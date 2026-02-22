Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

От сфинкса до рэгдолла: какая порода кошек подходит каждому знаку зодиака

Анна Ярославская
22 февраля 2026, 05:32
37
Овнам нужна кошка, которая соответствует их жизнерадостному характеру, а Скорпионам нужен кот-"липучка".
Кот
Астрологи раскрыли, какие кошки подходят каждому знаку / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему мейн-кун - идеальный кот для Рыб
  • Какая кошка лучше всего подойдет Стрельцам
  • Кому стоит завести сфинкса

Выбирая кошку, мы часто ориентируемся на внешность или характер животного. Но астрологи уверены: знак зодиака тоже может подсказать идеального пушистого компаньона. Какая порода кошек лучше всего подходит вам по гороскопу, пишет PureWow.

К слову, в астрологии считается: если подобрать животное по знаку зодиака, то между человеком и питомцем установится особая гармония. Детальнее читайте в материале: Какое домашнее животное лучше всего подходит вашему знаку зодиака.

видео дня

Какая порода кошек подходит каждому знаку зодиака

Овен: египетский мау

Энергичным Овнам нужна кошка, которая соответствует их жизнерадостному и энергичному характеру, и египетский мау — один из главных претендентов.

С этими активными кошками никогда не бывает скучно, что прекрасно подходит для авантюрных Овнов. Ожидайте много мяуканья, виляния хвостом и лазания по книжным полкам, столам и холодильникам.

"И, как и первый знак зодиака, египетский мау смело отправится туда, куда никто раньше не ходил (то есть, не удивляйтесь, когда эта умная кошечка научится сама открывать кран)", - говорят астрологи.

Телец: американская короткошерстная кошка

Тельцы могут быть упрямыми и свирепыми, если их спровоцировать, но в своей стихии этот земной знак невероятно спокоен и уравновешен. Именно поэтому представители этого знака зодиака — лучшие родители для американских короткошерстных кошек. Эти кошки спокойны и уравновешенны. И хотя они любят внимание своих хозяев, они также не против составить себе компанию сами.

Близнецы: сиамская кошка

Близнецы, находящиеся под влиянием планеты общения Меркурия, нуждаются в компаньоне, который сможет сравниться с их даром красноречия. Сиамские кошки известны своим страстным мурлыканьем, которое на самом деле является искренней попыткой сообщить о своих потребностях. Эти двое очень скоро будет болтать всю ночь напролет.

Рак: кот-сфинкс

Для большинства людей бесшерстная кошка может стать неожиданностью. Однако для Раков это возможность осыпать прекрасного изгоя любовью. Эти водные знаки просто обожают заботу, и кошки-сфинксы с удовольствием примут все это внимание. Поскольку у них нет шерсти, которая согревала бы их, эти необычные кошки любят, когда их обнимают или наряжают, чтобы им было тепло и уютно. Кошки-сфинксы также энергичны, харизматичны и невероятно обаятельны.

Лев: британская короткошерстная кошка

Львы обожают быть в центре внимания, и один из верных способов спровоцировать разговоры о себе — это завести одну из самых эстетически привлекательных кошек.

Британские короткошерстные кошки с их великолепной, мягкой и пушистой шерстью и идеально круглыми, невероятно милыми мордочками обязательно привлекут внимание Львов, стремящихся к восхищению. Британские короткошерстные кошки также отличаются мягким и благородным нравом и часто характеризуются преданностью.

Дева: персидская кошка

Чистюлям-Девам точно не нужен гиперактивный питомец, который будет носиться повсюду и устраивать беспорядок. К счастью, персидские кошки послушны, независимы и спокойны, поэтому они прекрасно впишутся в безупречный дом любой Девы. Конечно, они любят, когда их иногда ласково поглаживают, но они с удовольствием играют сами с собой и предоставят своим хозяевам достаточно личного пространства. И хотя эта порода требует довольно тщательного ухода, терпеливые Девы с этим справятся.

Весы: шотландская вислоухая кошка

Весы, как самые общительные среди всех знаков зодиака, не любят долго оставаться в одиночестве. Шотландские вислоухие кошки также не любят быть сами, так что это практически идеальная пара.

Известные своей общительностью, любовью и умом, шотландские вислоухие кошки обожают сидеть на коленях. Благодаря своему дружелюбному характеру, они также отлично ладят с детьми.

Скорпион: бирманская кошка

Как и Скорпионы, бирманские кошки известны своей преданностью хозяевам — их называют "кошками-липучками". Только не ждите от них такой же дружелюбности и привязанности к новым людям, которые войдут в их жизнь (но не волнуйтесь, со временем они привыкнут к вашему новому партнеру).

Как только эти кошки привяжутся к вам, вы будете наслаждаться бесконечными забавами, разыгрываемыми специально для вашего удовольствия. Как и восьмой знак зодиака, бирманские кошки известны своим очень сильным характером и даже упрямством, поэтому вам, возможно, придется уговаривать и подталкивать этих кошек к хорошему поведению, что для целеустремленных Скорпионов не станет проблемой.

Стрелец: абиссинская кошка

Абиссинские кошки - живые, спортивные и неутомимые исследователи. У них есть много общего со Стрельцами.

Абиссинские кошки не славятся своей способностью сидеть на месте. На самом деле, эти милые кошки очень любопытны, поэтому вы, скорее всего, увидите, как они копают и исследуют различные уголки и щели. Эти маленькие искатели приключений также любят лазить и прыгать, поэтому дом с множеством полок станет для них идеальным жилищем.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Козерог: кошка Манчкин

Там, где другие видят препятствия, Козероги способны разглядеть возможности. И кошки породы Манчкин такие же — эти очаровательные кошечки никогда не позволяют своим недостаткам мешать им жить полной жизнью.

Их отличает крепкое тело и короткие лапы, но то, чего им не хватает в физической силе, они компенсируют своей огромной индивидуальностью. Эти пушистые комочки очень ласковы, любят играть с другими животными и обожают блестящие предметы .

Водолей: кошки породы Рэгдолл

Кошки породы рэгдолл такие же любящие, игривые и дружелюбные, как и большинство кошек, но они также уникальны тем, что могут освоить несколько трюков. Они могут выучить команды "ко мне" и "апорт".

Эти особенные котята идеально подойдут для эксцентричного и новаторского Водолея, потому что если и есть какой-то знак зодиака, достаточно эксцентричный, чтобы иметь кошку, играющую в апортировку, то это Водолей.

Рыбы: мейн-кун

Рыбы любят личное пространство и уединение, и мейн-куны разделяют это мнение. Известные как "нежные кошки", эти животные отличаются хорошими манерами и лаской, но не навязчивостью. Как и представители этого знака зодиака, мейн-куны — мастера в искусстве любить на расстоянии: они не будут часто сворачиваться калачиком у вас на коленях, но с удовольствием посидят в уголке, пока вы стираете белье, готовите ужин или работаете в домашнем офисе. Другими словами, эти двое созданы для того, чтобы быть наедине, но вместе.

Ранее Главред писал, что каждый знак зодиака может наладить хорошие отношения с определенными породами собак. Какая собака подходит именно вам по дате рождения?

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: PureWow

PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни.

Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия.

PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях.

Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Близнецы астролог кошка Рак Весы Лев Стрелец астрология Рыбы Водолей Овен Телец Дева Скорпион Козерог
