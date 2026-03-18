Гороскоп Таро на завтра 19 марта: Весам - большие решения, Рыбам - победа

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Гороскоп Таро на 19 марта

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Таро-гороскоп на четверг для Овна: Тройка Жезлов

Овен, ваша карта Таро, Тройка Жезлов, полна обещаний на будущее. Тройка символизирует творчество, а Жезлы связаны с мыслями и идеями. Ваш разум полон мечтаний о будущем.

После новолуния в Рыбах, спланируйте свои действия. Проявите креативность и не сдерживайте себя в представлении всего, что вы хотите пережить в своей жизни. Мыслите масштабно!

Телец

Таро-гороскоп на четверг для Тельца: Туз Мечей

Туз Мечей — это обоюдоострый меч, а это значит, что у вас есть два варианта: вы можете строить вместе с кем-то или разрушать. 19 марта вам предстоит решить, как поступить в отношениях.

Если вы думаете, что будущего нет, сейчас самое время разрушить их. Если вы верите, что есть что-то, что стоит создать, посмотрите, как вы можете это построить. Поскольку Туз связан с сингулярностью, сила принятия решений находится в ваших руках.

Близнецы

Таро-гороскоп на четверг для Близнецов: Девятка Мечей

Близнецы, думать – это здорово, но Девятка Мечей предупреждает о том, чтобы не слишком долго размышлять о своих вариантах, из-за чего вы можете перестать замечать, как начинаете беспокоиться о вещах, которые не можете контролировать.

19 марта усмирите свои размышления. Сделайте все возможное, чтобы максимально использовать этот день. То, что должно остаться на волю судьбы, доверьтесь высшей силе, которая контролирует ситуацию и будет работать в вашу пользу.

Рак

Таро-гороскоп на четверг для Рака: Десятка Кубков

Все, чего вы желаете, складывается, Рак. Что касается ваших отношений, проектов и общих планов, есть вещи, которые вы сделали для достижения успеха.

Десятка Кубков – это карта, предвещающая радость и счастье, с эмоциональным чувством удовлетворения. Ваше сердце может радоваться настолько, насколько пожелает. Есть друзья, чья поддержка и любовь направляют вас. Вы там, где должны быть, поэтому наслаждайтесь этим моментом.

Лев

Таро-гороскоп на четверг для Льва: Влюблённые

Вы находите то, что вам предназначено, Лев. Если вы одиноки, вы встретите человека, который разделяет ваши взгляды, и ваши отношения будут сбалансированными. Если вы в паре, ваши отношения вот-вот улучшатся.

Карта Таро "Влюблённые" говорит о гармонии, несмотря на все препятствия и угрозы в мире. 19 марта важно, чтобы вы воспринимали свою жизнь как путешествие, полное приключений.

Конечно, вам предстоит сделать важные и сложные выборы. Однако, если вы учтёте свои приоритеты, людей, которые вам доверяют и верят в вас, и последуете своему сердцу, то нет ничего, с чем бы вы не смогли справиться.

Дева

Таро-гороскоп на четверг для Девы: Луна

Представьте, чего вы могли бы достичь в жизни и раскрыть свои таланты, если бы позволили себе мечтать, Дева. Карта Таро "Луна" говорит об иллюзиях и о том, что нужно видеть вещи не такими, какие они есть, а такими, какими вы их себе представляете.

19 марта легко увлечься идеями. Однако иногда ваше воображение — знак будущего потенциала. Сегодня ваша задача — искать то, что реально, что вымышленно, и то, что возможно.

Весы

Таро-гороскоп на четверг для Весов: Двойка Жезлов

Делайте маленькие шаги, Весы. Двойка Жезлов говорит о принятии небольших решений и планировании наперед. Вам не нужно пытаться сделать что-то экстраординарное прямо сейчас, если вы к этому не готовы.

Что вы можете сделать, так это работать с тем, что находится в пределах вашей досягаемости. Улучшите свою пунктуальность, работая или занимаясь спортом на несколько минут дольше, чем обычно. Вы можете меньше времени проводить за просмотром сериалов и больше — за ведением дневника. 19 марта победы будут связаны с маленькими радостями, которые вы раньше пропускали, но теперь находите для себя время.

Скорпион

Таро-гороскоп на четверг для Скорпиона: Пятерка Кубков

Скорпион, вас может беспокоить потеря. Возможно, вы думаете об отношениях, которые, как вам кажется, сложились бы лучше, или, может быть, вы потеряли доход и вам нужно найти новый источник дохода.

Пятерка Кубков — многообещающая карта для вас прямо сейчас. Она признает ваше отчаяние, но показывает, что не все безнадежно. У вас все еще есть шанс исправить то, что кажется сломанным. 19 марта не сдавайтесь; сделайте шаг навстречу исцелению, в котором вы нуждаетесь.

Стрелец

Таро-гороскоп на четверг для Стрельца: Десятка Мечей

У каждого бывают моменты, когда кажется, что жизнь уже не может стать хуже. Карта Десятка Мечей проявляется в моменты, когда эмоции переполняют печаль, и вы желаете, чтобы всё было лучше.

19 марта вы можете чувствовать себя не готовыми к новому дню, но каждый день будет становиться легче. Со временем вы увидите, как боль превращается в победу, и в результате станете намного сильнее.

Козерог

Таро-гороскоп на четверг для Козерога: Рыцарь Мечей

Вы настолько готовы попробовать новую идею, что Рыцарь Мечей предупреждает вас о том, чтобы не быть ослеплённым своей страстью. Желание 19 марта очень сильно, до такой степени, что вы, вероятно, будете воспринимать ситуацию как более многообещающую, чем она есть на самом деле.

Замечательно чувствовать мотивацию и стремление пробовать что-то новое. Важно позволить сердцу вести вас, одновременно руководствуясь разумом. Лучше всего найти баланс между ними, чтобы не упустить проблему, которую можно было бы предотвратить.

Водолей

Таро-гороскоп на четверг для Водолея: Семерка Кубков

Вы находитесь в прекрасном переходном периоде, когда любовь может течь так плавно. Однако есть и риск упустить из виду то, что действительно делает отношения долговечными: упорный труд.

Водолей, Семерка Кубков напоминает о необходимости обращать внимание как на радости, так и на потенциальные подводные камни, которые сопутствуют партнерству. 19 марта заботьтесь с открытым сердцем, но помните, что не следует любить с закрытыми глазами.

Рыбы

Таро-гороскоп на четверг для Рыб: Пятерка Мечей

Все победы, как и поражения, имеют последствия. Рыбы, Пятерка Мечей говорит о победе, оплаченной ценой. Вам нужно оценить ценность полученного, чтобы оправдать то, как вам пришлось заплатить за свою победу.

Сегодня не думайте только о том, как приятно будет чувствовать себя успешным. Подумайте о том, какое влияние ваши решения могут оказать на других в будущем.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

