Три знака зодиака окутает магия чувств: для кого судьба готовит большую любовь

Астрологи говорят, что 8 февраля несет в себе романтическую энергию.

Какие знаки зодиака встретят любовь / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой знак зодиака решится открыть свое сердце

Кому придет важное понимание ситуации

Удача и любовь войдут в жизнь трех китайских знаков зодиака 8 февраля. Воскресенье — День закрытия с энергией Водяного Быка, который приносит решение.

Как говорят астрологи, Дни закрытия не преследуют, не убеждают и не разжигают никакой драмы. Они запечатывают чувство или истину, вокруг которой человек долго кружил. Кроме того, 8 февраля несет в себе только романтическую энергию, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

Каких знаков зодиака ждет взаимная любовь

Бык

В воскресенье любовь будет ощущаться более стабильной, чем когда-либо, и это вас успокоит. Если вы находитесь в отношениях, наступит момент, когда вы поймете, что больше не будете ждать. Если вы одиноки, вы можете чувствовать себя удивительно довольными тем, где вы находитесь. 8 февраля часто приносит эмоциональную ясность. Вам больше не нужно гнаться за заверениями.

Коза

8 февраля открывает ваше сердце таким образом, что вы чувствуете себя в безопасности. Вы будете более эмоционально доступны, чем обычно. Удача в любви проявляется как эмоциональный резонанс и чувство понимания.

Лошадь

Любовь появляется тогда, когда вы замедляетесь. Только после этого что-то значимое сможет найти вас. Это может быть осознание того, чего вы на самом деле хотите, или неожиданный момент близости. 8 февраля – это день, когда любовь ощущается поддерживающей, а не поглощающей.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

