Какой дар заложен от рождения: названы суперспособности каждого знака зодиака

У каждого из нас есть скрытые таланты, о которых мы можем даже не догадываться. Именно эти врожденные способности помогают нам добиваться успеха, строить отношения и находить своё призвание. Астролог из Нью-Йорка Джейми Райт рассказала изданию PureWow, какими особыми умениями наделён каждый знак зодиака.

Овен

Безграничная энергия - это главная особенность Овнов. Они всегда в движении! Находясь под влиянием планеты действий Марса, Овны всегда готовы подлить масла в огонь, могут работать на износ и все равно захотеть пойти в спортзал после этого.

Телец

Тельцы - лучшие повара. представители этого знака зодиака всегда думают о комфорте, поэтому они умеют превратить любой дом в уютное жилище, а любую пачку лапши быстрого приготовления — в изысканное блюдо.

Близнецы

Сверхспособность: Близнецы - это магнит для сплетен. Ваш друг-Близнецы всегда в курсе всех слухов. Отчасти это происходит потому, что представители этого знака зодиака такие приветливые и обаятельные, что все хотят с ними поговорить и узнать их забавную версию последних событий. Но также причина еще и в том, что Близнецы — отличные сыщики, способные мгновенно выведать подробности о карьерном спаде бывшего знакомого или скандальном разводе бывшего начальника. Помните: они знают все секреты, потому что сами их рассказывают, поэтому будьте осторожны, чтобы не выболтать свои собственные.

О персоне: Джейми Райт Джейми Райт - астролог и автор еженедельных и ежемесячных гороскопов для PureWow. Живет в Бруклине, штат Нью-Йорк. Почти десять лет она работает с клиентами онлайн и в реальной жизни, является автором популярной рассылки "Лунные послания" и ведет подкаст Good Fortunes. Джейми всю жизнь изучала астрологию и является экспертом как в современных, так и в традиционных методах, а также в истории астрологии и других формах гадания.

Рак

Их сверхспособность - быть стендап-комиком. Возможно, это вас удивит, но Раки, находящиеся под влиянием чувствительной и легко адаптирующейся Луны, — эксперты в умении чувствовать атмосферу в помещении как на ладони и подстраиваться под настроение. А это, в конечном счете, и есть работа стендап-комика. Раки мгновенно чувствуют настроение окружающих и подстраиваются под него.

Лев

Львы известны своим гламуром. Когда Лев входит в комнату, от него просто невозможно оторвать взгляд. Но почему это происходит даже тогда, когда представитель этого огненного знака появляется в спортивных штанах и без макияжа?

Дело в том, что Львом управляет Солнце, а это значит, что даже не прилагая никаких усилий, они не могут не сиять.

Дева

Сверхспособность: делать невозможное легким и непринужденным. Девы известны своей придирчивостью , но, будучи изменчивым знаком, они на самом деле довольно адаптивны и гибки. Дева бросит всё, чтобы прийти вам на помощь.

Дева буквально сдвинет для вас гору, а потом будет настаивать, что "это было пустяком". И в этом-то и заключается истинная суперсила Девы: способность решить, казалось бы, непреодолимую проблему за пять секунд, и после этого у неё не будет ни единой складки на рубашке и не растрепанных волос.

Весы

Все любят Весов за их красоту, обаяние и интеллект, а также за то, что они рассматривают все стороны вопроса и не любят создавать конфликтные ситуации. Проблема в том, что Весы в конечном счете — провокаторы и неизбежно будут создавать проблемы. "Я думала, ты хороший человек!" — это фраза, которую Весы часто слышат от обиженных друзей и возлюбленных. Тем не менее, Весы также знают, что время лечит, и своевременный звонок или извинение могут стереть любую вражду. Вот почему, даже когда Весы кого-то обижают, их настоящая суперсила — это способность помириться.

Скорпион

Сверхспособность: ясночувствование.

Скорпионы чрезвычайно эмпатичны. Обладают ли они экстрасенсорными способностями или просто интуицией, представители этого фиксированного водного знака мгновенно чувствуют, когда что-то не так, особенно когда дело касается тех, кого они любят и кого хотят яростно защищать.

Стрелец

Сверхспособность: бесстрашие.

Будь то спонтанный полет на самолете в чужую страну, дегустация самого острого блюда в новом ресторане или прыжок в океан, чтобы заняться серфингом сразу после дождя, Стрельцы всегда стремятся к приключениям и живут с истинным чувством бесстрашия.

Смелость Стрельцов движима подлинной жаждой жизни и иногда безрассудным оптимизмом, что все получится. Легко позавидовать тому, сколько всего они переживают, потому что они действительно живут без забот.

Козерог

Заключение сделок - это суперсила Козерогов. предстаивтели этого знак зодиака известны своими навыками инвестирования. Если вещь некачественная, Козерог её не купит. Именно поэтому они превосходно умеют не только выбирать подарки, но и убеждать других в том, что им действительно нужно купить.

Фраза "Тебе это нужно" никогда не звучит преувеличенно, когда её произносит Козерог.

Водолей

Водолеи могут казаться отстраненными, но они всегда в курсе всего, что происходит в комнате. Именно поэтому у них есть почти сверхчеловеческая способность запоминать имена, дни рождения и сплетни, которые все остальные (даже Близнецы) быстро забывают. Водолеи часто берут на себя роль архивариуса или историка в компании друзей, не фотографируя, а запоминая, где и когда что происходит.

Рыбы

Сверхспособность: интуиция.

Как и другие водные знаки (Рак и Скорпион), Рыбы чувствуют всё, но в отличие от двух других, они, возможно, обладают экстрасенсорными способностями. Проблема этой сверхспособности в том, что Рыбы настолько эмоционально восприимчивы, что иногда не могут отделить свои собственные чувства от коллективных.

Рыбы могут часами или даже днями находиться на дне своей эмоциональной волны, не понимая, что то, что они чувствуют, касается не только их самих. Только Рыбы могут обладать сверхспособностью, которая явно помогает другим больше, чем им самим.

