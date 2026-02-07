Гороскоп Таро на завтра 8 февраля: Овнам - труд, Раку - радость

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Овен

Карта Таро на воскресенье для Овна: Рыцарь Пентаклей

Овны, пора взглянуть на ситуацию в целом. 8 февраля ваша ежедневная карта Таро — Рыцарь Пентаклей, символизирующий упорный труд.

Упорный труд не всегда приводит к успеху, поэтому, если вы усердно работаете, но чувствуете, что не продвигаетесь вперед, спросите себя, можете ли вы работать эффективнее, а не усерднее. Кратко проанализируйте, как вы тратите свое время, чтобы определить, где вы можете лучше управлять своей энергией.

Телец

Карта Таро на воскресенье для Тельца: Девятка Кубков, перевернутая

Девятка Кубков, перевернутая, символизирует чувство нехватки и бессмысленности вашей работы. 8 февраля составьте список областей жизни, которые вас не удовлетворяют. Если вы можете делегировать эти задачи людям, которым они нравятся, сделайте это.

Если есть дела, на которые вы тратите время, но которые не нужно делать, подумайте о том, чтобы навсегда исключить их из своего расписания. Повседневные дела всегда будут, но старайтесь получать от них больше радости, когда это возможно.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на воскресенье: Двойка Кубков

Двойка Кубков говорит о гармоничных, сбалансированных отношениях.

8 февраля вам следует окружить себя людьми, которые думают о вас так же, как и вы о них. Избегайте ситуаций, которые, как вы знаете, вредны для здоровья. Ограничить свой круг общения никогда не бывает легко, но лучше сделать это ради собственного счастья.

Рак

Карта Таро для Рака на воскресенье: Восьмерка Пентаклей, перевернутая

Когда вы чувствуете себя истощенным, так заманчиво срезать углы. Это главный посыл перевернутой Восьмерки Пентаклей 8 февраля, но вы можете быть на шаг впереди усталости.

Установите границы и пересмотрите, как вы проводите свое время. Вместо того чтобы ставить все, что вы делаете, выше своего здоровья, поставьте себя выше всего, что вам нужно сделать. Тогда, когда вы работаете, вы полны радости и энергии, чтобы доводить дела до конца.

Лев

Карта Таро на воскресенье для Льва: Повешенный, перевернутая

Перевернутая карта Повешенного говорит о вашей чрезмерной упрямости, неспособности видеть вещи такими, какие они есть. 8 февраля вам будет трудно дистанцироваться от отношений. Вы построили свою личность вокруг мнения другого человека, и в итоге в проигрыше оказываетесь вы сами.

Сегодня вы решаете перестать ждать, чтобы начать жить, и начать делать то, что облегчает вашу жизнь. Это единственное изменение компенсирует упущенное время и даст огромный заряд энергии!

Дева

Карта Таро на воскресенье для Девы: Королева Мечей

Дева, Королева Мечей, символизирует ясное мышление. Проницательность — именно то, что вам нужно 8 февраля, особенно если вы прилагаете усилия, чтобы преодолеть финансовые трудности.

Сегодня сделайте шаг назад и объективно оцените решения, которые привели к определенной проблеме, которую вы хотите решить. Затем поищите способы исправить ее с другой интеллектуальной точки зрения.

Весы

Карта Таро на воскресенье для Весов: Умеренность

Ваша ежедневная карта Таро на 8 февраля — Умеренность, которая символизирует баланс. Баланс — ключ к тому, чтобы избежать чрезмерных трат и решения проблем, которые вас не касаются.

Весы, когда вы чувствуете, что что-то не так, спросите себя, что вы можете сделать, чтобы вернуть все в порядок. Обратите внимание на свои чувства. Попробуйте разные вещи, чтобы увидеть, что снижает стресс и упрощает вашу жизнь.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на воскресенье: Пятерка Жезлов, перевернутая

Пятерка Жезлов в перевернутом положении учит вас избегать стрессовых ситуаций. 8 февраля этот совет идеально подходит для ситуаций, которые обещают быть веселыми, но в итоге приводят к унынию.

Например, если вас пригласили пойти куда-нибудь с друзьями, но вы знаете, что это не вписывается в ваш бюджет, скажите об этом. Установление финансовых границ даст обратный эффект по сравнению с полным их отсутствием. Вы будете расстроены, сказав "нет", но позже будете рады, что сделали это.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на воскресенье: Королева Жезлов, перевернутая

Стрелец, Королева Жезлов в перевернутом положении, говорит о низкой самооценке, которая может возникнуть, когда вы слишком много думаете или сомневаетесь в себе.

8 февраля будьте снисходительны к себе, особенно если вы совершаете ошибки. Вы человек и знаете, что когда кто-то терпит неудачу, вы относитесь к нему с уважением; подумайте о том, чтобы отнестись к себе так же.

Козерог

Карта Таро для Козерога на воскресенье: Восьмерка Жезлов

8 февраля жизнь движется быстро, и Восьмерка Жезлов указывает на необходимость быстрых и решительных действий с вашей стороны.

Сегодня ваша способность ориентироваться в жизни в движении очень высока. Ключ к успеху — знать, когда ваша реакция наиболее эффективна именно для вас, а не из-за кризиса, вызванного кем-то, кто должен взять на себя личную ответственность за свои действия.

Водолей

Карта Таро для Водолея на воскресенье: Дьявол

Водолеи, вы намного сильнее того, с чем сталкиваетесь. 8 февраля Дьявол символизирует непреодолимое искушение. Но ваш практичный и вдумчивый подход поможет смягчить его воздействие на вашу жизнь.

Замените искушение здоровым вариантом и посмотрите, как это поможет вам избежать вредных привычек.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на воскресенье: Король Мечей, перевернутый

Обратите внимание на то, как к вам относится человек, имеющий над вами власть.

8 февраля перевернутый Король Мечей символизирует тиранию и то, какие чувства она у вас вызывает. Поначалу вы можете подумать, что ничего не можете с этим поделать. Но сегодняшнее послание — осознайте свою силу и выступите против того, что вы считаете несправедливостью.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

