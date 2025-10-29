Выбор питомца по знаку зодиака — не просто модное увлечение, а способ найти животное, с которым установится настоящее взаимопонимание.

Какое домашнее животное лучше всего подходит вашему знаку зодиака / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Выбор домашнего питомца часто зависит не только от предпочтений, но и от характера владельца. Астрологи уверены - если подобрать животное по знаку зодиака, между человеком и питомцем установится особая гармония.

Овен

Для энергичных и решительных Овнов подойдут собаки породы лабрадор. Они верные, активные и любят приключения — как раз то, что нужно представителям этого знака. Лабрадоры станут надежными спутниками в любой жизненной ситуации.

Телец

Спокойные и уравновешенные Тельцы оценят кошек — независимых, но ласковых питомцев. Им также подойдут кролики, ведь их жизнерадостность поможет Тельцу сохранять позитивный настрой.

Близнецы

Любознательным и разговорчивым Близнецам подойдут попугаи. Эти умные птицы отражают интеллект и коммуникабельность своего хозяина. Если обучить попугая, он станет настоящим собеседником.

Рак

Для эмоциональных и чувствительных Раков идеальный питомец — хомяк. Маленький и милый зверек подарит ощущение уюта и станет тихим другом, которому можно доверить настроение.

Лев

Львы любят всё величественное, поэтому лошади и кошки прекрасно подходят им по духу. Эти животные подчеркивают статус и харизму представителей царственного знака.

Дева

Чистоплотным и педантичным Девам лучше всего подойдут рыбки. Аквариум поможет расслабиться после трудного дня и создаст атмосферу гармонии, которую Девы так ценят.

Весы

Весы обожают красоту и уют. Им идеально подойдёт изящная кошка, способная стать настоящим украшением дома и источником душевного равновесия.

Скорпион

Скорпионы таинственны и эмоциональны. Им подойдут хомячки — неприхотливые питомцы, с которыми можно установить крепкую связь. Скорпионы способны заботиться о любых животных с особой преданностью.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Стрелец

Свободолюбивым и активным Стрельцам подойдут питомцы, не требующие много внимания — черепахи или рыбки. Они не ограничат их независимость и при этом принесут радость.

Козерог

Целеустремлённым и трудолюбивым Козерогам лучше всего подойдут собаки. Верный друг станет символом стабильности и будет сопровождать хозяина во всех делах.

Водолей

Оригинальные и независимые Водолеи любят всё необычное. Им стоит завести птиц, особенно неразлучников — они отражают стремление к свободе и креативность этого знака.

Рыбы

Мечтательным Рыбам подойдут рыбки — символ их стихии, а также кролики, которые добавят тепла и нежности в их дом.

