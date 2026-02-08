Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 февраля: Ракам - шаг назад, Девам - деньги

Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-nedelyu-s-9-po-15-fevralya-10738988.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, Главред

В материале:

У Козерогов могут появиться финансовые возможности, но они связаны с риском

Эта неделя открывает перед Близнецами захватывающие перспективы

Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 февраля проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

видео дня

Гороскоп Таро на неделю для Овна

Выполняйте свои обещания. Продемонстрируйте свои навыки своими действиями. Подавайте пример. Энергетика указывает на то, что сейчас настал момент для реализации ваших планов и демонстрации того, на что вы способны и чего можете достичь. В финансовом плане уделяйте приоритетное внимание сбережениям и наращиванию своих активов. Нет коротких путей к накоплению богатства.

В плане любви уделяйте время тем, кто вам дорог. Небольшие жесты любви имеют большое значение для укрепления эмоциональных связей. Вы можете отложить отпуск или поездку за границу до тех пор, пока не выполните все свои текущие задачи и обязанности. Не пренебрегайте и не игнорируйте никакие мелкие симптомы, которые подает вам ваше тело.

Гороскоп Таро на неделю для Тельца

Перестаньте быть так строги к себе. Оценивайте прошлые решения с состраданием, а не с сожалением. Вас ждет отличный период обучения, когда вы поймете и извлечете уроки из ошибок, совершенных в прошлом. Перестаньте позволять мнениям других людей так влиять на вас. Вы можете достичь больших успехов, если отпустите прошлое и будете двигаться вперед. Финансовые вопросы принесут облегчение.

Вы получите причитающуюся вам оплату. Или обнаружите, что у вас больше, чем вы думали. В делах сердечных, если вы избегали сложного разговора или боялись какого-то отторжения, преодолейте свои препятствия и выскажите то, что на сердце. Молодой человек нуждается в прощении. Что касается здоровья, убедитесь, что ваше тело получает достаточно отдыха, так как в ближайшие недели стресс может усилиться.

Гороскоп Таро на неделю для Близнецов

Проявите инициативу. Ничего не произойдет, если вы будете сидеть сложа руки и ждать. Поставьте четкие цели и начните воплощать в жизнь все идеи, которые вы накопили. Ваша концентрация и навыки сейчас на пике, и, осознаете вы это или нет, вы являетесь источником вдохновения для многих. Используйте любую возможность для увеличения своих финансов и доверяйте своей интуиции.

Избегайте коротких путей и уловок и придерживайтесь проверенного процесса роста. В этот период могут быть объявлены браки и помолвки, или вы поймете, что нашли свою вторую половинку. Говорите то, что думаете, общаясь с другими, и в этот период вы даже можете завести нового друга на всю жизнь, человека, который уважает вашу честность. В вопросах здоровья проявляйте жизнеспособность и приверженность самодисциплине.

Гороскоп Таро на неделю для Рака

Сделайте шаг назад, чтобы обрести ясность. Если в последнее время вы были перегружены работой и семейными обязанностями, пора сделать небольшой перерыв, чтобы зарядиться энергией. Это хороший период для развития ваших навыков, проведения исследований и участия в онлайн/офлайн-курсах, особенно если вы хотите сменить работу. Отказывайтесь от встреч, которые, как вы знаете, только отнимут у вас время. Даже в домашней жизни небольшое уединение поможет вам восстановить энергию.

Одиночество позволит вам поразмыслить над недавними взаимодействиями или недоразумениями, которые могли возникнуть у вас с близкими. Не будьте тем, кто всегда звонит и проверяет других, просто сосредоточьтесь на тишине и исцелении. Финансовые вопросы требуют от вас пересмотра и упрощения ваших сбережений и инвестиций. Если вы внесете изменения сейчас, долгосрочная прибыль вам обеспечена. Медитация и тихая самоанализ принесут свежие идеи и новое направление.

Гороскоп Таро на неделю для Льва

Начинается новая глава. Время вырваться из нездоровых шаблонов и застойных ситуаций. Общение с новыми людьми поможет вернуть мотивацию, и вы можете обнаружить, что открываетесь новым идеям. Наступает прекрасный период для стартапов и самозанятых Львов, при условии, что вы внесете необходимые изменения. Финансовые дела постепенно начнут налаживаться, поскольку вы задумаетесь о новом источнике дохода или получите неожиданные деньги.

Просто следите за импульсивными тратами. Одинокие могут рассчитывать на новую любовь. Вы можете внезапно почувствовать влечение к кому-то или возобновить свою страсть к тому, кто уже есть в вашей жизни. Честные разговоры приносят близость. Уровень энергии повышается, особенно если вы в последнее время были нездоровы. Выздоровление гарантировано, а с ним и новый всплеск энтузиазма.

Гороскоп Таро на неделю для Девы

Не делайте поспешных выводов и не строите предположений. Что-то может быть еще неясным, и было бы разумно немного подождать, прежде чем приступать к реализации плана или стратегии. Задавайте вопросы, тихо наблюдайте и используйте это время, чтобы понять истинные мотивы кого-то. Мужчина-начальник или старший коллега может быть неясным или вводить в заблуждение, и было бы разумно прояснить ситуацию, чтобы избежать путаницы в будущем.

Будьте немного бдительны в денежных вопросах, могут быть скрытые расходы или просчеты, на которые нужно обратить внимание. В делах сердечных кто-то может посылать противоречивые сигналы, не вынуждайте его отвечать, просто наблюдайте и ждите, пока его действия не расскажут вам все. Будьте терпеливы с членами семьи. В вопросах здоровья необходимо сознательно расслабиться и набраться терпения в процессе ожидания. Все будет хорошо, но пока просто расслабьтесь.

Гороскоп Таро на неделю для Весов

Дела замедлились или зашли в тупик по какой-то причине. Возможно, вам придется сделать новый выбор. Не ожидайте слишком многого от своих коллег и начальства. Будьте самостоятельны и гибки в своем подходе. Ищущие работу должны подумать о том, что им действительно нужно, а что нет. На данный момент избегайте рискованных инвестиций в денежные вопросы и ожидайте, что в течение некоторого времени деньги будут колебаться.

Когда вы выбираете мир с вашими близкими, они начинают отвечать вам взаимностью. На этом этапе можно урегулировать разногласия. И если вы задавались вопросом, испытывает ли кто-то к вам чувства, то да, испытывает, но ему может понадобиться время, чтобы осознать то, что он переживает. Обратите внимание на энергетический дисбаланс и симптомы, связанные со стрессом. Вам может помочь поиск холистических методов лечения для долгосрочного облегчения состояния.

Гороскоп Таро на неделю для Скорпиона

Карта высшего образования показывает, что вы готовы к интеллектуальному росту, и все, что вы изучаете, принесет вам награды. Любая форма обучения или сертификации приносит признание, похвалу и может даже открыть для вас новые возможности в работе. Будьте открыты для обмена своими знаниями, и в ближайшем будущем вы можете даже рассмотреть возможность работы в качестве наставника, консультанта или преподавателя.

В финансовых вопросах вы увидите прибыль после исследований и приобретения знаний. Вы можете подумать о дополнительном источнике дохода или о прибыли от побочной деятельности. В делах сердечных скрытый поклонник может раскрыть свои чувства к вам. В домашней обстановке царит гармония, поскольку вы и ваши близкие дарите и получаете любовь и пространство друг для друга. Просто будьте внимательны к своему здоровью, оставайтесь в курсе симптомов и побочных эффектов любых лекарств.

Гороскоп Таро на неделю для Стрельца

Продолжайте в том же духе. То, что дела идут медленно, не означает, что ничего не происходит. Постоянная рутина укрепляет доверие и обеспечивает ваш долгосрочный успех. Работа может иногда казаться рутинной, или вы можете почувствовать скуку от повседневной рутины, но сейчас не время уходить. Доверьтесь процессу и поймите, что вы получите заслуженное вознаграждение. В любовных делах вы можете выбрать надежного человека, если вы одиноки.

В ближайшие недели возможно заключение брака. Семейные дела будут идти гладко, так как вы будете заняты домашними ремонтами и переделкой интерьера. Гости из-за границы принесут хорошие новости и радость. Соблюдение дисциплины в повседневной жизни поможет вам сохранить хорошее здоровье. В финансовых вопросах вы будете получать медленный, но стабильный доход, возможно, вам придется заниматься бумажной работой и контрактами, которые в долгосрочной перспективе будут прибыльными.

Гороскоп Таро на неделю для Козерога

Кто-то может уклоняться от ответственности на работе и вызывать стресс у вас и остальных членов команды. Будьте внимательны к скрытой интриге и драме за кулисами. Повторная нечестность коллеги может обернуться большими затратами. Или вы можете понять, что переросли свое рабочее место, и подумать о смене работы, отрасли или даже места жительства. В любовных делах вам нужно быть бдительным.

Возможно, вы игнорировали несколько тревожных сигналов и теперь должны принять решение: продолжать или расстаться. Женщины в семье могут нуждаться в дополнительном внимании и поддержке, которые вы будете бескорыстно оказывать. В денежных вопросах вам нужно быть особенно осторожным, особенно когда речь идет о юридических контрактах и формах. Что касается здоровья, лучше поймите свое тело, устраните первопричину, а не подавляйте симптомы лекарствами.

Гороскоп Таро на неделю для Водолея

Долгосрочное процветание и стабильность гарантированы, если вы будете держаться выбранного курса. Бизнес и даже карьера имеют потенциал для успеха в долгосрочной перспективе, поэтому не сдавайтесь сейчас. У вас может появиться возможность расширить свою аудиторию или клиентскую базу. Ваша работа не останется незамеченной.

Кто-то может порекомендовать вас или предложить вам интересную возможность в совершенно новой отрасли. Финансы демонстрируют устойчивый рост, и вы можете нанять консультанта, который поможет вам увеличить свое состояние. В личных делах будьте осторожны с манипулятивной женщиной, которая может исказить ваши слова и намерения перед другими. Старый друг может обратиться к вам с просьбой об одолжении или приглашением. В вопросах здоровья начинают появляться результаты, и вы постепенно приближаетесь к достижению своих целей в области фитнеса.

Гороскоп Таро на неделю для Рыб

Оценивайте реальность. Не верьте всему, что звучит красиво только на бумаге. Не гонитесь за мечтой, возможностью или деловым предложением, если нет фактов, подтверждающих их. Сейчас время прислушиваться к голосу разума, а не сердца, и избегать решений, основанных исключительно на эмоциях. Будьте немного осторожнее в денежных вопросах.

Кто-то может давать вам не самые лучшие финансовые советы, и было бы разумно самостоятельно разобраться в своих денежных делах. Семья дает поддержку и безусловную любовь, когда вам это больше всего нужно. Вы можете услышать о друге и понять, что он все-таки не был другом. Уровень энергии может колебаться, вам может понадобиться быть внимательным к тому, что вызывает у вас аллергию.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред