ атаковала жилой квартал Харькова: что известно о последствиях и пострадавших

РФ атаковала жилой квартал Харькова: что известно о последствиях и пострадавших

22:38Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

Китайский гороскоп на завтра, 10 марта: Петухам - тревога, Собакам - долги

Китайский гороскоп на завтра, 10 марта: Петухам - тревога, Собакам - долги

Благовещение в 2026 году будет по новому стилю: точная дата

Благовещение в 2026 году будет по новому стилю: точная дата

РФ передислоцировала шесть Ту-22М3: названы сроки нового ракетного удара

РФ передислоцировала шесть Ту-22М3: названы сроки нового ракетного удара

Карта Deep State онлайн за 9 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

07:01

В Харькове после удара "шахедов" пострадали четыре человека, среди них ребенок

06:00

Станет королевой стола: рецепт домашней рубленной колбасы на пасхальный столВидео

05:45

Гороскоп на завтра 11 марта: Водолеям - путаница, Львам - радость

05:14

"Русский шик": дочь Ани Лорак поразила сеть длинными "когтями"

04:41

Такое уже почти никто не ест: какие откровенно странные блюда любили в СССР

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
04:00

Начнется "белая полоса" в жизни: три знака зодиака поймают удачу за хвост

03:42

"Реальность другая": могут ли цены на нефть "взлететь в космос" из-за войны в Иране

03:17

Для чего в СССР хозяйственное мыло замораживали: об этом лайфхаке знают единицы

03:02

Зачем на холодильниках в СССР ставили замки - неожиданная причина

Реклама
02:58

Новый монарх уже через год: принц Уильям готовится принять корону

02:30

Прирожденные комики по гороскопу: кто умеет смешить всех вокруг

02:17

"Самая красивая девочка в мире" выходит замуж - детали

02:05

Антарктическая загадка раскрыта: таинственное создание веками пряталось во льдах

01:54

Трамп планирует ослабление санкций против РФ: какие варианты рассматривают в США

01:46

Ольга Сумская избила Виталия Козловского на глазах у мужа

01:24

"До последнего не понимала": известная актриса узнала о беременности случайно

01:09

Самый маленький остров мира и его украинский "двойник": где они находятся

00:49

"Сохранение брака невозможно": известный певец развелся с женой

00:17

Кого обойдут отключения: обновленный график для Днепра и области на 10 мартаФото

09 марта, понедельник
23:34

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

Реклама
23:27

Григорий Решетник публично унизил женщин - что случилось

23:25

Отключения электроэнергии в Киеве и области: что известно о графиках на 10 марта

23:16

Таинственное окно в "хрущевках" — зачем его делали между кухней и ванной

22:38

РФ атаковала жилой квартал Харькова: что известно о последствиях и пострадавшихФотоВидео

22:31

РФ готовит Кинжалы и Искандеры: Жданов назвал, какие города под угрозой обстрела

22:27

Ирина Билык имеет молодого любовника - что известно

22:01

Уксус, сода и отбеливатель: эксперт развенчал популярные мифы о чистоте

21:56

"Враг затягивает массу пехоты": важный город под угрозой полной оккупации

21:37

Говорили об Украине - Трамп провел переговоры с Путиным, что известно

21:34

Хитрый лайфхак сантехников раскрыт: засор исчезнет в мгновение ока

21:32

Путин может поставить Трампу жесткое условие по Украине: в США предупредили о риске

21:26

Эту ошибку совершает большинство: где категорически нельзя хранить яйца в холодильнике

20:58

Весенняя защита сада: эксперт рассказал, чем и когда провести первую обработкуВидео

20:36

Одна ошибка в настройках — и хакеры в домашней сети: как защитить роутерВидео

20:30

Как сделать аксессуар центром образа — главные модные хитрости года

20:09

Громкий скандал в УПЛ: Полесье требует проверки арбитров, что произошло на поле

20:01

Как правильно сеять капусту на рассаду - сроки и важные нюансы

19:35

Мини-арбузы на грядке: как вырастить мексиканский огурец и в чем его особенностьВидео

19:22

Россия хочет использовать войну на Ближнем Востоке против Украины: что задумали

19:21

Дизель неуклонно дорожает: эксперт спрогнозировал новые цены на АЗС

Реклама
19:10

РФ изменила тактику ударов: Коваленко раскрыл замысел Путинамнение

18:58

Почему лучше не надевать черные носки в самолет: стюард удивил ответом

18:39

Секрет граненного стакана: почему граней именно 16 и для чего его создали в СССРВидео

18:35

Отношения, у которых нет будущего: 3 сигнала, которые большинство игнорирует

18:33

Соберете все комплименты: рецепт "золотого" кулича, от которого не оторваться

18:21

Угроза ядерного удара РФ по странам НАТО: раскрыт сценарий ответа США

18:12

Новый раунд переговоров: где и когда могут встретиться Украина, РФ и США

17:58

Как вернуть блеск раковинам и кранам: неожиданное средство, которое работает безотказно

17:56

Враг прорвал границу на новом участке фронта: число оккупированных сел растет

17:44

Украинцы смогут получить отсрочку от мобилизации на год - Зеленский подписал закон

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять