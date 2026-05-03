Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра, 4 мая: Собакам - соперничество, Тиграм - уступки

Кристина Трохимчук
3 мая 2026, 12:08
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 4 мая.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте подробно:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кому из знаков стоит быть осторожным

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Наличие четкого плана и детально прописанных целей — важное условие будущего успеха. Работайте на совесть и соблюдайте последовательность в делах. Ваше упорство станет ключом к преодолению любых преград, однако следите за тем, чтобы в погоне за мечтой не испортить отношения с окружающими.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Ваш прилив энергии и трудолюбие становятся отличным примером для окружающих и поможет вовлечь их в процесс. Вы обладаете редкой преданностью и смелостью, хотя переубедить вас после принятия решения практически невозможно. Добрые слова помогут залечить старые обиды и создадут фундамент для более близкого общения.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Лучшим решением дня станет поиск компромиссов. Постарайтесь не копить внутреннее недовольство из-за того, что приходится уступать. Вы уще сможете проявить твердость позже. Спокойно выполняйте свою работу, следуя за нормальным ходом событий. Несмотря на организаторские способности, сейчас вам выгоднее оставаться в тени.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Этот день обещает быть великолепным, так что не стесняйтесь заявить о себе во весь голос. Безупречный внешний вид и уверенность в себе сделают вас магнитом для окружающих. Вам выпадет подходящий момент, чтобы получить помощь или дельную рекомендацию от тех, кто имеет вес в обществе, поэтому не бойтесь высказывать свое мнение.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Ваша эффективность сейчас напрямую зависит от работы в команде, близкой вам по духу. Придется поработать над собой, чтобы не позволить лишним эмоциям вас расшатать. Избегайте тревожных мыслей и желания все контролировать. Сосредоточьтесь на том, чтобы приносить пользу и радость окружающим, и не изводите себя лишними переживаниями.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Сейчас лучший момент, чтобы запланировать отпуск или сменить обстановку. Также для вас наступает удачное время для новых знакомств, которые обещают радость или интересные перспективы. Любые вложения в собственное самочувствие и имидж принесут отличные результаты и поднимут настроение.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Будьте осторожны – не все люди в вашем окружении настроены доброжелательно. Если чье-то поведение переходит границы допустимого, пришел момент для прямого разговора. Самое время обновить свой гардероб, чтобы эффектно заявить о себе. Тщательное планирование поможет вам избежать лишних проблем в будущем.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Сейчас многое остается скрытым от глаз. Несмотря на закулисные игры, обычное общение может внезапно перерасти в страстный роман. Интриги и заигрывания рискуют обернуться сценой ревности, поэтому соблюдайте приличия, если вы не свободны. Этот день также благоприятен для пересмотра финансовых планов и поиска новых источников дохода.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Напряженная атмосфера или затяжной стресс часто заставляют людей закрываться от искреннего общения. В моменты душевной боли многие уходят в себя, чувствуя себя покинутыми. В итоге из-за этой эмоциональной дистанции становится практически невозможно понять мотивы и взгляды партнера. Помните об этом в сложные моменты.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Если вы мечтали попутешествовать, сейчас стоит внимательно изучить все доступные варианты. Не отказывайтесь от встреч с друзьями, ведь живое общение сейчас на пользу. Даже если сейчас вас преследуют неприятные события, не волнуйтесь – ситуация стабилизируется при условии, что вы будете соблюдать спокойствие, закроете долги и займетесь своим здоровьем.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Конфликт интересов может заставить вас изменить намеченный курс. Если чьи-то цели пересекутся с вашими, то держите наготове альтернативный сценарий, который может увести вас по совершенно новому пути. Вам может противостоять серьезный соперник, для которого ваши чувства и планы не имеют значения, поэтому будьте начеку.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Постарайтесь не засиживаться на месте, поскольку бездействие может усилить чувство одиночества. В сложные периоды особенно важно не давать унынию взять над собой верх. Помните, что избыточная прямолинейность может оттолкнуть людей.

Источник

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Может представлять серьезную угрозу: The Telegraph рассказал о новой "тихой" тактике армии РФ

Может представлять серьезную угрозу: The Telegraph рассказал о новой "тихой" тактике армии РФ

13:17Фронт
После длительной паузы РФ массово применила нетипичное вооружение: в чем опасность

После длительной паузы РФ массово применила нетипичное вооружение: в чем опасность

13:05Война
РФ ударила баллистикой по областному центру: количество раненых выросло - детали

РФ ударила баллистикой по областному центру: количество раненых выросло - детали

10:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Всю ночь РФ содрогалась от взрывов: есть прилеты, останавливали аэропорты - детали

Всю ночь РФ содрогалась от взрывов: есть прилеты, останавливали аэропорты - детали

Что добавить в воду при варке яиц, чтобы скорлупа слетала за секунду - лайфхак

Что добавить в воду при варке яиц, чтобы скорлупа слетала за секунду - лайфхак

Секрет идеальной стирки: с одной натуральной добавкой полотенца станут как новые

Секрет идеальной стирки: с одной натуральной добавкой полотенца станут как новые

Китайский гороскоп на сегодня, 3 мая: Змеям - споры, Крысам - покупки

Китайский гороскоп на сегодня, 3 мая: Змеям - споры, Крысам - покупки

Погода резко меняется: жителям Киева и области сообщили о внезапных переменах

Погода резко меняется: жителям Киева и области сообщили о внезапных переменах

Последние новости

13:19

Таро-гороскоп: Овнам — ценные уроки, Близнецам — равновесие, а Ракам — горькая правда

13:17

Может представлять серьезную угрозу: The Telegraph рассказал о новой "тихой" тактике армии РФ

13:10

"Я из наглых": молодой певец раскрыл, как "добился" Тину Кароль

13:05

После длительной паузы РФ массово применила нетипичное вооружение: в чем опасность

12:39

"Это верх цинизма": ПриватБанк насчитал проценты по несуществующему кредиту

Будут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотреБудут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотре
12:30

Что происходит после установки панелей: детали, о которых не знают

12:08

Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая: Скорпионам — риски, Стрельцам — успех

12:08

Китайский гороскоп на завтра, 4 мая: Собакам - соперничество, Тиграм - уступки

12:01

Никакие не "сморчки": как правильно назвать эти весенние грибы на украинском

Реклама
11:14

Сумская публично высказалась о конфликте с сестрой: "Меня не приглашала"

10:54

Главная ошибка мая: почему нельзя подкармливать розы во время цветения

10:27

РФ ударила баллистикой по областному центру: количество раненых выросло - детали

10:26

ВСУ поразили два танкера "теневого флота" РФ: Зеленский показал кадры операции

10:16

LELEKA выйдет на сцену Евровидения 2026 не одна: артистка раскрыла главную интригуВидео

10:05

Иран стал посредником между США и РФ по перемирию с Украиной - Климовскиймнение

09:37

Не случалось с августа 2024 года: РФ скрывает масштабный провал своей армии на фронте

09:31

Оккупанты цинично атаковали Одесчину: есть погибшие и раненые - все о последствияхФото

09:10

Что добавить в воду при варке яиц, чтобы скорлупа слетала за секунду - лайфхак

08:43

Трамп заявил о масштабном сокращении войск США в Европе: о каком количестве идет речь

07:36

Всю ночь РФ содрогалась от взрывов: есть прилеты, останавливали аэропорты - детали

Реклама
05:30

Один шанс из тысячи: каким знакам зодиака вот-вот повезет сорвать джекпот

04:36

Можно ли праздновать 40-летний юбилей – священник расставил точки над "і"

03:30

Как размножить смородину черенками в воде: с одного куста можно получить десятки растенийВидео

03:02

Новые правила техосмотра в Украине — что скрывает система проверок, ответ адвоката

02:25

Последний шанс в мае: чем поливать рассаду, чтобы она не погибла после высадки

01:15

Загадка вечной жизни: учёные неожиданно расшифровали ДНК древнего "долгожителя"

00:21

Погода резко меняется: жителям Киева и области сообщили о внезапных переменах

02 мая, суббота
22:45

Стрельба и похищение человека: громкий скандал с бойцами "Волков Да Винчи"

22:05

Шарлотте 11 лет: дворец опубликовал новое фото принцессы

21:48

Секрет идеальной стирки: с одной натуральной добавкой полотенца станут как новыеВидео

21:45

Россия атакует Украину дронами: в Киеве слышны взрывы — что известно

21:22

Придет настоящая жара: на Тернопольщине скоро потеплеет до +27 градусов

21:04

В РФ погибла одна из самых популярных участниц КВН

20:33

Неужели способен на такое: жена Игоря Николаева засветила синяки

20:31

Сломала игру "нейтральной" россиянки: Костюк триумфировала на турнире WTAВидео

20:07

Россияне заявили о захвате Мирополя на Сумщине: в ВСУ резко отреагировали

19:52

Проблемы в отношениях: знаки зодиака, которым сложнее всего обрести счастье в любви

19:34

РФ массированно бьет по объектам Нафтогаза: что известно о раненых и "прилетах"

19:13

Что на самом деле означает логотип Toyota: скрытый смысл знают лишь единицыВидео

19:10

Почему Путин заговорил о перемирии: Денисенко раскрыл новую тактикумнение

Реклама
18:48

Привычка в душе раскрывает скрытые черты поведения: выбор не случаенВидео

18:38

Фицо неожиданно поддержал вступление Украины в ЕС: детали разговора с Зеленским

18:29

Зеленский ввел санкции СНБО против экс-главы Офиса президента — что известно

18:20

Позиции доллара могут укрепиться: как изменится курс валют с понедельника

18:07

Большинство владельцев неправильно ставят миски для кота — в чём проблемаВидео

17:56

Как спасти подмерзшую малину: правила подкормки и антистрессовой обработки

17:47

Гороскоп Таро на завтра 3 мая: Ракам - отдых, Водолеям - много дел

17:43

Семья дронами ищет пропавшую собаку: назначено вознаграждение

17:31

Пирсинг и жесткий макияж:14-летняя дочь Кардашьян поразила внешним видомВидео

17:26

Мощные удары по целям РФ: взорвана тактическая группа ОТРК Искандер и РЛС

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять