Кто на 100% подходит Овну: названы идеальные и опасные союзы

Идеальная пара для Овна: кто сделает этот знак по-настоящему счастливым / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Кто не совместим с Овном

Какая пара хорошо подходит Овну

Представители знака зодиака Овен — энергичные и жизнерадостные люди, которые всегда становятся душой компании. Одно из самых распространенных заблуждений об Овнах заключается в том, что они слишком ориентированы на свободу, поэтому им не везет в романтических отношениях. На самом деле Овны — одни из самых нетерпеливых знаков зодиака, но это не значит, что они боятся обязательств. Влюбившись в Овна, вы поймете, что их фирменная вспыльчивость превращается в непревзойденную страсть.

Астролог из Нью-Йорка Джейми Райт рассказала изданию PureWow, кто может быть идеальной парой для Овна, и с кем у этого знака зодиака будет неплохая совместимость.

Кто не совместим с Овном

Кто-то может назвать Овнов упрямыми, но в целом эти милые бараны довольно спокойны. Во многих отношениях любой знак хорошо подходит Овну в романтических отношениях, за исключением одного - другого Овна.

Любовная пара Овен-Овен будет довольно сложной. Хотя два Овна — динамичные деловые партнеры и неразлучные лучшие друзья, но когда дело доходит до романтики, эти двое, как правило, сливаются в волну страсти, которая очень быстро угасает.

Звездная пара, которая каким-то образом справляется с этим сочетанием, — это Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик. Но помните: эти двое также работают вместе, что, вероятно, помогает распределить часть их более резкой и склонной к спорам энергии.

Овен и Козерог - совместимость

Овнам и Козерогам не только сложно вместе работать. Не менее сложно им будет и в романтических отношениях. Все дело в том, что эти двое в итоге посвящают большую часть времени работе, а не отдыху. Их отношения больше ориентированы на наращивание темпа, чем на наслаждение нежностью. Начало отношений может быть очень ярким, но в какой-то момент каждое свидание рискует превратиться в деловую встречу.

Известный пример такой пары — Джефф Безос (Козерог) и Маккензи Скотт (Овен). Эта пара заработала вместе целое состояние, но в итоге это привело к разводу.

Овен и Рак — совместимость

Овен и Рак всегда первыми приходят на вечеринку. Оба любят проявлять инициативу. Поэтому у этих отношений нет проблем с началом, но смогут ли они продлиться долго? Рак пробуждает в Овне более мягкую сторону, а Овен подталкивает Рака к большей смелости. В целом, Рак чрезвычайно чувствителен, и Овны, сами того не желая, часто ранят его чувства.

"В целом, у этих двоих очень милая, почти невинная связь, когда все идет хорошо. Но поскольку у них очень разные подходы к конфликтам, им может быть трудно оправиться от ссор после того, как пройдет медовый месяц", - отметила астролог.

Овен и Скорпион — совместимость

Овен и Скорпион — два знака зодиака, которыми управляет Марс, планета действия и агрессии. В этом союзе наверняка будет жарко. Хотя эти знаки имеют схожую энергию, их ценности не всегда совпадают. Эти двое быстро находят общий язык. Но все усложняется, когда кто-то — обычно Скорпион — начинает испытывать настоящие чувства и хочет определить статус отношений. Скорпион ценит эмоциональную ответственность, и хотя Овен часто бывает предельно честен, его прямолинейный подход к жизни может легко задеть самолюбие Скорпиона. Овен ценит инерцию, а Скорпион — стабильность, и со временем эта разница начинает раздражать обоих.

Овен и Водолей — совместимость

Овен и Водолей — очень интересное сочетание огня и воздуха. Оба знака известны своей независимостью, Овен и Водолей в первую очередь любят себя. Оба уверены в себе и, вероятно, имеют надежный тип привязанности. Хотя эти двое могут отлично проводить время вместе, уважая при этом границы, в их отношениях не хватает определенной теплоты.

Водолей хладнокровен и расчетлив, в то время как Овен может быть бестактным. Вместе, если они не готовы к серьезным отношениям. Их связь может так и не выйти за рамки поверхностного увлечения.

Овен и Телец — совместимость

Овны — первопроходцы, предпочитающие начинать с места в карьер и не останавливаться, пока не достигнут финишной линии (будь то профессиональная цель или просто километраж для дневной пробежки). Телец, напротив, предпочитает более живописный путь. Когда эти двое встречаются — а это случается крайне редко — Тельцу может казаться, что он постоянно проигрывает в конкуренции. В то же время Овен очень конкурентоспособен и считает расслабленное поведение Тельца отталкивающим.

Иногда между ними возникает принцип "противоположности притягиваются", когда оба могут развиваться, действительно уделяя внимание потребностям друг друга — как это происходит между Викторией Бекхэм (Овен) и Дэвидом Бекхэмом (Телец). Но поскольку оба почти радикальны в своем упрямстве, редко кто из них действительно готов приложить усилия для поддержания отношений в долгосрочной перспективе.

Овен и Лев - совместимость

Когда Овен и Лев встречаются, уровень их уверенности может быть поистине ослепительным. Хотя их присутствие может раздражать окружающих, они просто не могут насытиться друг другом, и их химия невероятно хороша.

Между ними никогда не бывает лишней показухи. Есть опасение, что искра в конце концов погаснет, как и в любой паре. Но пока этого не произойдет, им остается только наслаждаться своим страстным путешествием.

Овен и Рыбы - совместимость

Овен и Рыбы — очень недооцененная пара. Хотя может показаться , что у них очень мало общего (Рыбы известны как эмоциональные и непостоянные, а Овны — как первопроходцы-авантюристы), они, как правило, раскрывают лучшие стороны друг друга.

Рыбы любят заботиться о своих возлюбленных, и никто не относится к ним так нежно, как Овен. Единственная проблема, с которой они сталкиваются, — это общение. Овны предпочитают легкие, простые и лаконичные разговоры, в то время как Рыбы склонны к поэтическим рассуждениям, тратя часы на то, чтобы добраться до сути чувств. Однако, каким-то образом, благодаря бесконечному терпению Рыб и беспокойству Овнов, эта пара находит золотую середину и поддерживает гармоничное развитие отношений.

Овен и Весы - совместимость

В случае с Весами и Овном возникает вопрос: притягиваются ли противоположности? Овен и Весы — противоположные знаки, то есть у них схожие цели, но они достигают их совершенно разными способами. Весы стремятся к общению. Они руководят, усиливая влияние других. Часто они держат своё мнение при себе, если только не считают необходимым им поделиться.

В то же время Овны руководят, отстаивая свою волю. Дело не в том, что они слишком высокого мнения о себе, а в том, что они не понимают, почему другие не захотят услышать то, что у них на уме.

Хотя Весы и Овны не во всём сходятся во мнениях, им есть чему друг у друга поучиться. Весы смягчают Овна, а Овен даёт Весам разрешение быть более эгоистичными.

Кроме того, химия между противоположностями обычно очень сильная. Конечно, эта пара не самая очевидная, но когда они дают друг другу шанс, отношения помогают обоим расти.

Кто на 100% подходит к Овну

Овен и Близнецы — идеальная пара. Никто не может рассмешить Овна так, как Близнецы. А Близнецов никто не мотивирует так, как Овен.

Они умеют уважать границы друг друга. Оба бесстрашны и поощряют друг друга исследовать свою более раскрепощенную сторону в спальне.

Единственная проблема этих отношений заключается в том, что иногда они напоминают Питера Пэна, то есть никто не хочет портить себе настроение и вести себя как взрослый. Но в конце концов, даже "взрослая жизнь" превращается для этой очаровательной пары в игривое соревнование, что делает их успешными как в бизнесе, так и в личной жизни.

Овен и Дева — совместимость

Дева и Овен кажутся маловероятной парой. Но у этих двоих на самом деле гораздо больше общего, чем принято считать, исходя из обычных стереотипов об этих знаках.

Дева — изменчивая земля: практичная, адаптивная и преданная служению. Овен — кардинальный огонь: инициативный, возбудимый и целеустремленный. Когда их объединяешь, они не кажутся такими уж разными.

Овны взбираются на горы, а Девы сдвигают эти горы ради любимых людей. Эта пара знает, как добиваться своего. В романтическом плане они преуспевают как в служении, так и в качественном времяпрепровождении.

Овен и Стрелец — совместимость

Овен и Стрелец — огненные знаки, что делает этот союз невероятно страстным. Овен — бунтарь, а Стрелец — странствующий мудрец. Вместе они воплощают утопические мечты в реальность.

Овен не против погони, но в Стрельце ему нравится то, что никогда не возникает вопросов о мыслях другого человека. Между ними существует почти экстрасенсорная связь, порожденная общими желаниями. В них также есть что-то очень непринужденное.

С кем из знаков зодиака совместимы Овны

Овен и Стрелец — идеальная пара огненных знаков, которые освещают друг друга, а также любую вечеринку.

Овны также отлично ладят с Девами, Близнецами, Весами, Львами и Рыбами.

Наименее Овны совместимы с другими Овнами.Хотя сочетание "пылкий огонь" обычно очень удачно, связь между ними как правило, создает двойные проблемы. Слишком много одинаковой страсти для одних отношений.

Другие сложные сочетания — это Козероги, Раки и Скорпионы.

О персоне: Джейми Райт Джейми Райт - астролог и автор еженедельных и ежемесячных гороскопов для PureWow. Живет в Бруклине, штат Нью-Йорк. Почти десять лет она работает с клиентами онлайн и в реальной жизни, является автором популярной рассылки "Лунные послания" и ведет подкаст Good Fortunes. Джейми всю жизнь изучала астрологию и является экспертом как в современных, так и в традиционных методах, а также в истории астрологии и других формах гадания.

