Что надеть на первое свидание, чтобы покорить с первого взгляда: гид по Венере и стилю

Анна Ярославская
7 февраля 2026, 11:11
Астрологи раскрыли формулу магнетизма. Ваш идеальный образ для первого свидания подскажет знак Венеры.
Стиль по Венере помогает выглядеть естественно привлекательной, а не "переигрывать" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Кратко:

  • Одежда, подобранная по знаку Венеры, усиливает природный магнетизм
  • Каждый знак зодиака проявляет притягательность по-своему
  • Астрологи дали советы, что надеть каждому знаку Венеры для максимального эффекта

Каждая девушка хочет быть неотразимой на первом свидании, и если вы не знаете, что надеть, чтобы произвести незабываемое впечатление, возможно, вам стоит прислушаться к своей Венере.

В астрологии Венера — это планета в вашей натальной карте, которая управляет любовью, красотой, удовольствием и притяжением — это та часть вас, которая определяет, что кажется романтичным, что вы находите неотразимым и как вы естественным образом притягиваете людей, пишет PureWow.

В натальной карте Венера находится в одном из 12 знаков зодиака. Хотя солнечный знак может быть "главной" версией вас (например, бунтарским Водолеем), но именно ваш знак Венеры особенно точно описывает ваш романтический стиль и язык любви.

Как разные стихии проявляют себя на первом свидании

Венеры воздушных знаков (Близнецы, Весы, Водолей) привлекают разговорами и шутками — они наиболее магнетичны, когда диалог льется свободно, и они чувствуют себя интеллектуально активными.

Венеры земных знаков (Телец, Дева, Козерог) притягивают людей надежностью и спокойствием. Их магнетизм заключается в ощущении основательности, собранности и утонченной роскоши, а не чрезмерности.

Венеры огненных знаков (Овен, Лев, Стрелец) кажутся смелыми, игривыми и немного рискованными — они озаряют комнату, когда громко смеются, рассказывают истории и находятся в центре внимания.

Венеры водных знаков (Рак, Скорпион, Рыбы ) притягивают людей эмоциональной глубиной, мягкостью или загадочностью. Их сила заключается в том, чтобы заставить вас почувствовать, что у них в душе происходит нечто большее, чем они показывают.

Почему стоит одеваться под свой знак Венеры?

Речь идёт не столько о создании образа, сколько о том, чтобы одеваться в соответствии с той частью вашей натальной карты, которая уже знает, насколько вы магнетичны.

Когда вы выбираете силуэты, текстуры и эстетику красоты, которые поддерживают эту вашу сторону, вы не пытаетесь стать кем-то другим — вы создаёте условия для проявления вашей естественной энергии.

Астрологи объяснили, в чем появиться на первом свидании согласно знаку Венеры, чтобы быть действительно неотразимой.

Рассчитать знак зодиака Венеры в гороскопе по дате рождения можно по ссылке.

Венера в Овне

Если Венера находится в Овне, то вы не ждёте искры — вы сами зажигаете спичку. Вы смелы, возможно, импульсивны и совершенно не обременены "правилами" свиданий. Ваша энергия — это как азарт, и именно это напряжение должен передавать ваш стиль.

Подчеркните страсть: открытая кожа, расстёгнутые пуговицы, плюс всё игривое - то, что зашнуровывается, завязывается или расстёгивается.

Сочетайте потрёпанные джинсы с расстёгнутой шёлковой рубашкой. Пусть остальная часть образа также будет смелой: небрежная причёска (свободные или высушенные естественным путём волны), размазанная подводка для глаз и яркая красная или ярко-розовая помада.

Вы одеваетесь не для того, чтобы соблазнить, а чтобы показать, что правила на вас не распространяются.

Венера в Тельце

Венера в Тельце – это воплощение медленного, страстного обаяния. Ваша привлекательность не кричащая и не броская – она коренится в чувственности и искусстве не торопиться. Люди тянутся к тому, как вы двигаетесь, говорите и неспешно потягиваете вино. Именно поэтому этот образ – это прежде всего тактильная роскошь.

Выбирайте объемные вязаные вещи, роскошные шелковые платья, сшитые на заказ комплекты и все, что выполнено из мягкой замши, шелка или кашемира. Придерживайтесь богатой, землистой палитры.

Ваши цвета по Венере - оливковый, шоколадный, верблюжий, кремовый. Сочетайте текстуры, создавая чувственную палитру: шелк под овчиной, деним с кожей, хлопок с замшей. Тренды приходят и уходят, но Венера в Тельце знает: настоящая соблазнительность – в классике.

Венера в Близнецах

Когда ваша Венера находится в Близнецах, разговор — это прелюдия. Вы заигрываете с идеями, смелыми мнениями и отступлениями от темы. Пятиминутное свидание за кофе легко может превратиться в трехчасовую беседу.

Ваш гардероб должен выглядеть так, будто вы знаете толк в юморе. Подумайте о неожиданных сочетаниях, отражающих вашу двойственность: прозрачная блузка с брюками-карго, футболка под свободным блейзером, винтажные джинсы с чем-то блестящим и нелепым сверху. Сочетайте высокое с низким, классику с иронией. Вы также можете играть с текстурами и менять аксессуары по мере смены темы — куртка с графическим принтом, игривые туфли на каблуках, сумка, которая выглядит так, будто у нее есть история. Речь идет о том, чтобы выглядеть как человек, у которого открыто тысяча вкладок — и каким-то образом каждая из них интересна.

Венера в Раке

Люди тянутся к тем, у кого Венера в Раке, еще до того, как осознают причину. В вас есть что-то тихое, обезоруживающее — вы создаете у окружающих ощущение, будто они знают вас целую вечность. Поэтому вы одеваетесь не просто для момента, а для воспоминаний. Речь идет о мягкости и ностальгии: винтажные топы, изящные льняные кардиганы и атласные юбки до щиколотки.

Цветовая гамма тяготеет к нежно-розовому, античному белому и выцветшим цветочным узорам, в сочетании с украшениями, которые выглядят поношенными — медальоны, жемчуг, несовершенные камни.

Вам нужны вещи, которые кажутся семейными реликвиями: блузки с рюшами, викторианские детали, слегка свободный жакет. Ваш спутник запомнит не только то, что вы надели, — он запомнит и то чувство, которое это вызвало.

Венера во Льве

Если ваша Венера находится во Льве, вы, вероятно, уже знаете: сдержанность — не ваш конек. Когда вы входите в комнату, на вас как будто падает луч прожектора.

Поскольку первые свидания напоминают премьеру, этот образ — энергия главной героини: смелые силуэты, насыщенные цвета, мягкая текстура и немного драматизма в любой момент.

Представьте себе облегающее платье-комбинацию с животным принтом и накидкой из искусственного меха, глубокий вырез, металлизированный комплект с босоножками на ремешках. Дополните образ золотыми украшениями, пышной укладкой и ароматом, оставляющим за собой шлейф.

Неважно, в чем вы — в пайетках или в черной лакированной коже, эффект один и тот же: от вас невозможно отвести взгляд.

Венера в Деве

Если ваша Венера находится в Деве, вы не самый яркий человек в комнате, но именно с вами люди чувствуют себя в наибольшей безопасности. Внимание к деталям — часть вашего очарования. Ваш наряд должен быть продуманным. Представьте себе изысканный минимализм с практичной основой: классические брюки, строгие рубашки из поплина, облегающие кардиганы и многослойная одежда бежевого, шалфейного, темно-синего или кремового цвета. Добавьте структурированный кожаный пояс, ботильоны на невысоком каблуке и один-два качественных аксессуара — простые золотые серьги-гвоздики или часы, которые показывают точное время.

Ничего не должно быть небрежно, но и ничего не должно привлекать к себе излишнее внимание. Вы стремитесь к утонченности, лаконичности и тихой, но незабываемой элегантности.

Венера в Весах

Если ваша Венера находится в Весах - вы практически выиграли в лотерею. Поскольку Венера управляется Весами, люди естественным образом притягиваются к вашему непринужденному обаянию — вы делаете даже самые обыденные моменты романтичными. Именно поэтому ваш гардероб должен подчеркивать то, что вы уже излучаете: легкую женственность.

Ваш идеальный образ: миди-комбинация, скроенная по косой, туфли на невысоком каблуке с открытой пяткой, шелковая блузка, наполовину заправленная в широкие брюки с тонким поясом, или платье с квадратным вырезом, прозрачные колготки и тренч, накинутый на плечи.

Выбирайте мягкие, струящиеся ткани и романтическую палитру (розовый, слоновая кость, голубино-серый, масляно-желтый), а также детали, которые двигаются вместе с вами — драпированные вырезы, рукава-крылышки, шарф, аккуратно завязанный на шее или ручке сумки. Цель — излучать непринужденную легкость и сохранять ее, когда часовое свидание превращается в восьмичасовое.

Венера в Скорпионе

Если ваша Венера находится в Скорпионе, люди не просто замечают вас. Они наблюдают за вами. В вас их притягивает аура соблазна и таинственности — вы излучаете интенсивность, не произнося ни слова.

Ваш стиль должен передавать напряжение. Роскошные ткани, которые так и манят прикоснуться к ним (шелк, бархат, кружево, кожа). Насыщенные темные тона - от бордового до темно-бордового и чернильно-черного. Один эффектный элемент — пиджак, сапоги до колен — скажет все за вас.

Венера в Стрельце

Венера в Стрельце означает, что вы из тех людей, которые идут на первое свидание и каким-то образом через два дня оказываются в другом городе с предложением руки и сердца. Ваша притягательность заключается в жажде новых впечатлений — вы дикие, игривые, немного дерзкие. Люди не просто вас любят - они хотят постоянно быть рядом с вами.

В плане стиля это выражается в современном бохо с глобальным оттенком. Свободные платья, жакеты с бахромой, свободные сапоги и украшения, которые выглядят так, будто их собрали на рынках по всему миру.

Выбирайте ткани с эффектом движения — вязаные крючком, замшевые, бархатные — и сочетайте их с принтами в стиле Юго-Запада. Главное — одеваться так, будто вы готовы к любым приключениям, потому что, по мнению Венеры, так оно и есть.

Венера в Козероге

Венера в Козероге – это воплощение сдержанности, которая может показаться соблазнительной. Вы вносите структуру в хаос свиданий, придерживаясь высоких, четких и бескомпромиссных стандартов. Вы точно знаете, чего хотите, и это только заставляет людей стремиться доказать, что они достойны вашего времени. Этот образ подчеркивает вашу деловую привлекательность: чистые линии, строгий крой и изысканные базовые вещи, которые скорее шепчут о роскоши, чем кричат о ней.

Выбирайте брюки с высокой талией и приталенным блейзером, трикотажное платье с открытой спиной цвета эспрессо или идеально скроенный монохромный комплект угольного, кремового или серого цвета. Нейтральные цвета – ваше секретное оружие, а элегантность – часть вашего очарования.

Венера в Водолее

Когда ваша Венера в Водолее, это значит, что находиться рядом с вами — всё равно что попасть в параллельную вселенную: электризующую, необычную и загадочную в самом лучшем смысле этого слова. Люди не просто любят вас - они вами очарованы. Вы — сбой в матрице, о котором они не могут перестать думать. И ваш стиль должен так же легко нарушать правила, как и ожидания: асимметричные разрезы, неожиданные многослойности, изящные линии с добавлением чего-то нетрадиционного.

Подумайте о металлических оттенках, сетке, графических принтах и футуристических деталях, которые выглядят так, будто переместились во времени из 3000 года. Смешивайте их с лаконичными базовыми вещами, чтобы общий эффект был крутым, а не хаотичным.

Венера в Рыбах

Венера в Рыбах означает, что вы настраиваетесь на эмоции других людей на радиочастоте, которую слышите только вы. Люди влюбляются в вас быстро и сильно, потому что эмоциональная глубина — ваш язык любви. Ваш стиль должен отражать мечтательность.

Отдавайте предпочтение полупрозрачным многослойным вещам, драпированным силуэтам и блестящим или развевающимся тканям — шифону, органзе, шелку. Вам также следует отдавать предпочтение мягким пастельным тонам, голубым оттенкам морского стекла или переливающимся цветам.

Ваш идеальный образ: нежная блузка с кружевной отделкой под объемным кардиганом или юбка из тюля, аккуратно заправленная в топ. Стремитесь выглядеть так, будто вы являетесь воплощением чьей-то мечты и оставили человека в недоумении, не приснилась ли ему его судьба.

О ресурсе: PureWow

PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни.

Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия.

PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях.

Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

