Гороскоп для Львов на 2026-й: год великих перемен и взлёта

Новый год станет для Львов поворотным. Планеты на нашей стороне, сказала астролог.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-dlya-lvov-na-2026-y-god-velikih-peremen-i-vzleta-10726907.html Ссылка скопирована

Анжела Перл опубликовала гороскоп на 2026 год для Львов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

Как планетарные изменения повлияют на разные сферы жизни Львов

Какие важные события предвещают затмения 2026

Астролог Анжела Перл составила детальный прогноз на 2026 год для представителей знака зодиака Лев.

Если вам интересен Таро-прогноз этого специалиста, читайте материал: От хаоса к триумфу: какой судьбоносный выбор предстоит Львам в 2026 году.

видео дня

"Юпитер, планета удачи, войдет в знак Льва 30 июня на целый год. Затмение будет в знаке Льва 12 августа, а затмение – это перемены. Затмение будет в секторе любви и брака 17 февраля для Львов. Много чего будет происходить. В целом, вас ждет переменчивый год", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

По словам Перл, в 2026 году много медленных планет меняют знак: Юпитер, Уран, Сатурн и Нептун. Такие астрологические события происходят довольно редко. Несколько сфер жизни Львов поменяются полностью. Они могут быть взаимосвязаны друг с другом, но могут быть параллельные истории в жизни.

Итак, Юпитер входит в знак Льва 30 июня. Это бывает раз в 12 лет. Вспоминайте, что произошло в 2014-2015 годах. Эта планета обычно приносит масштабирование, расширение, увеличение денег, семьи, прибыль.

Пока Юпитер будет в знаке Льва, это очень хорошо для личных отношений, любви, брака, рождения детей, монетизации своего имени, для создания личного бренда. В целом, вас ждет очень хорошая вторая половина года.

Плутон будет идти по седьмому дому – сектору брака, партнёрства, отношений. Плутон – планета трансформации. Это говорит о том, что отношения могут меняться. Львы, рождённые с 25 по 29 июля, почувствуют влияние планеты сильнее. Это может быть связано с браком (заключением или завершением), расставанием в деловых или личных отношениях. В плюсе Плутон может принести большие деньги.

Уран, который меняет знак каждые 7-8 лет, входит в ваш 11-й дом гороскопа (в последний раз был там 84 года назад). Уран – планета нового, неожиданного, молодой энергии, технологий.

11-й дом – это сектор друзей, социума, единомышленников, соцсетей, интернета, результатов. Ваш круг друзей и окружение очень поменяются. Появятся люди, которые мыслят по-новому. Вас могут неожиданно куда-то пригласить, наградить.

Возможны частые поездки (конференции, семинары, ивенты), работа онлайн или построение интернет-бизнеса. Уран открывает границы – возможны связи с людьми из других стран.

Прошлые семь лет Уран был в 10-м доме карьеры. Вы чего-то достигали, работа/профессия менялась. Сейчас начинается период результатов этих трудов. Работа или бизнес могут снова измениться (продажа, смена направления). По словам Перл, ближайшие семь лет будут очень интересными.

Кроме того, в 2026 году Сатурн и Нептун выходят из вашего восьмого дома финансов (в последние годы у вас, возможно, были сложности, ответственность, большие траты).

Сатурн выходит из сектора финансов 15 февраля и входит в 9-й дом (заграница, путешествия, работа с иностранцами, дистанционная работа, образование, эмиграция). Он будет там до весны 2028 года, помогая строить фундамент в этих сферах.

Нептун выходит 27 января и также входит в 9-й дом на 14 лет. Нептун – это вдохновение, творчество, вера, духовность, исцеление, всё, что связано с водой.

Вас ждет вера в лучшее, жизнь/работа за границей, круизы, ретриты, изучение психологии/эзотерики, творческая реализация (театр, кино, книги), открытие своего дела, связанного с исцелением или вдохновением. Самое главное – финансовая сфера станет легче, мир откроется для вашей реализации.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Затмения 2026 года

В 2026 будут четыре затмения. Кармические узлы, вызывающие их, меняют знак в конце июля, переходя из финансовых домов (1-я половина года) в ось "Я - дом и отношения".

17 февраля Львов ждут судьбоносные встречи или решения в сфере отношений (личных, деловых, с партнёрами).

3 марта – изменения в источнике дохода, зарплате, финансовом положении.

12 августа – очень важное начало нового цикла. Затмение принесет что-то совершенно новое в вашу жизнь: новые отношения, работу, переезд, изменение статуса. Особенно сильно перемены Львов коснутся Львов, родившихся с 9 по 15 августа.

28 августа – финансовые вопросы, связанные с чужими деньгами (кредиты, инвестиции, наследство, налоги).

Ретроградные периоды Меркурия и Венеры

Венера будет ретроградной с 3 октября по 14 ноября, с расширенным периодом осторожности с 1 октября по 17 ноября.

Что будет происходить:

Нельзя выходить замуж или жениться.

Нельзя делать важные финансовые инвестиции, так как возможны потери.

Бывшие партнеры могут возвращаться.

Нужно будет пересматривать финансовые или рабочие вопросы.

Будет период взвешивания отношений: "нужно мне это или не нужно".

Меркурий будет ретроградным трижды: с 26 февраля по 20 марта; с 29 июня по 23 июля; с 24 октября по 13 ноября.

В этот период:

Не рекомендуется назначать операции, особенно пластические.

Не стоит подписывать важные документы.

Период с конца октября до середины ноября совпадет с ретроградной Венерой.

В эти периоды можно заканчивать что-то, переделывать, возвращаться в прошлое.

Не следует начинать новое или принимать важные решения.

"Пусть в 2026 году вашей привычкой станет верить в лучшее, манифестировать это и думать только позитивно. Я точно знаю, что планеты в этом году на нашей стороне", - резюмировала Анжела Перл.

Гороскоп для Львов на 2026 год от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред