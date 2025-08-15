Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Как будто с другой планеты: астрологи назвали три самых загадочных знака зодиака

Даяна Швец
15 августа 2025, 15:58
63
Есть три знака зодиака, чьи поступки и мысли трудно предсказать - никогда не знаешь, что у них на уме.
Как будто с другой планеты: астрологи назвали три самых загадочных знака зодиака
ТОП-3 загадочных знаков/ Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Вкратце:

  • Какие знаки сбивают с толку даже близких
  • Кого труднее всего понять по знаку зодиака

Некоторые люди легко читаются с первых минут общения, а с другими все совсем наоборот, они будто не с того света. Астрологи СоІестіѵе World назвали, какие знаки зодиака сбивают с толку даже близких, пишет Главред.

Близнецы

Представители этого знака чрезвычайно сообразительны и жаждут знаний. Они с удовольствием изучают новое и охотно делятся интересными фактами с окружающими. С ними легко завести разговор, а еще легче увлечься их юмором и умением адаптироваться к любой компании.

видео дня

Но именно гибкость в общении и делает Близнецов загадочными. Они настолько искусно подстраиваются под других, что трудно понять, какие они на самом деле. Их настоящее "я" часто остается под маской.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Скорпион

Этот знак - символ глубины и скрытности. Скорпионы осторожно дозируют информацию о себе и редко открывают душу в начале знакомства. Из-за этого они могут казаться недосягаемыми, хотя внутри очень эмоциональны и чувствительны.

Они ценят настоящую близость и пускают в свой круг только тех, кому безоговорочно доверяют. Помогает им в этом обостренная интуиция, которая редко подводит.

Водолей

Водолеи отличаются свободолюбием и нестандартным мышлением. Они мыслят и действуют по-своему, отдавая предпочтение логике, а не эмоциям. Их желание быть оригинальными иногда удивляет окружающих, но именно это и делает их неповторимыми.

Они прекрасно работают в команде и стремятся менять мир к лучшему. Однако понять их логику не всегда просто у Водолеев множество внутренних граней, и каждая из них стоит открытия.

Также астрологи назвали ТОП-3 самых саркастичных знаков зодиака.

Больше астрологических новостей:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Близнецы астролог гороскоп знаки зодиака астрология астрологический прогноз Водолей Скорпион
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Грозовые ливни и жара до +36 градусов: метеоролог удивил прогнозом на выходные

Грозовые ливни и жара до +36 градусов: метеоролог удивил прогнозом на выходные

16:42Синоптик
Трамп резко предупредил Путина и сделал заявление о территориях Украины

Трамп резко предупредил Путина и сделал заявление о территориях Украины

15:33Война
Путин может поддержать опасную "идею" Трампа, есть два сценария – Bloomberg

Путин может поддержать опасную "идею" Трампа, есть два сценария – Bloomberg

15:29Война
Реклама

Популярное

Ещё
Деньги будут "идти" в руки: кого из знаков зодиака ждет финансовый успех

Деньги будут "идти" в руки: кого из знаков зодиака ждет финансовый успех

"Я не очень классная жена": Наталья Могилевская рассказала о завершении карьеры и одиночестве

"Я не очень классная жена": Наталья Могилевская рассказала о завершении карьеры и одиночестве

9 лет пробыл в плену: в Украину вернули парня, которого россияне поймали в 17 лет

9 лет пробыл в плену: в Украину вернули парня, которого россияне поймали в 17 лет

Открестилась от всего: Алла Пугачева приняла ошеломляющее решение

Открестилась от всего: Алла Пугачева приняла ошеломляющее решение

"Новая глава": Потап воссоединился с бывшей женой

"Новая глава": Потап воссоединился с бывшей женой

Последние новости

17:05

Важнейшее заседание перед саммитом на Аляске: о чем говорили на Ставке Зеленского

16:53

РФ ударила баллистикой по пригороду Днепра перед переговорами Трампа с Путиным

16:42

Грозовые ливни и жара до +36 градусов: метеоролог удивил прогнозом на выходные

16:28

Британия готова отправить свои войска в Украину: министр обороны назвал условие

15:59

Прорыв под Покровском: Кузан объяснил, как РФ нашла брешь в обороне ВСУВидео

Переговоры на Аляске: онлайн-транслация встречи Трампа и ПутинаПереговоры на Аляске: онлайн-транслация встречи Трампа и Путина
15:58

Как будто с другой планеты: астрологи назвали три самых загадочных знака зодиака

15:33

Трамп резко предупредил Путина и сделал заявление о территориях Украины

15:29

Путин может поддержать опасную "идею" Трампа, есть два сценария – Bloomberg

15:29

Почти 1000 грн ежемесячно: некоторым пенсионерам Украины начислят особую доплату

Реклама
15:22

16 августа - третий Спас: что можно и нельзя делать в этот праздник

15:04

Киркоров ошарашил новым фото со своей скандальной дочкой

14:59

Трамп сделал важное заявление перед встречей с Путиным и упомянул Зеленского

14:56

Гороскоп на завтра 16 августа: Весам - нежданные гости, Рыбам - нервы

14:55

Никакого подписания документов: Песков раскрыл, что будут обсуждать РФ и США

14:35

Где ошибка на рисунке: только самые внимательные ответят за 3 секунды

14:22

Встреча Трампа и Путина на Аляске: Ющенко предупреждает об опасной ошибке

14:16

Заблокировал таксист: Melovin пожаловался на ситуацию с такси

14:03

В США узнали главную цель Путина на саммит с Трампом

13:58

Один способ сэкономит кучу денег: эксперты раскрыли "золотое" правило стиркиВидео

13:14

Цены "упали" на 30%: в Украине резко снизилась стоимость сезонного продукта

Реклама
13:13

"За глаза": Шоптенко рассказала неприятную правду о Могилевской

13:10

В города Украины теперь залетает хищная опасная птица: предупреждение орнитолога

13:10

Жизнь останавливается: муж Лорак черно-белым фото сделал решающее признание

12:47

Россиян оттеснили за границу: Братчук раскрыл детали успеха ВСУ на СумщинеВидео

12:45

Ловушка для Трампа: СМИ узнали, что предложит Путин в обмен на "мир" в Украине

12:25

Грозит ли Киеву наступление из Беларуси в сентябре: эксперт раскрыл правду

12:19

В семье Джеффа Безоса горе - что произошло

12:09

"В Вашингтоне сказали": Гордон назвал дату завершения войны в УкраинеФотоВидео

11:49

Мощные прилеты и пожар: ВСУ взорвали НПЗ и пункт управления бригады РФ

11:46

Стадион вместо отеля и раскладушки с ширмами: как США поселили журналистов РФ

11:35

Окружение Путина против войны в Украине, у встречи с Трампом есть причина – WP

11:24

Открестилась от всего: Алла Пугачева приняла ошеломляющее решение

11:00

Лавров "привёз" на Аляску СССР: главу МИД РФ заметили в США в странном свитере

10:59

Могут преследовать головные боли и перепады давления: Землю накрыла магнитная буря

10:55

"Угроза оперативного полуокружения": полковник назвал цель прорыва РФ на востоке

10:50

Лавров "спел дифирамбы" Уиткоффу и раскрыл планы Путина на встречу с Трампом

10:50

Кузан: Путин не жалеет ресурсов, летнее наступление - его лебединая песня

10:36

Китайский гороскоп на завтра 16 августа: Драконам - ложь, Свиньям - нытье

10:03

Не мир с Украиной: что Путин на самом деле хочет получить от Трампа на Аляске - NYT

10:03

Трамп и Путин могут найти компромисс по прекращению огня: в Reuters узнали детали

Реклама
09:52

Жара возвращается, но не везде: какой будет погода в Украине на выходных

09:38

"Из-за несчастного случая": Максима Галкина срочно прооперировали

09:28

Как укрепить отношения: психологи раскрыли простое "арифметическое" правило любви

09:10

ВСУ ударили по порту "Оля" в России, уничтожив важное иранское оружие - Генштаб

08:32

"Украина и Аляска больше не будут российскими": как Анкоридж готовится к саммиту Трампа и ПутинаФотоВидео

08:15

ВСУ оттеснили противника в важной точке, несмотря на массовые атаки БПЛА - ISW

08:10

Российское чудо-оружие: что стоит ожидать Украинемнение

07:32

В Сызрани прогремело около 10 взрывов, над городом - столб дыма: что атаковали дроныВидео

07:10

Лучшая загадка на проверку внимательности: надо найти 10 отличий за 53 секунды

06:51

В МИД Украины назвали условие для начала реальных мирных переговоров

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять