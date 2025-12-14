Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 декабря: Тельцам - выбор, Ракам - риск

Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-nedelyu-s-15-po-21-dekabrya-telcam-vybor-rakam-risk-10723943.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

В материале:

У Козерогов могут появиться финансовые возможности, но они связаны с риском

Эта неделя открывает перед Близнецами захватывающие перспективы

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 декабря проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

видео дня

Гороскоп Таро на неделю - Овен

КартаТаро для Овна на эту неделю: Отшельник

Значение: Вы ищете истину, просветление, факт или подтверждение. И ничто не встанет у вас на пути. Вы - ракета, стремящаяся к честности и разрушению иллюзий.

Вложите всю свою силу в расследование, изучение, исследование, разработку идей и проверку фактов, которые очень важны и важны для вас. Не останавливайтесь, пока не почувствуете "щелчок" приземления родной истины. Это и будет вашим конечным пунктом назначения и переломным моментом в игре.

2025 год был годом "Отшельника", поскольку это 9-я карта, а это 9-й год. Скорее всего, эта истина связана с уроком/результатом вашего 2025 года.

Гороскоп Таро на неделю - Телец

Карта Таро для Тельца на эту неделю: Телец

Значение: Вам нужна ясность в собственном сердце и разуме. Вы чувствуете противоречия, разрывы, искушения, растерянность... А вы - существо стабильное и определенное, поэтому такие ощущения для вас нежелательны.

Что бы вас ни беспокоило, что бы ни вызывало неуверенность... назовите это, поймите, оцените, стоит ли прислушиваться к этому или преследовать, и сделайте выбор. Выбор определяет вашу жизнь, вашу судьбу и будущее.

Сделайте выбор, который соответствует вашим ценностям и идеалам. А потом оставьте это в покое.

Гороскоп Таро на неделю - Близнецы

Карта Таро для Близнецов на эту неделю: Колесо Фортуны

Значение: Вы вступаете в мощную фазу роста и трансформации. В китайской астрологии мы переходим от года змеи (потери, избавление от иллюзий) к году лошади (импульс, прогресс, движение вперед).

Для вас 2026 год как будто начинается раньше - конечно, вы всегда впереди, - и вы уже закладываете большие камни и цели, начинаете строить планы - возможно, для того, чтобы поток легко перенес вас в 2026 год и вы смогли отдохнуть на Рождество...

Будьте ранней пташкой и получите червячка. Начните свои преобразования.

Гороскоп Таро на неделю - Рак

Карта Таро для Рака на эту неделю: Рыцарь Жезлов

Значение: Вы вступаете в (рискованный) период, когда вы бросаете осторожность на ветер, помните, что живете только один раз, и используете это мировоззрение для принятия всевозможных решений, шагов и новых приключений. Это хорошо для вас.

Ничего не предпринимается, ничего не приобретается. Чтобы накапливать, нужно спекулировать. Это последнее вращение колеса 2025 года будет для вас удачным, счастливым, серендипичным и расширяющим горизонты. Даже когда год заканчивается, вы готовы к новым новостям, лицам и возможностям... и они придут к вам.

Воспользуйтесь шансом. Скажите "да". Сделайте это. Делайте все!

Гороскоп Таро на неделю - Лев

Карта Таро для Льва на эту неделю: Тройка монет

Значение: Вы привлекаете к себе позитивное и важное внимание, и люди готовы сотрудничать с вами - так что сейчас самое время подавать, предлагать, предлагать, совместно создавать и продвигать свои идеи, которые нуждаются в поддержке или поддержке других людей.

На этой неделе вы добьетесь большего, чем когда-либо думали, если впустите других.

Вы всегда востребованы, и люди всегда хотят получить кусочек того, над чем вы работаете... а в данный момент это вдвойне актуально. Так что не тратьте впустую эту ауру и энергию. Просите, и вы получите!

Гороскоп Таро на неделю - Дева

Карта Таро для Девы на эту неделю: Королева мечей

Значение: Вы чувствуете себя четкими, точными, холодными и безжалостными. Это "режим воина" Меркурия, а значит, настало время продвигать вперед сольный проект или амбиции, которые другие, возможно, отвергли или проигнорировали. Займитесь собой.

Любые проекты, задачи или предприятия, требующие интеллекта, стратегического мышления, дебатов, переговоров или хитрых ходов, должны быть в приоритете, потому что ваш ум остер, а инстинкты на высоте.

Вложите свой мега-мозг во что-то стоящее, что предназначено только для вас. Результаты придут сами собой.

Гороскоп Таро на неделю - Весы

Карта Таро для Весов на эту неделю: Десятка Жезлов

Значение: Вы собираетесь не торопиться, замедлить ход событий, упорядочить и снять нагрузку - и никто не сможет заставить вас поступить иначе. Вы находитесь в режиме покоя.

Зима = спячка. Зима = отдых и восстановление энергии.

Вы уверенно переходите в эту фазу душой, телом и духом. Вы отказываетесь от требований и задач, очищаете колоды от дел и обязательств, чтобы то, чему вы отдаете энергию, получало от вас максимум пользы.

Гороскоп Таро на неделю - Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на эту неделю: Король Мечей

Значение: Вы строите смелые, четкие, амбициозные планы на свое будущее, и они не связаны с чьими-то нуждами или требованиями. Это касается только вас, и так и должно быть.

Так часто наши надежды и мечты размываются из-за необходимости соответствовать, служить структуре, играть определенную роль.

Это совсем не так. Вы устали играть по чужим правилам. Более того, вы и не собираетесь этого делать. Решите, что вы должны сделать или получить в 2026 году, и приведите это в движение сейчас, пока Марс находится в Козероге. Вам не откажут.

Гороскоп Таро на неделю - Стрелец

Карта Таро для Стрельца на эту неделю: Пятерка Жезлов

Значение: Вы исправляете ситуацию. Вы исцеляете, восстанавливаете, ремонтируете и реконструируете. Это может быть здание, проект, роль, отношения, самоидентификация или что-то, что было напряжено или сломано в 2025 году.

Вы несете хорошую энергию, куда бы вы ни пошли, и хотя вы можете разбить несколько яиц, в итоге всегда получается прекрасный омлет, которым все наслаждаются!

В вас нет злого умысла. Все, что вы испортили в этом году, можно исправить. Возможно, даже улучшить. Приступайте к исправлению ошибок и вступайте в 2026 год с чистым листом и счастливым сердцем.

Гороскоп Таро на неделю - Козерог

Карта Таро для Козерога на эту неделю: Семерка Мечей

Значение: Вы от природы предусмотрительный и проницательный человек, вы, так сказать, чуете крысу. В последнее время вы чувствуете, что кто-то из вашего окружения представляет собой фикцию, фальшивое прикрытие, лживую историю - но на этой неделе вы это обнаружите и положите этому конец.

Правда выйдет наружу, потому что вы у нее на хвосте!

Когда вы узнаете, что происходит, вы сможете предпринять шаги, чтобы избежать результатов или намерений. А когда вы обойдете все это стороной, вы будете вознаграждены новым другом или возможностью, которой вы сможете доверять и вкладывать в нее всецело, без страха.

Гороскоп Таро на неделю - Водолей

Карта Таро для Водолея на эту неделю: Колесница

Значение: Вы стремитесь к движению, переменам, сдвигу, расширению. Появилась новая цель, и она заставляет вас изменить направление или сойти с проторенной дороги на новую и захватывающую территорию.

Колесница - очень мощная карта, усиленная Марсом и Козерогом. Я чувствую, что какими бы ни были ваши самые смелые амбиции... это неделя, чтобы сделать рискованный прыжок к ним, и вам нужна удача и положительные энергии, чтобы помочь вам приземлиться.

У вас все получится. Вот оно!

Гороскоп Таро на неделю - Рыбы

Карта Таро для Рыб на эту неделю: Повешенный

Значение: Вы говорите "нет". Вы откладываете свои инструменты и дела и сдаетесь ситуации, в которой находитесь, не пытаясь заставить ее действовать по-другому. Это само по себе является ответом. Бездействие - это ответ.

Почему? Потому что это не ваш бардак. Это не то, что вы контролируете. Это не ваша ответственность. Так что остановитесь и переориентируйтесь. Оставьте все это в покое.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред