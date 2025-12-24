Гороскоп для Львов на 2026-й: год великих перемен и взлёта

Вы узнаете:
- Как планетарные изменения повлияют на разные сферы жизни Львов
- Какие важные события предвещают затмения 2026
Астролог Анжела Перл составила детальный прогноз на 2026 год для представителей знака зодиака Лев.
Если вам интересен Таро-прогноз этого специалиста, читайте материал: От хаоса к триумфу: какой судьбоносный выбор предстоит Львам в 2026 году.
"Юпитер, планета удачи, войдет в знак Льва 30 июня на целый год. Затмение будет в знаке Льва 12 августа, а затмение – это перемены. Затмение будет в секторе любви и брака 17 февраля для Львов. Много чего будет происходить. В целом, вас ждет переменчивый год", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.
По словам Перл, в 2026 году много медленных планет меняют знак: Юпитер, Уран, Сатурн и Нептун. Такие астрологические события происходят довольно редко. Несколько сфер жизни Львов поменяются полностью. Они могут быть взаимосвязаны друг с другом, но могут быть параллельные истории в жизни.
Итак, Юпитер входит в знак Льва 30 июня. Это бывает раз в 12 лет. Вспоминайте, что произошло в 2014-2015 годах. Эта планета обычно приносит масштабирование, расширение, увеличение денег, семьи, прибыль.
Пока Юпитер будет в знаке Льва, это очень хорошо для личных отношений, любви, брака, рождения детей, монетизации своего имени, для создания личного бренда. В целом, вас ждет очень хорошая вторая половина года.
Плутон будет идти по седьмому дому – сектору брака, партнёрства, отношений. Плутон – планета трансформации. Это говорит о том, что отношения могут меняться. Львы, рождённые с 25 по 29 июля, почувствуют влияние планеты сильнее. Это может быть связано с браком (заключением или завершением), расставанием в деловых или личных отношениях. В плюсе Плутон может принести большие деньги.
Уран, который меняет знак каждые 7-8 лет, входит в ваш 11-й дом гороскопа (в последний раз был там 84 года назад). Уран – планета нового, неожиданного, молодой энергии, технологий.
11-й дом – это сектор друзей, социума, единомышленников, соцсетей, интернета, результатов. Ваш круг друзей и окружение очень поменяются. Появятся люди, которые мыслят по-новому. Вас могут неожиданно куда-то пригласить, наградить.
Возможны частые поездки (конференции, семинары, ивенты), работа онлайн или построение интернет-бизнеса. Уран открывает границы – возможны связи с людьми из других стран.
Прошлые семь лет Уран был в 10-м доме карьеры. Вы чего-то достигали, работа/профессия менялась. Сейчас начинается период результатов этих трудов. Работа или бизнес могут снова измениться (продажа, смена направления). По словам Перл, ближайшие семь лет будут очень интересными.
Кроме того, в 2026 году Сатурн и Нептун выходят из вашего восьмого дома финансов (в последние годы у вас, возможно, были сложности, ответственность, большие траты).
Сатурн выходит из сектора финансов 15 февраля и входит в 9-й дом (заграница, путешествия, работа с иностранцами, дистанционная работа, образование, эмиграция). Он будет там до весны 2028 года, помогая строить фундамент в этих сферах.
Нептун выходит 27 января и также входит в 9-й дом на 14 лет. Нептун – это вдохновение, творчество, вера, духовность, исцеление, всё, что связано с водой.
Вас ждет вера в лучшее, жизнь/работа за границей, круизы, ретриты, изучение психологии/эзотерики, творческая реализация (театр, кино, книги), открытие своего дела, связанного с исцелением или вдохновением. Самое главное – финансовая сфера станет легче, мир откроется для вашей реализации.
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Затмения 2026 года
В 2026 будут четыре затмения. Кармические узлы, вызывающие их, меняют знак в конце июля, переходя из финансовых домов (1-я половина года) в ось "Я - дом и отношения".
- 17 февраля Львов ждут судьбоносные встречи или решения в сфере отношений (личных, деловых, с партнёрами).
- 3 марта – изменения в источнике дохода, зарплате, финансовом положении.
- 12 августа – очень важное начало нового цикла. Затмение принесет что-то совершенно новое в вашу жизнь: новые отношения, работу, переезд, изменение статуса. Особенно сильно перемены Львов коснутся Львов, родившихся с 9 по 15 августа.
- 28 августа – финансовые вопросы, связанные с чужими деньгами (кредиты, инвестиции, наследство, налоги).
Ретроградные периоды Меркурия и Венеры
Венера будет ретроградной с 3 октября по 14 ноября, с расширенным периодом осторожности с 1 октября по 17 ноября.
Что будет происходить:
- Нельзя выходить замуж или жениться.
- Нельзя делать важные финансовые инвестиции, так как возможны потери.
- Бывшие партнеры могут возвращаться.
- Нужно будет пересматривать финансовые или рабочие вопросы.
- Будет период взвешивания отношений: "нужно мне это или не нужно".
Меркурий будет ретроградным трижды: с 26 февраля по 20 марта; с 29 июня по 23 июля; с 24 октября по 13 ноября.
В этот период:
- Не рекомендуется назначать операции, особенно пластические.
- Не стоит подписывать важные документы.
- Период с конца октября до середины ноября совпадет с ретроградной Венерой.
- В эти периоды можно заканчивать что-то, переделывать, возвращаться в прошлое.
- Не следует начинать новое или принимать важные решения.
"Пусть в 2026 году вашей привычкой станет верить в лучшее, манифестировать это и думать только позитивно. Я точно знаю, что планеты в этом году на нашей стороне", - резюмировала Анжела Перл.
Гороскоп для Львов на 2026 год от Анжелы Перл смотрите на видео:
Вам также может быть интересно:
- Кого ждет финансовая революция: Уран изменит доходы на целых семь лет в 2026-м
- Такого не было 84 года: гороскоп для Близнецов на 2026-й
- Гороскоп на 2026 год: названы самые главные везунчики и в любви, и в финансах
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред