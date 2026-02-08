Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 февраля: Ракам - шаг назад, Девам - деньги

Сергей Кущ
8 февраля 2026, 11:26
74
Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.
Гороскоп Таро на неделю
Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, Главред

В материале:

  • У Козерогов могут появиться финансовые возможности, но они связаны с риском
  • Эта неделя открывает перед Близнецами захватывающие перспективы

Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 февраля проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

видео дня

Гороскоп Таро на неделю для Овна

Выполняйте свои обещания. Продемонстрируйте свои навыки своими действиями. Подавайте пример. Энергетика указывает на то, что сейчас настал момент для реализации ваших планов и демонстрации того, на что вы способны и чего можете достичь. В финансовом плане уделяйте приоритетное внимание сбережениям и наращиванию своих активов. Нет коротких путей к накоплению богатства.

В плане любви уделяйте время тем, кто вам дорог. Небольшие жесты любви имеют большое значение для укрепления эмоциональных связей. Вы можете отложить отпуск или поездку за границу до тех пор, пока не выполните все свои текущие задачи и обязанности. Не пренебрегайте и не игнорируйте никакие мелкие симптомы, которые подает вам ваше тело.

Гороскоп Таро на неделю для Тельца

Перестаньте быть так строги к себе. Оценивайте прошлые решения с состраданием, а не с сожалением. Вас ждет отличный период обучения, когда вы поймете и извлечете уроки из ошибок, совершенных в прошлом. Перестаньте позволять мнениям других людей так влиять на вас. Вы можете достичь больших успехов, если отпустите прошлое и будете двигаться вперед. Финансовые вопросы принесут облегчение.

Вы получите причитающуюся вам оплату. Или обнаружите, что у вас больше, чем вы думали. В делах сердечных, если вы избегали сложного разговора или боялись какого-то отторжения, преодолейте свои препятствия и выскажите то, что на сердце. Молодой человек нуждается в прощении. Что касается здоровья, убедитесь, что ваше тело получает достаточно отдыха, так как в ближайшие недели стресс может усилиться.

Гороскоп Таро на неделю для Близнецов

Проявите инициативу. Ничего не произойдет, если вы будете сидеть сложа руки и ждать. Поставьте четкие цели и начните воплощать в жизнь все идеи, которые вы накопили. Ваша концентрация и навыки сейчас на пике, и, осознаете вы это или нет, вы являетесь источником вдохновения для многих. Используйте любую возможность для увеличения своих финансов и доверяйте своей интуиции.

Избегайте коротких путей и уловок и придерживайтесь проверенного процесса роста. В этот период могут быть объявлены браки и помолвки, или вы поймете, что нашли свою вторую половинку. Говорите то, что думаете, общаясь с другими, и в этот период вы даже можете завести нового друга на всю жизнь, человека, который уважает вашу честность. В вопросах здоровья проявляйте жизнеспособность и приверженность самодисциплине.

Гороскоп Таро на неделю для Рака

Сделайте шаг назад, чтобы обрести ясность. Если в последнее время вы были перегружены работой и семейными обязанностями, пора сделать небольшой перерыв, чтобы зарядиться энергией. Это хороший период для развития ваших навыков, проведения исследований и участия в онлайн/офлайн-курсах, особенно если вы хотите сменить работу. Отказывайтесь от встреч, которые, как вы знаете, только отнимут у вас время. Даже в домашней жизни небольшое уединение поможет вам восстановить энергию.

Одиночество позволит вам поразмыслить над недавними взаимодействиями или недоразумениями, которые могли возникнуть у вас с близкими. Не будьте тем, кто всегда звонит и проверяет других, просто сосредоточьтесь на тишине и исцелении. Финансовые вопросы требуют от вас пересмотра и упрощения ваших сбережений и инвестиций. Если вы внесете изменения сейчас, долгосрочная прибыль вам обеспечена. Медитация и тихая самоанализ принесут свежие идеи и новое направление.

Гороскоп Таро на неделю для Льва

Начинается новая глава. Время вырваться из нездоровых шаблонов и застойных ситуаций. Общение с новыми людьми поможет вернуть мотивацию, и вы можете обнаружить, что открываетесь новым идеям. Наступает прекрасный период для стартапов и самозанятых Львов, при условии, что вы внесете необходимые изменения. Финансовые дела постепенно начнут налаживаться, поскольку вы задумаетесь о новом источнике дохода или получите неожиданные деньги.

Просто следите за импульсивными тратами. Одинокие могут рассчитывать на новую любовь. Вы можете внезапно почувствовать влечение к кому-то или возобновить свою страсть к тому, кто уже есть в вашей жизни. Честные разговоры приносят близость. Уровень энергии повышается, особенно если вы в последнее время были нездоровы. Выздоровление гарантировано, а с ним и новый всплеск энтузиазма.

Гороскоп Таро на неделю для Девы

Не делайте поспешных выводов и не строите предположений. Что-то может быть еще неясным, и было бы разумно немного подождать, прежде чем приступать к реализации плана или стратегии. Задавайте вопросы, тихо наблюдайте и используйте это время, чтобы понять истинные мотивы кого-то. Мужчина-начальник или старший коллега может быть неясным или вводить в заблуждение, и было бы разумно прояснить ситуацию, чтобы избежать путаницы в будущем.

Будьте немного бдительны в денежных вопросах, могут быть скрытые расходы или просчеты, на которые нужно обратить внимание. В делах сердечных кто-то может посылать противоречивые сигналы, не вынуждайте его отвечать, просто наблюдайте и ждите, пока его действия не расскажут вам все. Будьте терпеливы с членами семьи. В вопросах здоровья необходимо сознательно расслабиться и набраться терпения в процессе ожидания. Все будет хорошо, но пока просто расслабьтесь.

Гороскоп Таро на неделю для Весов

Дела замедлились или зашли в тупик по какой-то причине. Возможно, вам придется сделать новый выбор. Не ожидайте слишком многого от своих коллег и начальства. Будьте самостоятельны и гибки в своем подходе. Ищущие работу должны подумать о том, что им действительно нужно, а что нет. На данный момент избегайте рискованных инвестиций в денежные вопросы и ожидайте, что в течение некоторого времени деньги будут колебаться.

Когда вы выбираете мир с вашими близкими, они начинают отвечать вам взаимностью. На этом этапе можно урегулировать разногласия. И если вы задавались вопросом, испытывает ли кто-то к вам чувства, то да, испытывает, но ему может понадобиться время, чтобы осознать то, что он переживает. Обратите внимание на энергетический дисбаланс и симптомы, связанные со стрессом. Вам может помочь поиск холистических методов лечения для долгосрочного облегчения состояния.

Гороскоп Таро на неделю для Скорпиона

Карта высшего образования показывает, что вы готовы к интеллектуальному росту, и все, что вы изучаете, принесет вам награды. Любая форма обучения или сертификации приносит признание, похвалу и может даже открыть для вас новые возможности в работе. Будьте открыты для обмена своими знаниями, и в ближайшем будущем вы можете даже рассмотреть возможность работы в качестве наставника, консультанта или преподавателя.

В финансовых вопросах вы увидите прибыль после исследований и приобретения знаний. Вы можете подумать о дополнительном источнике дохода или о прибыли от побочной деятельности. В делах сердечных скрытый поклонник может раскрыть свои чувства к вам. В домашней обстановке царит гармония, поскольку вы и ваши близкие дарите и получаете любовь и пространство друг для друга. Просто будьте внимательны к своему здоровью, оставайтесь в курсе симптомов и побочных эффектов любых лекарств.

Гороскоп Таро на неделю для Стрельца

Продолжайте в том же духе. То, что дела идут медленно, не означает, что ничего не происходит. Постоянная рутина укрепляет доверие и обеспечивает ваш долгосрочный успех. Работа может иногда казаться рутинной, или вы можете почувствовать скуку от повседневной рутины, но сейчас не время уходить. Доверьтесь процессу и поймите, что вы получите заслуженное вознаграждение. В любовных делах вы можете выбрать надежного человека, если вы одиноки.

В ближайшие недели возможно заключение брака. Семейные дела будут идти гладко, так как вы будете заняты домашними ремонтами и переделкой интерьера. Гости из-за границы принесут хорошие новости и радость. Соблюдение дисциплины в повседневной жизни поможет вам сохранить хорошее здоровье. В финансовых вопросах вы будете получать медленный, но стабильный доход, возможно, вам придется заниматься бумажной работой и контрактами, которые в долгосрочной перспективе будут прибыльными.

Гороскоп Таро на неделю для Козерога

Кто-то может уклоняться от ответственности на работе и вызывать стресс у вас и остальных членов команды. Будьте внимательны к скрытой интриге и драме за кулисами. Повторная нечестность коллеги может обернуться большими затратами. Или вы можете понять, что переросли свое рабочее место, и подумать о смене работы, отрасли или даже места жительства. В любовных делах вам нужно быть бдительным.

Возможно, вы игнорировали несколько тревожных сигналов и теперь должны принять решение: продолжать или расстаться. Женщины в семье могут нуждаться в дополнительном внимании и поддержке, которые вы будете бескорыстно оказывать. В денежных вопросах вам нужно быть особенно осторожным, особенно когда речь идет о юридических контрактах и формах. Что касается здоровья, лучше поймите свое тело, устраните первопричину, а не подавляйте симптомы лекарствами.

Гороскоп Таро на неделю для Водолея

Долгосрочное процветание и стабильность гарантированы, если вы будете держаться выбранного курса. Бизнес и даже карьера имеют потенциал для успеха в долгосрочной перспективе, поэтому не сдавайтесь сейчас. У вас может появиться возможность расширить свою аудиторию или клиентскую базу. Ваша работа не останется незамеченной.

Кто-то может порекомендовать вас или предложить вам интересную возможность в совершенно новой отрасли. Финансы демонстрируют устойчивый рост, и вы можете нанять консультанта, который поможет вам увеличить свое состояние. В личных делах будьте осторожны с манипулятивной женщиной, которая может исказить ваши слова и намерения перед другими. Старый друг может обратиться к вам с просьбой об одолжении или приглашением. В вопросах здоровья начинают появляться результаты, и вы постепенно приближаетесь к достижению своих целей в области фитнеса.

Гороскоп Таро на неделю для Рыб

Оценивайте реальность. Не верьте всему, что звучит красиво только на бумаге. Не гонитесь за мечтой, возможностью или деловым предложением, если нет фактов, подтверждающих их. Сейчас время прислушиваться к голосу разума, а не сердца, и избегать решений, основанных исключительно на эмоциях. Будьте немного осторожнее в денежных вопросах.

Кто-то может давать вам не самые лучшие финансовые советы, и было бы разумно самостоятельно разобраться в своих денежных делах. Семья дает поддержку и безусловную любовь, когда вам это больше всего нужно. Вы можете услышать о друге и понять, что он все-таки не был другом. Уровень энергии может колебаться, вам может понадобиться быть внимательным к тому, что вызывает у вас аллергию.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог гороскоп Рак гороскоп Стрелец гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы гороскоп Таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина ударила "Фламинго" по России - куда попали и какие последствия атаки

Украина ударила "Фламинго" по России - куда попали и какие последствия атаки

12:09Война
Зеленский ввел новые санкции против Кремля: кто попал под ограничения

Зеленский ввел новые санкции против Кремля: кто попал под ограничения

11:55Украина
Украина сдерживает РФ, но перемирие может создать угрозу для НАТО - глава MSC

Украина сдерживает РФ, но перемирие может создать угрозу для НАТО - глава MSC

09:56Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 8 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Как СССР "обокрал" граждан: куда исчезли деньги из сберегательных книжек

Как СССР "обокрал" граждан: куда исчезли деньги из сберегательных книжек

Отключение света в Украине — графики на 8 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 8 февраля (обновляется)

Золотая хана Кубрата: дети раскопали 75 килограммов золота на Полтавщине

Золотая хана Кубрата: дети раскопали 75 килограммов золота на Полтавщине

Китайский гороскоп на завтра 8 сегодня: Петухам - испытание, Обезьянам - боль

Китайский гороскоп на завтра 8 сегодня: Петухам - испытание, Обезьянам - боль

Последние новости

12:09

Украина ударила "Фламинго" по России - куда попали и какие последствия атаки

12:01

В Житомирскую область вернутся сильные морозы: синоптик назвала дату

11:55

Зеленский ввел новые санкции против Кремля: кто попал под ограничения

11:36

Финансовый гороскоп на неделю с 9 по 15 февраля

11:26

Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 февраля: Ракам - шаг назад, Девам - деньги

Трамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - КуликТрамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - Кулик
11:05

Что произойдет с Землей, если кислород исчезнет на пять секунд: объяснение ученых

11:01

Уникальное и неповторимое: какое украинское слово сбивает с толку переводчиков

10:55

"Культурный ориентир": умер фронтмен известной американской рок-группыВидео

10:47

Китайский гороскоп на завтра 9 февраля: Собакам - страх, Драконам - испытания

Реклама
10:04

Неожиданная позиция для Украины: ставки букмекеров на Евровидение-2026

09:56

Украина сдерживает РФ, но перемирие может создать угрозу для НАТО - глава MSC

09:53

"Энергетики сделали невозможное": Киев возвращается к временным графикам отключения

09:16

Почему 9 февраля нельзя строить долгосрочные планы: какой церковный праздник

09:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 февраля (обновляется)

09:12

Гороскоп на неделю с 9 по 15 февраля: Овнам - расходы, Близнецам - стабильность

09:12

Гороскоп на завтра 9 февраля: Рыбам - жаль, Тельцам - море любви

08:55

Отключение света в Украине — графики на 8 февраля (обновляется)

08:54

Кремль готовит новое масштабное наступление и может ударить по нескольким направлениям - ISW

08:47

Карта Deep State онлайн за 8 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Зима 2026 станет переломной для этой войнымнение

Реклама
08:07

Украинцы в Книге рекордов Гиннеса: чем украинцы удивляли мир

08:04

Проблемы со Starlink и непогода снижают активность оккупантов на севере - ВСУ

07:35

В США изменили тактику проведения переговоров по Украине - Associated Press

06:10

Иран неожиданно сделал предложение СШАмнение

06:03

Дружить ли с бывшими после развода: психолог назвала самые частые ошибки

05:32

Ужин из вермишели за считанные минуты: не рецепт, а просто находка

04:30

Три знака зодиака окутает магия чувств: для кого судьба готовит большую любовь

03:43

Золотая хана Кубрата: дети раскопали 75 килограммов золота на Полтавщине

03:11

"Не має" или "немає": секундный тест, чтобы проверить, как написать правильно

02:15

Космический монстр рядом: опасный астероид-гигант может протаранить Луну

07 февраля, суббота
23:21

Мужчина умер после избиения: военных из ТЦК задержали на Днепропетровщине

23:11

Кто такая LELÉKA, которая представит Украину на Евровидении-2026Видео

22:44

О чем песня победительницы Нацотбора-2026: "Опоры исчезают"

22:39

Украинцев предупредили о графиках на 8 февраля: как отключат электроэнергию

22:23

Нацотбор на Евровидение-2026: как проголосовало жюри

21:53

Новый скандал: Руслана призвала отправить на Евровидение известную певицу

21:47

Евровидение-2026: кто победил на Нацотборе и представит Украину на конкурсе в ВенеВидео

21:31

У Украины "не остается других вариантов": тревожный вариант завершения войны

21:19

Номер Jerry Heil на Нацотборе не показали полностью: певица сделала заявлениеВидео

21:14

"Нести свет": ЩукаРиба заворожили зрителей Нацотбора украинскими традициямиВидео

Реклама
20:52

Спела в воздухе: Jerry Heil показала мастерство на сцене Нацотбора-2026

20:39

Звезда Нацотбора Khayat ошеломил постановкой своего выступления - детали

20:37

Сиял на оперной сцене: Mr. Vel ослепил конкурентов выступлением на НацотбореВидео

20:35

Более 20 часов в сутки без электроэнергии: киевлянам раскрыли худший сценарий

20:25

Уникальный вокал и светлый образ: как выступила певица Lelѐka на Нацотборе-2026

20:11

Пение под потоком воды: The Elliens прошли испытание на Нацотборе на ЕвровидениеВидео

20:08

"Не голос, а мед": певец Laud покорил выступлением на сцене Нацотбора-2026

19:56

Нацотбор на Евровидение-2026: Monokate слилась с красавицей в танце на сценеВидео

19:37

Зал не утихал: группа Molodi зажгли на сцене Нацотбора-2026

19:36

Устроила пожар на Нацотборе на Евровидение: Valeriya Force мощно открыла шоуВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять