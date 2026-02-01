Гороскоп на неделю со 2 по 8 февраля: Ракам - расходы, Девам - важное решение

Астрологи советуют каждому знаку Зодиака внимательно прислушаться к подсказкам судьбы и использовать их во благо.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-nedelyu-so-2-po-8-fevralya-rakam-rashody-devam-vazhnoe-reshenie-10737035.html Ссылка скопирована

Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Что приготовили звезды на следующей неделе

На что нужно обращать внимание

Гороскоп на неделю говорит, что этот период обещает быть насыщенным новыми возможностями, внутренними открытиями и неожиданными поворотами.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

видео дня

Гороскоп на неделю Овен

С Сатурном в двенадцатом доме вашего лунного знака, сейчас отличное время, чтобы выйти на природу и укрепить здоровье. Занятия физической активностью сейчас помогут восстановить энергию и повысить продуктивность в будущем. Раху в одиннадцатом доме благоприятствует небольшим финансовым или недвижимым сделкам, хотя на данный момент лучше избегать крупных инвестиций и обращаться за советом к надежному старшему человеку.

Ваши усилия дома будут замечены, что принесет вам уважение и создаст мирную семейную атмосферу. Бизнесменам следует оставаться осторожными, так как прошлые инвестиции могут принести убытки. Студенты, не откладывайте на потом, завершите свою работу заранее, чтобы избежать стресса в последнюю минуту.

Гороскоп на неделю Телец

С Сатурном в одиннадцатом доме вашего лунного знака вы почувствуете прилив положительной энергии на этой неделе. Разумно направьте ее, и ваши усилия принесут плоды. Хотя дополнительные обязанности могут вызвать стресс, сосредоточьтесь на использовании того, что у вас уже есть, прежде чем делать новые покупки, избегайте поспешных покупок.

Ставьте потребности своей семьи выше личного комфорта, и вы сможете открыть для себя ценные сведения о своих близких, избегая потенциальных недоразумений. Раху в десятом доме указывает на то, что ваша усердная работа принесет отличные результаты с меньшими усилиями, чем обычно, улучшив вашу ситуацию. Студенты должны тщательно планировать свои цели и составлять список шагов, необходимых для их достижения, экономя время и энергию и готовясь к будущему успеху.

Гороскоп на неделю Близнецы

Чтобы оставаться здоровым на этой неделе, избегайте алкоголя, так как он может нарушить ваш сон и отдых. С Сатурном в десятом доме вашего лунного знака, избегайте рискованных или незаконных инвестиций, даже если они кажутся прибыльными, так как они могут привести к убыткам. Проведение времени с семьей, например, ужин в ресторане или просмотр фильма, может поднять вам настроение, и эта неделя благоприятна для подарков близким. Коллега-женщина может злоупотребить вашим доверием, поэтому будьте осторожны, делясь рабочими планами. Не стесняйтесь обращаться за советом к наставникам, их опыт поможет вам лучше понять предметы и хорошо сдать предстоящие экзамены.

Гороскоп на неделю Рак

Практика пранаямы на этой неделе может помочь облегчить проблемы со здоровьем, вызванные Сатурном в девятом доме вашего лунного знака. Сосредоточьтесь только на важных задачах, а не распыляйте свои силы. На следующей неделе вы можете потратить значительную сумму на ремонт или отделку дома, что может повлиять на ваши финансы в будущем.

Ваше настроение может быть нестабильным, поэтому проявляйте самоконтроль и тщательно выбирайте слова, особенно в общении с партнером, чтобы сохранить гармонию в доме. Ваша работоспособность будет подвергнута испытанию, поэтому оставайтесь сосредоточенными и воспользуйтесь советами старших. Студенты могут отвлекаться из-за семейных событий, но лучше найти тихое место для учебы и оставаться продуктивными.

Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю Лев

С Кету в первом доме вашего лунного знака, отказ от жирной пищи и поддержание сбалансированного режима дня могут улучшить ваше здоровье и помочь снизить вес на этой неделе. Раху в седьмом доме может потребовать от вас расходов на здоровье члена семьи, что может напрячь ваши финансы, но укрепит ваши семейные узы и статус. Если вы подумываете представить любимого человека своей семье для вступления в брак, эта неделя может быть не идеальной, так как могут возникнуть разногласия, и ваш партнер может сопротивляться вашим планам.

Деловые поездки благоприятны и могут принести новые возможности, особенно для тех, кто занимается импортом-экспортом. Студентам следует сосредоточиться на исследованиях и заранее собрать учебные материалы, чтобы избежать стресса в последнюю минуту.

Гороскоп на неделю Дева

С Кету в двенадцатом доме вашего лунного знака вам предстоит взять на себя важные обязанности, и вам понадобится ясное мышление для принятия решений. Сосредоточьтесь на деятельности, которая поддерживает ваше здоровье, и воспользуйтесь возможностью пообщаться с уважаемыми членами общества, чтобы поучиться их опыту. Эти знания помогут вам принимать мудрые финансовые решения в будущем.

Раху в шестом доме указывает на положительные изменения в семейной жизни, создавая благоприятную и безстрессовую среду, в которой укрепляются семейные узы. На работе препятствия, созданные другими, начнут исчезать, что повысит вашу уверенность и продуктивность. Студенты получат руководство и поддержку, особенно те, кто готовится к конкурсным экзаменам, и удача будет благоприятствовать их усилиям.

Гороскоп на неделю Весы

На этой неделе вы можете почувствовать себя разочарованным другими, но доверяйте своим способностям, так как ваша креативность и активное мышление могут помочь вам учиться и расти. Сосредоточьтесь на оттачивании своего ума и навыков понимания. В финансовом плане неделя благоприятна с Раху в пятом доме, и положение планет может способствовать успеху в судебных делах, связанных с недвижимостью или землей. Будьте внимательны к своим словам дома, так как неосторожные высказывания могут привести к критике. Общение с партнером может быть сложным, поэтому отложите свое эго в сторону, чтобы разрешить разногласия и поддержать рост бизнеса. Для студентов это хорошее время, чтобы планировать обучение за границей или заниматься творческими областями, такими как мода, с возможностями для успеха в образовательных начинаниях.

Гороскоп на неделю Скорпион

С Раху в четвертом доме вашего лунного знака на этой неделе вы можете испытывать психическое напряжение из-за проблем со здоровьем члена семьи. Посещение родственников также может нанести ущерб вашим финансам, если они ожидают поддержки. Изменения в вашей внешности могут расстроить членов семьи, но сосредоточение внимания на своих собственных выборах может повлиять на вашу репутацию. Кету в десятом доме предупреждает о недопустимости неэтичных действий для получения профессиональной выгоды, так как краткосрочное удовлетворение может привести к долгосрочным проблемам. Для студентов, получающих высшее образование, эта неделя благоприятна, так как вам будет предоставлена помощь в лучшем понимании предметов и принятии важных решений о своем будущем.

Гороскоп на неделю Стрелец

С Сатурном в четвертом доме вашего лунного знака на этой неделе вы можете чувствовать себя озабоченным негативными мыслями, что может заставить вас упустить возможности. Такие практики, как йога и медитация, могут помочь, а разумное использование ваших творческих навыков может улучшить ваше финансовое положение и принести долгосрочные выгоды. Во время уборки дома вы также можете вновь обнаружить утерянные ценные вещи. Домашняя обстановка станет более приятной, что даст вам возможность поделиться беззаботными моментами с семьей и помочь младшим членам семьи в учебе. Ваши родители будут гордиться вами, что поможет снизить психическое напряжение. В профессиональном плане вы, скорее всего, достигнете своих целей, но важно будет развивать свою креативность. Студенты могут испытывать скуку, поэтому прогулка или небольшая поездка могут освежить ум, улучшить концентрацию и укрепить критическое мышление.

Гороскоп на неделю Козерог

С Сатурном в третьем доме вашего лунного знака на этой неделе вам будет легче поддерживать хорошее здоровье, и в целом все, скорее всего, будет идти гладко. Раху в девятом доме может принести неожиданные финансовые выгоды, улучшив ваше материальное положение и, возможно, позволив вам поддержать члена семьи. Участие в общественных мероприятиях может помочь вам наладить связи с влиятельными людьми, что может увеличить ваш успех и влияние в предстоящую неделю. Не спешите с выполнением задач и дважды проверьте свою работу, прежде чем сдавать ее начальству. Дети могут продемонстрировать свои навыки дома, заслужив похвалу родителей, но не стоит слишком гордиться академическими достижениями.

Гороскоп на неделю Водолей

С Кету в седьмом доме вашего лунного знака, на этой неделе ваше здоровье будет крепким, что позволит вам заботиться о семье и заслужить уважение дома. Сатурн во втором доме также способствует общему благополучию. Будьте осторожны, прежде чем инвестировать в новые возможности, так как скрытые риски могут повлиять на вас позже. Вы будете играть ключевую роль в создании гармонии в семье, улучшении отношений и повышении социальной репутации семьи. Однако напряженность в отношениях с братьями и сестрами, друзьями, родственниками или коллегами может вызвать психическое напряжение и затруднить профессиональное планирование. Студенты, находящиеся вдали от дома, могут тратить время на домашние дела, поэтому тщательное планирование недели поможет максимально эффективно использовать время и уменьшить дискомфорт.

Гороскоп на неделю Рыбы

С Раху в двенадцатом доме от вашего лунного знака, некоторые люди могут столкнуться с проблемами со здоровьем на этой неделе, поэтому важно уделять особое внимание своему самочувствию. Сатурн в первом доме предупреждает, что прошлые инвестиции могут привести к финансовым потерям, поэтому тщательно обдумывайте свои решения. Избегайте прокрастинации, даже в мелких семейных делах, чтобы предотвратить стресс в будущем. На этой неделе ваш упорный труд может принести положительные результаты на работе, и вы даже можете получить долгожданное повышение, если сообщите о своих амбициях начальству. Студенты могут отвлекаться на семейные события, поэтому найдите тихое место, где можно сосредоточиться и оставаться продуктивным.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред