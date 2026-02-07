Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра 8 февраля: Весам - подарок, Козерогам - напряжение

Руслана Заклинская
7 февраля 2026, 09:10
140
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 8 февраля всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра 8 февраля: Весам - подарок, Козерогам - напряжение
Гороскоп на 8 февраля 2026 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 8 февраля
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 8 февраля поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

Попробуйте в этот день использовать свою энергию с пользой. В финансовом плане вы останетесь сильными, появятся новые возможности для заработка. Любимый может раздражаться из-за одной из ваших привычек. Свободное время придется посвятить работе. Общение с партнером укрепит ваши чувства, а посещение реки или религиозного места придаст душевного спокойствия.

Гороскоп на завтра - Телец

Старайтесь в этот день избегать дальних путешествий, чтобы не переутомиться. Помощь нуждающимся принесет облегчение. Игнорируйте раздражающих людей. Подарите любимому человеку хорошее настроение. Свободное время можно посвятить фильмам и отдыху. Ваша супруга будет полна энергии и любви, а общение с семьей подарит радость.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Медитация и йога будут способствовать духовному и физическому росту. В этот день возможна значительная прибыль в бизнесе и новые перспективы развития. У вас будет достаточно времени для общения с семьей и друзьями. Приятная новость от любимого человека поднимет настроение. Вовремя завершенная работа и раннее возвращение домой принесут пользу и радость близким. День благоприятен для гармонии в отношениях и семейных покупок, хотя в конце возможно чувство усталости.

Гороскоп на завтра - Рак

Вы хорошо заработаете, если инвестируете в консервативные проекты. Это идеальный день, чтобы привлечь внимание других без лишних усилий. Возможна любовь с первого взгляда. Путешествие для удовольствия принесет радость. Если вы долго чувствовали себя подавленными, в этот день почувствуете себя благословенными. Просмотр хорошего фильма в роскошном мультиплексе станет приятным завершением дня.

Гороскоп на завтра - Лев

В этот день вам стоит расслабиться и попробовать найти счастье среди близких друзей и членов семьи. Путешествия для некоторых могут быть напряженными и стрессовыми, но финансово выгодными. Возможны случаи посещения светских мероприятий, которые позволят тесно пообщаться с влиятельными людьми. Неожиданное сообщение подарит сладкий сон. В этот день в свободное время вы можете посмотреть любой веб-сериал на смартфоне. Похоже, вы получите особое внимание от мужа или жены. Может позвонить кто-то, с кем вы давно хотели поговорить, что вернет много воспоминаний и перенесет вас в прошлое.

Гороскоп на завтра - Дева

В этот день здоровье будет идеальным. Нехватка денег может стать причиной раздора в семье, поэтому хорошо обдумайте свои слова, прежде чем обращаться за советом, и отдавайте приоритет потребностям близких. Присоединяйтесь к их радостям и заботам, чтобы они чувствовали вашу поддержку. Любовная жизнь в этот день расцветет особенно ярко. Во время прогулки в парке вы можете встретить кого-то из прошлого, с кем у вас были разногласия. Проводя больше времени с семьей, чем обычно, возможны мелкие недоразумения — старайтесь их избегать.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Отбросьте мрачность, которая окутывает вас и мешает вашему прогрессу. Торговцы и бизнесмены, имеющие связи с зарубежными странами, в этот день, вероятно, могут понести финансовые потери, поэтому тщательно обдумывайте каждый шаг. Возможны неожиданные подарки от родственников и друзей. Вы, вероятно, отправитесь в приятное путешествие, которое восстановит энергию и страсть. Ваша магнетическая и общительная натура привлечет всеобщее внимание. Ваш спутник жизни в этот день приложит много усилий, чтобы сделать вас максимально счастливыми. В первой половине дня вы можете чувствовать лень, но, собравшись с силами и выйдя из дома, сможете сделать немало.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Попробуйте в этот день использовать свою высокую уверенность в себе с пользой. Несмотря на насыщенный день, вы сможете восстановить энергию. Вечером, скорее всего, ожидается финансовая прибыль — ранее одолженные деньги могут вернуться. Старайтесь не говорить лишнего в неподходящий момент, чтобы не обидеть близких. В этот день вам может не хватать настоящей любви, но не волнуйтесь, ведь со временем все меняется. Избегайте общения с теми, кто тратит ваше время. Если не посоветуетесь с мужем или женой перед планированием, можете столкнуться с негативной реакцией. Друг в этот день поможет вам избежать серьезных неприятностей.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Не пренебрегайте своим здоровьем, особенно избегайте алкоголя. В этот день вы можете инвестировать деньги в религиозную деятельность и, скорее всего, достигнете душевного спокойствия и стабильности. Помощь членов семьи обеспечит ваши потребности. В этот день вы будете синхронизированы с сердцебиением партнера — это знак настоящей любви. Колесо времени движется очень быстро, поэтому научитесь использовать его мудро и максимально эффективно. В этот день вы поймете, что ваш спутник жизни слаще сахара. Вы умеете уважать каждого в толпе, поэтому легко создаете положительный имидж в глазах других.

Гороскоп на завтра - Козерог

Здоровье будет оставаться хорошим, несмотря на плотный график, но не воспринимайте жизнь как должное — забота о нем является настоящим обещанием. В этот день вы можете получить деньги из неизвестного источника, что решит многие финансовые проблемы. Дети могут сделать день сложным, поэтому используйте внимание и привязанность, чтобы сохранить их интерес и избежать чрезмерного стресса. Помните, что любовь рождает любовь. В этот день вы можете не выполнить ни одного из своих обещаний, что способно раздражать партнера. Прогуливаясь в парке, можете встретить кого-то из прошлого, с кем были разногласия. Недостаток комфорта может создать напряженность в супружеской жизни — все решается хорошим разговором. Следите за здоровьем и при необходимости обращайтесь к врачу, чтобы избежать стресса.

Гороскоп на завтра - Водолей

Ваша детская натура проявится и вы будете находиться в игривом настроении. Те, кто управляет небольшим бизнесом, в этот день могут получить советы от близких, что принесет финансовую пользу. В вашем доме соберутся гости на приятный вечер. Решите давнюю ссору, ведь завтра может быть поздно. Способность помогать нуждающимся принесет вам уважение. Вмешательство других может навредить вашим отношениям с партнером. Игра на музыкальном инструменте сделает день ярче.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Ваше чувство юмора поможет кому-то осознать, что счастье не в вещах, а внутри нас. Финансовые хлопоты облегчатся благодаря друзьям. Хороший день для восстановления старых контактов и отношений. Совместный ужин при свечах с любимым человеком принесет радость. Начало дня может быть утомительным, но со временем вы начнете получать хорошие результаты. Найдется время для себя, которое можно провести с близким человеком. Ваш партнер в этот день поможет почувствовать, что рай на земле. Держите дистанцию с малознакомыми людьми, но поддерживайте тесные отношения с доброжелателями.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Более 440 вражеских целей атаковали Украину: Зеленский назвал основные цели

Более 440 вражеских целей атаковали Украину: Зеленский назвал основные цели

10:21Украина
"Что-то может произойти": Трамп сделал заявление по поводу мирных переговоров

"Что-то может произойти": Трамп сделал заявление по поводу мирных переговоров

10:14Война
Удар по многоэтажке в Ровенской области: два человека ранены, подробности

Удар по многоэтажке в Ровенской области: два человека ранены, подробности

09:47Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро идут в крутое пике: озвучен курс валют на 9 февраля

Доллар и евро идут в крутое пике: озвучен курс валют на 9 февраля

Китайский гороскоп на завтра 7 февраля: Крысам - месть, Тиграм - потери

Китайский гороскоп на завтра 7 февраля: Крысам - месть, Тиграм - потери

Гороскоп Таро на завтра 7 февраля: Козерогу победа, Тельцу - неизбежность

Гороскоп Таро на завтра 7 февраля: Козерогу победа, Тельцу - неизбежность

Ольга Сумская жестко поплатилась за поддержку российского паспорта дочери

Ольга Сумская жестко поплатилась за поддержку российского паспорта дочери

В ряде областей Украины перестали действовать графики отключений света - причина

В ряде областей Украины перестали действовать графики отключений света - причина

Последние новости

10:48

РФ готовит новый рывок на фронте: в ISW назвали приоритетное направление

10:21

Более 440 вражеских целей атаковали Украину: Зеленский назвал основные цели

10:20

"Ничего не потерял": Авраменко объявился после вероятного выезда из Украины

10:14

"Что-то может произойти": Трамп сделал заявление по поводу мирных переговоров

10:00

Не о деньгах: что на самом деле портит "дорогой" образ

Трамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - КуликТрамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - Кулик
09:47

Удар по многоэтажке в Ровенской области: два человека ранены, подробностиФото

09:19

Рассада потолстеет на глазах: садовод раскрыла секрет бабушкиного методаВидео

09:10

Гороскоп на завтра 8 февраля: Весам - подарок, Козерогам - напряжение

09:06

Россия атаковала основу энергосети Украины: в Минэнерго сообщили о последствиях

Реклама
08:40

Гул и облака дыма в небе, ПВО не справилась: Россию массированно атаковали дроны

08:32

Сильный пожар, поврежденная инфраструктура и пострадавшие: последствия удара РФФото

08:00

Антидепрессант из холодильника: как сало влияет на настроение

07:34

РФ атакует энергетику, в Украине - аварийные отключения света: что известно

07:19

Массированная атака на Украину: РФ запустила ракеты и дроны, первые подробности

06:00

Китицы, корсеты и объем: главные тренды сезона весна–лето 2026

05:50

Начнется "белая полоса": жизнь 4 знаков зодиака наладится вот-вот

05:13

До или после завтрака: стоматолог объяснила, когда лучше чистить зубы по утрам

04:41

Ностальгические столовые в СССР: почему вкус тех обедов до сих пор помнят миллионы

04:20

Без филлеров и кремов: как украинки сохраняли красоту сто лет назад

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мужчины с арбузом за 27 с

Реклама
03:30

Как превратить обычную квартиру в романтическое гнездышко ко Дню влюбленных

03:00

Звезды уже все решили: для каких знаков зодиака начинается период достатка

02:26

Как понравиться на первом свидании - топ-3 вещи, которые замечают сразу

02:08

Земля подает таинственные сигналы: учёные в панике из-за странных импульсов

01:37

Астрологи предупреждают: с 9 февраля трем знакам начнет невероятно везти

00:26

Задерживали помощь Украине 18 месяцев: в США нашли и накажут виновных

06 февраля, пятница
23:59

Размером с человека: рыбак поймал необычайно крупный 63-килограммовый трофей

23:45

По 20 тысяч каждому работнику: в Кабмине назвали, кому положены доплаты

23:08

Землетрясение произошло в Украине : где ощутимо "трясло"

22:38

"То же зло": Сийярто истерит из-за благородного поступка украинской теннисистки

22:27

Ольга Сумская жестко поплатилась за поддержку российского паспорта дочери

22:10

Какие обороты двигателя медленно "убивают" авто: ошибки, которые допускал каждый

21:59

Как улучшить воздух в помещении зимой: нужно 5 минут

21:54

В DeepState подсчитали, сколько времени нужно РФ, чтобы захватить Донбасс

21:46

"Спи спокойно": жена молчуна Игоря Николаева сообщила о страшном горе

21:39

Домашний творог всего из 2 ингредиентов: проверенный рецепт за 30 минут

21:28

Есть прогресс, но нет прорыва: СМИ о новых деталях мирных переговоров в ОАЭ

21:21

Какие продукты есть, чтобы кожа лица "пережила" холод и мороз

20:55

Украинская певица рассказала об опухоли в грудиВидео

20:49

НП приостанавливает обработку посылок: заказы с Temu и Алиэкспресс не придут

Реклама
20:40

Превзойдет даже красную рыбу: шикарный рецепт скумбрииВидео

20:39

Защита неба должна быть лучшей: Зеленский анонсировал изменения в Воздушных силахВидео

20:35

Быстрый способ узнать, есть ли угроза дальтонизма: тест прямо в телефонеВидео

20:31

Почему кола из стеклянной бутылки всегда вкуснее: 4 неочевидные причины

20:26

Олимпийские игры 2026 - расписание на 7 февраля

19:45

Сильные туманы и гололед: в Тернопольской области скоро ухудшится погода

19:27

РФ готовит массированный удар: перебрасывает ракетоносцы и носители Калибров

19:20

Почему конфеты "Птичье молоко" так называются: кто является автором десерта

19:09

Украинцы предупредили о штормовом похолодании: когда изменится погода

18:50

Ленивый ужин на семью из полкилограмма фарша: рецепт проще простого

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять