Гороскоп для Львов на 2026-й: год великих перемен и взлёта

Анна Ярославская
24 декабря 2025, 20:27
Новый год станет для Львов поворотным. Планеты на нашей стороне, сказала астролог.
Анжела Перл, гороскоп
Анжела Перл опубликовала гороскоп на 2026 год для Львов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Как планетарные изменения повлияют на разные сферы жизни Львов
  • Какие важные события предвещают затмения 2026

Астролог Анжела Перл составила детальный прогноз на 2026 год для представителей знака зодиака Лев.

Если вам интересен Таро-прогноз этого специалиста, читайте материал: От хаоса к триумфу: какой судьбоносный выбор предстоит Львам в 2026 году.

видео дня

"Юпитер, планета удачи, войдет в знак Льва 30 июня на целый год. Затмение будет в знаке Льва 12 августа, а затмение – это перемены. Затмение будет в секторе любви и брака 17 февраля для Львов. Много чего будет происходить. В целом, вас ждет переменчивый год", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

По словам Перл, в 2026 году много медленных планет меняют знак: Юпитер, Уран, Сатурн и Нептун. Такие астрологические события происходят довольно редко. Несколько сфер жизни Львов поменяются полностью. Они могут быть взаимосвязаны друг с другом, но могут быть параллельные истории в жизни.

Итак, Юпитер входит в знак Льва 30 июня. Это бывает раз в 12 лет. Вспоминайте, что произошло в 2014-2015 годах. Эта планета обычно приносит масштабирование, расширение, увеличение денег, семьи, прибыль.

Пока Юпитер будет в знаке Льва, это очень хорошо для личных отношений, любви, брака, рождения детей, монетизации своего имени, для создания личного бренда. В целом, вас ждет очень хорошая вторая половина года.

Плутон будет идти по седьмому дому – сектору брака, партнёрства, отношений. Плутон – планета трансформации. Это говорит о том, что отношения могут меняться. Львы, рождённые с 25 по 29 июля, почувствуют влияние планеты сильнее. Это может быть связано с браком (заключением или завершением), расставанием в деловых или личных отношениях. В плюсе Плутон может принести большие деньги.

Уран, который меняет знак каждые 7-8 лет, входит в ваш 11-й дом гороскопа (в последний раз был там 84 года назад). Уран – планета нового, неожиданного, молодой энергии, технологий.

11-й дом – это сектор друзей, социума, единомышленников, соцсетей, интернета, результатов. Ваш круг друзей и окружение очень поменяются. Появятся люди, которые мыслят по-новому. Вас могут неожиданно куда-то пригласить, наградить.

Возможны частые поездки (конференции, семинары, ивенты), работа онлайн или построение интернет-бизнеса. Уран открывает границы – возможны связи с людьми из других стран.

Прошлые семь лет Уран был в 10-м доме карьеры. Вы чего-то достигали, работа/профессия менялась. Сейчас начинается период результатов этих трудов. Работа или бизнес могут снова измениться (продажа, смена направления). По словам Перл, ближайшие семь лет будут очень интересными.

Кроме того, в 2026 году Сатурн и Нептун выходят из вашего восьмого дома финансов (в последние годы у вас, возможно, были сложности, ответственность, большие траты).

Сатурн выходит из сектора финансов 15 февраля и входит в 9-й дом (заграница, путешествия, работа с иностранцами, дистанционная работа, образование, эмиграция). Он будет там до весны 2028 года, помогая строить фундамент в этих сферах.

Нептун выходит 27 января и также входит в 9-й дом на 14 лет. Нептун – это вдохновение, творчество, вера, духовность, исцеление, всё, что связано с водой.

Вас ждет вера в лучшее, жизнь/работа за границей, круизы, ретриты, изучение психологии/эзотерики, творческая реализация (театр, кино, книги), открытие своего дела, связанного с исцелением или вдохновением. Самое главное – финансовая сфера станет легче, мир откроется для вашей реализации.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Затмения 2026 года

В 2026 будут четыре затмения. Кармические узлы, вызывающие их, меняют знак в конце июля, переходя из финансовых домов (1-я половина года) в ось "Я - дом и отношения".

  • 17 февраля Львов ждут судьбоносные встречи или решения в сфере отношений (личных, деловых, с партнёрами).
  • 3 марта – изменения в источнике дохода, зарплате, финансовом положении.
  • 12 августа – очень важное начало нового цикла. Затмение принесет что-то совершенно новое в вашу жизнь: новые отношения, работу, переезд, изменение статуса. Особенно сильно перемены Львов коснутся Львов, родившихся с 9 по 15 августа.
  • 28 августа – финансовые вопросы, связанные с чужими деньгами (кредиты, инвестиции, наследство, налоги).

Ретроградные периоды Меркурия и Венеры

Венера будет ретроградной с 3 октября по 14 ноября, с расширенным периодом осторожности с 1 октября по 17 ноября.

Что будет происходить:

  • Нельзя выходить замуж или жениться.
  • Нельзя делать важные финансовые инвестиции, так как возможны потери.
  • Бывшие партнеры могут возвращаться.
  • Нужно будет пересматривать финансовые или рабочие вопросы.
  • Будет период взвешивания отношений: "нужно мне это или не нужно".

Меркурий будет ретроградным трижды: с 26 февраля по 20 марта; с 29 июня по 23 июля; с 24 октября по 13 ноября.

В этот период:

  • Не рекомендуется назначать операции, особенно пластические.
  • Не стоит подписывать важные документы.
  • Период с конца октября до середины ноября совпадет с ретроградной Венерой.
  • В эти периоды можно заканчивать что-то, переделывать, возвращаться в прошлое.
  • Не следует начинать новое или принимать важные решения.

"Пусть в 2026 году вашей привычкой станет верить в лучшее, манифестировать это и думать только позитивно. Я точно знаю, что планеты в этом году на нашей стороне", - резюмировала Анжела Перл.

Гороскоп для Львов на 2026 год от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

