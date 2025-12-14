Укр
Гороскоп на неделю с 15 по 21 декабря: Овнам - поток доходов, Девам - терпение

Сергей Кущ
14 декабря 2025, 08:58
Астрологи советуют каждому знаку Зодиака внимательно прислушаться к подсказкам судьбы и использовать их во благо.
Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на неделю говорит, что этот период обещает быть насыщенным новыми возможностями, внутренними открытиями и неожиданными поворотами.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

Гороскоп на неделю Овен

Не во всем виноват кто-то другой. Возьмите на себя ответственность и ответственность за происходящее, и вместо того, чтобы обвинять, начните видеть, где вам нужно измениться и адаптироваться. Политика в офисе иногда может оказаться слишком сильной, поэтому рекомендуется держаться подальше от некоторых людей и их обсуждений. Старые проекты, находящиеся на стадии разработки, могут неожиданно всплыть, причем сроки их выполнения окажутся неподъемными. Ваша любовная жизнь остается спокойной. Одиночкам, возможно, стоит начать больше выходить в свет. Возможно, вам захочется отложить домашние дела, пока вы не почувствуете мотивацию.

Денежные дела идут гладко, и есть вероятность, что к вам придет еще один поток доходов. Вопросы здоровья свидетельствуют о выздоровлении и восстановлении, поскольку ваше тело возвращается в состояние гармонии.

Гороскоп на неделю Телец

Пока что вам нужно смириться с неопределенностью в некоторых вопросах. Возможно, это время перехода или ожидания, и сейчас бессмысленно добиваться ответов или направления. Проведите время в ожидании продуктивно. Тщательно взвесьте свои возможности, прежде чем спешить с инвестициями или покупками.

Домашние дела пока выглядят спокойно, но в ближайшее время может состояться важный разговор с вашей лучшей половинкой или родителями. В спокойные минуты вы можете заняться медитацией или самоанализом, стремясь обрести внутреннее равновесие и гармонию. Не забывайте игнорировать неотложные дела, которые могут накопиться.

Гороскоп на неделю Близнецы

Берегите свою энергию. Не тратьте много времени и не занимайтесь непродуктивными делами. Не изнуряйте себя ненужными битвами. Сосредоточьтесь на том, что нужно сделать здесь и сейчас. На этом этапе вы можете сделать еще очень многое. Личные дела не дадут вам скучать, так как вы поможете другу или члену семьи с оформлением документов и заявлений. Практический подход поможет уладить разногласия с братом или сестрой.

Денежные дела обещают быть успешными, а также вам предстоит учесть множество расходов. Хорошее время для наведения порядка, организации и ремонта жилого пространства. Если вы хотите сохранить темп, делайте частые перерывы, чтобы сохранить энергию надолго.

Гороскоп на неделю Рак

Держите ухо востро, особенно в рабочих вопросах. Какая-то часть вас больше не желает, чтобы вас использовали и эксплуатировали. Тот, кто раньше манипулировал вами, заставляя уступить своим требованиям, может стать недовольным, когда вы начнете говорить "нет". Сосредоточьтесь на своих целях и будьте терпеливы в развитии. На домашнем фронте возможны ссоры между членами семьи и друзьями.

Постарайтесь не реагировать на мелочи. Здоровье пожилого человека может потребовать смены лечения, или вы можете заручиться поддержкой других людей, чтобы помочь. В середине недели остерегайтесь внезапных расходов. Дела со здоровьем пойдут лучше, если вы сосредоточитесь на оздоровлении ума, тела и души.

Какой ваш знак зодиака
Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю Лев

Попытка угодить всем приведет вас в никуда. Будьте аутентичны, отстаивайте то, во что верите, и не бойтесь изменить статус-кво своим мнением и действиями. Внезапные перемены на рабочем месте могут привести к временной неуверенности, но вы стоите на твердой земле. Избегайте сплетен и чьей-либо стороны, особенно когда вы не знаете, кому можно доверять в данный момент.

Даже в личной жизни старайтесь сохранять баланс. Вы не можете быть тем, кто все время отдает, вам нужно научиться принимать это с благосклонностью.

Разговоры по душам помогут прояснить недоразумения, и вы, возможно, поймете, что все было не так плохо, как вам казалось. Одиночкам нужно быть более терпеливыми в поисках подходящего человека. Не торопитесь принимать серьезные финансовые решения, читайте, просматривайте и изучайте мелкий шрифт, прежде чем подписывать контракты. Следите за своей осанкой: она может привести к болям и растяжениям.

Гороскоп на неделю Дева

Все, что стоит иметь, не может быть достигнуто в одночасье. Будьте предельно терпеливы и осознайте, что все это - часть вашего пути к успеху. Текущие проекты и коллеги могут расстраивать, но пока вам нужно просто принимать их и вещи такими, какие они есть. Ожидайте, что вам придется путешествовать по первому требованию. И будьте готовы к тому, что по пути вам придется столкнуться с несколькими препятствиями. Домашние дела идут гладко, поскольку вы получаете поддержку от супруга и членов семьи. Приглашение на важное событие или мероприятие может вызвать волнение.

Денежные дела стабильны, хотя вы можете потратить время, беспокоясь о долгосрочных последствиях и своих целях. Расслабьтесь и позвольте Вселенной взять инициативу в свои руки. Отказ от пагубной привычки сейчас принесет пользу вашему здоровью в долгосрочной перспективе.

Гороскоп на неделю Весы

Честность - всегда лучшая политика, а тем более на этом этапе, когда вам нужно проверять все, что вы говорите, пишете или публикуете. Возможно, вы будете искать соратников, союзников и партнеров по работе, особенно если вы занимаетесь индивидуальной трудовой деятельностью. Доверяйте своей интуиции, прежде чем подписывать с кем-то контракт. Возможно, кто-то притворяется более успешным, чем он есть на самом деле. Будьте осторожны, не расточительны и не слишком импульсивны в тратах на личные дела.

Пожилая женщина в семье может стать причиной небольшой драмы, и будет разумно просто игнорировать или избегать ее провокаций. Одиноким Весам не нужно стараться произвести впечатление на других, просто будьте собой, и нужный человек обязательно появится. Денежные дела выглядят хорошо, но это не значит, что вам нужно тратить их прямо сейчас.

Гороскоп на неделю Скорпион

Настало время начать все с чистого листа. Вы сможете реализовать свои цели, если продумаете их и будете работать с оптимизмом и терпением. Хороший этап для того, чтобы спланировать, а затем осуществить все задуманное. Соискатели работы могут получить передышку в новой отрасли или местности, а также совершенно новую и увлекательную должность. Даже в личной жизни не бойтесь делиться своим истинным мнением или чувствами. Одиночки могут найти на этом этапе "мистера или мисс права".

А если вы женаты, вы и ваш супруг можете наконец решиться на переезд, миграцию или даже полную перепланировку своего дома. Уровень вашей креативности высок, так что убедитесь, что вы используете его в правильном направлении. Деньги указывают на потенциальный доход из нового источника. В вопросах здоровья проявляются новые жизненные силы.

Гороскоп на неделю Стрелец

Что-то возобновляется. Что-то возвращается. Дела на работе свидетельствуют об обновлении. Либо всплывает старый, давно забытый проект, либо вы применяете новую стратегию. Будьте открыты для новых возможностей. Ваша гибкость и дальновидность помогут вам многое сделать и получить выгоду. Ожидайте изменений в планах поездок в последнюю минуту и будьте терпеливы с системами. Волокита и бюрократия могут расстроить, но терпеливый и позитивный взгляд на вещи поможет вам добиться желаемого.

В личной жизни царит оживление. Возможно, вы познакомитесь с новыми интересными людьми. Или обнаружите, что вас привлекает кто-то совсем не похожий на вас. Вопросы здоровья требуют пересмотра вашего отношения к ним; что-то должно измениться раз и навсегда, и только вы можете это сделать.

Гороскоп на неделю Козерог

Время откровений. Вы можете узнать о себе некоторые истины. И если в вашем поведении и отношениях повторяются шаблоны, то где-то вы поймете, что пришло время меняться. Если говорить об отношении к работе, то никто не работает так, как вы. Вы согласны на любую работу, чтобы оплачивать счета, и не побоитесь пойти на финансовые трудности ради достижения своих долгосрочных целей. Однако ваши фиксированные взгляды на безопасность могут привести к некоторому напряжению, поскольку это может удерживать вас от некоторых рисков.

Один совет: если вы больше не хотите работать, обратитесь к консультанту; перемены могут быть не за горами, но вы должны захотеть их. В личных делах немного расслабьтесь. Верните свое потрясающее чувство юмора и просто плывите по течению. Будьте осторожны с последствиями переутомления и стресса для вашего здоровья.

Гороскоп на неделю Водолей

Все дело в концентрации, и побольше концентрации. Чем больше вы концентрируетесь, тем больше успеваете. Уровень вашей энергии высок, и на этом этапе вы успеете выполнить все намеченные сроки и даже составить планы на будущее. Хорошая неделя для внесения необходимых изменений в работу, дом и даже здоровье, особенно если вы пытаетесь избавиться от вредной привычки. Не зацикливайтесь на деньгах и цифрах, чтобы не забыть о заботе о тех, кто вам дорог.

Сильное физическое влечение, возникшее в этом месте, может привести к коротким и интенсивным отношениям, но будет ли оно того стоить? Время покажет. Остерегайтесь приступов бессонницы. Ваш мозг нуждается в отдыхе.

Гороскоп на неделю Рыбы

Временная нестабильность. Ожидайте частых перепадов настроения как дома, так и на работе. Будут дни, когда вы будете готовы к работе, и дни, когда вам не захочется вставать с постели. Лучшим советом будет записаться на фитнес-программу или режим, при котором физические упражнения и правильное питание дадут вам необходимую энергию и позволят поддерживать стабильное состояние на подъемах и спадах.

В профессиональном плане умеренный успех показан самозанятым специалистам, фрилансерам и тем, кто работает с начинающими компаниями. В личной жизни вам, возможно, придется мириться с неразумным поведением старших. Радость принесут встречи со старыми друзьями и воспоминания о беззаботных днях.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

