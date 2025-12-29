Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Два знака зодиака "накроет" мощная волна успеха: дела пойдут вверх

Марина Фурман
29 декабря 2025, 03:34
4590
В списке счастливчиков есть Рыбы.
гороскоп, счастье
Гороскоп до конца декабря для двух знаков зодиака / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кого накроет волна успеха в ближайшее время
  • Кому предложат выгодные проекты

В ближайшее время для двух знаков зодиака наступит особенно благоприятный период. Удача будет сопровождать их практически на каждом шагу. Эти знаки зодиака могут оказаться "в нужном месте и в нужное время", а еще получат неожиданные предложения, хорошие новости или финансовые сюрпризы. Главред выяснил, кто попал в список счастливчиков.

Лев

Для Львов вскоре начнется яркий этап успеха, может появиться возможность проявить себя, получить признание или выгодное предложение. Успех придет благодаря связям и смелости.

видео дня

В ближайшее время возможны приятные финансовые новости или подарки.

Совет Льву: будьте яркими и активными - успех приходит тогда, когда вы позволяете себе сиять, пишут на портале Made in Vilnius.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рыбы

У Рыб вскоре активизируется интуиция, а положительные совпадения в жизни будут происходить все чаще. Может поступить долгожданная новость или решение, которое облегчит повседневную жизнь. Не исключено, что рыбы могут получить неожиданное предложение по работе или проектам.

Конец декабря - благоприятное время для творчества и отношений.

Совет Рыбам: слушайте внутренний голос и доверяйте своей интуиции.

Львы и Рыбы в ближайшее время могут почувствовать настоящую магию успеха. Астрологи призывают не пропустить этот период: иногда достаточно одного решения, чтобы улучшить свою жизнь.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп Лев гороскоп Рыбы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Гарантии безопасности для Украины: Макрон анонсировал решение поуже в январе

Гарантии безопасности для Украины: Макрон анонсировал решение поуже в январе

06:56Мир
Поваленные деревья и парализованное движение: последствия непогоды в Украине

Поваленные деревья и парализованное движение: последствия непогоды в Украине

01:57Украина
Переговоры Трампа и Зеленского завершены: СМИ раскрыли первые детали

Переговоры Трампа и Зеленского завершены: СМИ раскрыли первые детали

23:34Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Больше чем "паляниця": какое короткое слово выдает настоящего украинца

Больше чем "паляниця": какое короткое слово выдает настоящего украинца

Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 29 декабря по 4 января: Тельцам - стабильность, Львам - шанс

Гороскоп Таро на неделю с 29 декабря по 4 января: Тельцам - стабильность, Львам - шанс

Китайский гороскоп на завтра 29 декабря: Драконам - гнев, Собакам - сплетни

Китайский гороскоп на завтра 29 декабря: Драконам - гнев, Собакам - сплетни

Эти знаки зодиака ворвутся в новый год победителями: счастье уже скоро

Эти знаки зодиака ворвутся в новый год победителями: счастье уже скоро

Последние новости

06:56

Гарантии безопасности для Украины: Макрон анонсировал решение поуже в январе

06:31

Тайная игра Путина с Назарбаевыммнение

05:27

Капюшон будет греть лучше, если сделать одно действие: простой трюк с мехом

04:53

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке милого кота за 45 секунд

04:38

Гороскоп на завтра 30 декабря: Ракам - неожиданная встреча, Скорпионам - прибыль

Что будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея НовакаЧто будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея Новака
03:34

Два знака зодиака "накроет" мощная волна успеха: дела пойдут вверх

02:30

Скрытые сигналы деменции: что многие принимают за обычную болезнь

01:57

Поваленные деревья и парализованное движение: последствия непогоды в УкраинеФотоВидео

01:30

Великолепная четверка: Курникова впервые засветила всех своих детей от Иглесиаса

Реклама
01:20

Ольга Харлан показала редкое фото с женихом-итальянцем

28 декабря, воскресенье
23:39

Женатый Галич публично зацеловал партнершу по "Танцах" после выступления

23:34

Переговоры Трампа и Зеленского завершены: СМИ раскрыли первые детали

23:28

Как хранить луковицы амариллиса: садоводы раскрыли секреты повторного цветения

23:21

Субсидии под угрозой: кто из украинцев может остаться без выплат и когда

23:07

Из уборщицы в ангела: Денисенко показала "класс" на "Танцах со звездами"Видео

22:43

"Ищите мне замену": Никита Добрынина оказался за шаг от ухода из "Танцев"

22:35

"У нее муж хороший": кум Лободы раскрыл секрет певицы

22:25

"Купянск наш — мы уходим": в МО РФ опозорились кадрами "контроля" над городом

21:49

"Дедлайнов не ставлю": Трамп заявил о выгодах для Украины от мирного соглашения

21:48

Екатерина Кухар разнесла выступление Квитковой на "Танцах" - причина

Реклама
21:34

Опасная ошибка водителей: популярный трюк с дворниками оказался вредным для автоВидео

21:30

Показали настоящую страсть: ветеран ВСУ выдала на Танцах со звездами пылкую румбуВидео

21:23

Отключение света в Днепропетровской области на 29 декабря: новый график от ДТЭКФото

21:11

"Были недоработаны": как постройневшая Неля Шовкопляс выступила на "Танцах"

20:53

Разговор Путина и Трампа: в Кремле назвали условия окончания войны

20:51

Настоящий фурор: как прошло открытие спецвыпуска "Танцев со звездами"

20:50

Как сделать стекло прозрачным даже в мороз: простой лайфхак, для зимних утренников

20:43

Отключения "электрики" в большинстве областей: Укрэнерго о графиках на 29 декабря

20:40

Гороскоп для Козерогов: чем удивит 2026 год в любви и финансах

19:53

Два контракта для лидера "Динамо": куда может перейти украинский полузащитник

19:53

Ушла из жизни Брижит Бардо: 6 лучших фильмов с актрисой

19:39

Эти знаки зодиака ворвутся в новый год победителями: счастье уже скоро

19:32

Трамп провел "очень хороший" разговор с Путиным перед встречей с ЗеленскимВидео

19:31

РФ нашла слабое место в ПВО Украины: эксперт раскрыл главную опасность

19:18

В Госдуме утверждают, что опасность войны с США миновала: так ли это?мнение

19:15

Не о вере: почему Украина отказалась праздновать Рождество 7 января

18:55

"Часть города под контролем врага": в ВСУ рассказали о ситуации на юге

18:45

Какая солярка превратится в "жижу" в мороз: результаты большой проверки АЗС

18:35

Зеленский признался, что готов отвести войска из Донбасса, но при условии – FT

18:31

Некоторые моменты выбешивают, но я рад быть в армиимнение

Реклама
18:23

Десятки россиян "продавили" границу: в ВСУ назвали место прорыва

17:50

"Больно на это смотреть": Дорофеева напугала синяками на теле

17:50

Трамп может перевернуть мирный план: что это значит для Украины — журналист

17:24

"Очень мощный пакет": CNN узнал, какие гарантии безопасности получит Украина

17:22

"Будет беда": майор ВСУ назвал вероятные сроки новой войны РФ с Украиной

17:16

Зарплаты вырастут на 150%: кому правительство повысит выплаты с 1 января

16:28

РФ понесла рекордные потери в боях за Гуляйполе и привлекает новые резервы - спикер

16:25

Завершение войны в Украине: Зеленский назвал сроки решающих переговоров о мире

15:37

Все станции проехать можно за 12 минут - где в Украине самое короткое метро

15:28

Чуб, шаровары и пояс: что в образе казака было правдой

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять