Раньше уже были на Земле: четыре даты рождения, которые выдают 'старую душу'

Нумерологи объяснили, какие даты рождения связаны с прошлыми жизнями.

Вкратце:

Как легко определить старую душу

Что скрывает дата вашего рождения

По утверждению нумерологов, каждый человек приходит в этот мир с определенной духовной целью. Одни новички в земной жизни, чья душа еще молодая и только начинает свой путь. Другие же "старые души", которые уже неоднократно воплощались, накопив большой опыт из прошлых жизней, пишет Главред со ссылкой на Parade.

Специалисты считают, что к таким зрелым душам чаще всего относятся те, кто родился в даты 7, 8, 16 и 26 числа любого месяца:

7 число. Семерка в нумерологии символизирует духовность и глубокую интуицию. Рожденные этого числа часто дают мудрые советы, обладают способностью видеть скрытое и даже могут толковать вещие сны или чувствовать будущее.

Восьмерка связана с кармическим балансом, жизненной мудростью и внутренней силой. Такие люди честны, верны своим принципам и умеют сохранять материальную стабильность. Их души уже проживали земную жизнь, поэтому они избегают старых ошибок и уверенно двигаются вперед.

16 число Люди с такой датой рождения часто становятся лидерами и примером для других. С детства они выглядят более зрелыми, чем сверстники, имеют высокий эмоциональный интеллект и создают ощущение гармонии для тех, кто рядом.

Те, кто родился в этот день, излучают авторитет и уважение. Им присуще стремление защищать и поддерживать других. Часто они создают пространство, где люди могут чувствовать себя в безопасности, развиваться и делиться мыслями. В прошлых воплощениях такие души могли быть целителями или наставниками.

