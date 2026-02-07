Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Какой дар заложен от рождения: названы суперспособности каждого знака зодиака

Анна Ярославская
7 февраля 2026, 15:18
57
Джейми Райт назвала секретные способности знаков зодиака.
Гороскоп
Суперсила по дате рождения: чем каждого из нас наградили звезды / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто от природы самый лучший повар
  • От кого не скрыть ни одного секрета
  • Как знак зодиака способен прочитать чужие мысли

У каждого из нас есть скрытые таланты, о которых мы можем даже не догадываться. Именно эти врожденные способности помогают нам добиваться успеха, строить отношения и находить своё призвание. Астролог из Нью-Йорка Джейми Райт рассказала изданию PureWow, какими особыми умениями наделён каждый знак зодиака.

Если вам интересно, с кем совместимы в любви представители знака Овен, читайте материал: Кто на 100% подходит Овну: названы идеальные и опасные союзы.

видео дня

Овен

Безграничная энергия - это главная особенность Овнов. Они всегда в движении! Находясь под влиянием планеты действий Марса, Овны всегда готовы подлить масла в огонь, могут работать на износ и все равно захотеть пойти в спортзал после этого.

Телец

Тельцы - лучшие повара. представители этого знака зодиака всегда думают о комфорте, поэтому они умеют превратить любой дом в уютное жилище, а любую пачку лапши быстрого приготовления — в изысканное блюдо.

Близнецы

Сверхспособность: Близнецы - это магнит для сплетен. Ваш друг-Близнецы всегда в курсе всех слухов. Отчасти это происходит потому, что представители этого знака зодиака такие приветливые и обаятельные, что все хотят с ними поговорить и узнать их забавную версию последних событий. Но также причина еще и в том, что Близнецы — отличные сыщики, способные мгновенно выведать подробности о карьерном спаде бывшего знакомого или скандальном разводе бывшего начальника. Помните: они знают все секреты, потому что сами их рассказывают, поэтому будьте осторожны, чтобы не выболтать свои собственные.

О персоне: Джейми Райт

Джейми Райт - астролог и автор еженедельных и ежемесячных гороскопов для PureWow.

Живет в Бруклине, штат Нью-Йорк. Почти десять лет она работает с клиентами онлайн и в реальной жизни, является автором популярной рассылки "Лунные послания" и ведет подкаст Good Fortunes.

Джейми всю жизнь изучала астрологию и является экспертом как в современных, так и в традиционных методах, а также в истории астрологии и других формах гадания.

Рак

Их сверхспособность - быть стендап-комиком. Возможно, это вас удивит, но Раки, находящиеся под влиянием чувствительной и легко адаптирующейся Луны, — эксперты в умении чувствовать атмосферу в помещении как на ладони и подстраиваться под настроение. А это, в конечном счете, и есть работа стендап-комика. Раки мгновенно чувствуют настроение окружающих и подстраиваются под него.

Лев

Львы известны своим гламуром. Когда Лев входит в комнату, от него просто невозможно оторвать взгляд. Но почему это происходит даже тогда, когда представитель этого огненного знака появляется в спортивных штанах и без макияжа?

Дело в том, что Львом управляет Солнце, а это значит, что даже не прилагая никаких усилий, они не могут не сиять.

Дева

Сверхспособность: делать невозможное легким и непринужденным. Девы известны своей придирчивостью , но, будучи изменчивым знаком, они на самом деле довольно адаптивны и гибки. Дева бросит всё, чтобы прийти вам на помощь.

Дева буквально сдвинет для вас гору, а потом будет настаивать, что "это было пустяком". И в этом-то и заключается истинная суперсила Девы: способность решить, казалось бы, непреодолимую проблему за пять секунд, и после этого у неё не будет ни единой складки на рубашке и не растрепанных волос.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Весы

Все любят Весов за их красоту, обаяние и интеллект, а также за то, что они рассматривают все стороны вопроса и не любят создавать конфликтные ситуации. Проблема в том, что Весы в конечном счете — провокаторы и неизбежно будут создавать проблемы. "Я думала, ты хороший человек!" — это фраза, которую Весы часто слышат от обиженных друзей и возлюбленных. Тем не менее, Весы также знают, что время лечит, и своевременный звонок или извинение могут стереть любую вражду. Вот почему, даже когда Весы кого-то обижают, их настоящая суперсила — это способность помириться.

Скорпион

Сверхспособность: ясночувствование.

Скорпионы чрезвычайно эмпатичны. Обладают ли они экстрасенсорными способностями или просто интуицией, представители этого фиксированного водного знака мгновенно чувствуют, когда что-то не так, особенно когда дело касается тех, кого они любят и кого хотят яростно защищать.

Стрелец

Сверхспособность: бесстрашие.

Будь то спонтанный полет на самолете в чужую страну, дегустация самого острого блюда в новом ресторане или прыжок в океан, чтобы заняться серфингом сразу после дождя, Стрельцы всегда стремятся к приключениям и живут с истинным чувством бесстрашия.

Смелость Стрельцов движима подлинной жаждой жизни и иногда безрассудным оптимизмом, что все получится. Легко позавидовать тому, сколько всего они переживают, потому что они действительно живут без забот.

Козерог

Заключение сделок - это суперсила Козерогов. предстаивтели этого знак зодиака известны своими навыками инвестирования. Если вещь некачественная, Козерог её не купит. Именно поэтому они превосходно умеют не только выбирать подарки, но и убеждать других в том, что им действительно нужно купить.

Фраза "Тебе это нужно" никогда не звучит преувеличенно, когда её произносит Козерог.

Водолей

Водолеи могут казаться отстраненными, но они всегда в курсе всего, что происходит в комнате. Именно поэтому у них есть почти сверхчеловеческая способность запоминать имена, дни рождения и сплетни, которые все остальные (даже Близнецы) быстро забывают. Водолеи часто берут на себя роль архивариуса или историка в компании друзей, не фотографируя, а запоминая, где и когда что происходит.

Рыбы

Сверхспособность: интуиция.

Как и другие водные знаки (Рак и Скорпион), Рыбы чувствуют всё, но в отличие от двух других, они, возможно, обладают экстрасенсорными способностями. Проблема этой сверхспособности в том, что Рыбы настолько эмоционально восприимчивы, что иногда не могут отделить свои собственные чувства от коллективных.

Рыбы могут часами или даже днями находиться на дне своей эмоциональной волны, не понимая, что то, что они чувствуют, касается не только их самих. Только Рыбы могут обладать сверхспособностью, которая явно помогает другим больше, чем им самим.

Ранее Главред писал, какие знаки зодиака умеют создавать проблемы на ровном месте.

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

астролог гороскоп знаки зодиака гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог гороскоп Рак гороскоп Стрелец гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Риторика РФ на переговорах резко изменилась: Зеленский указал на подвох

Риторика РФ на переговорах резко изменилась: Зеленский указал на подвох

14:59Политика
Мощное поражение объектов врага: Генштаб сообщил о блестящей работе ВСУ

Мощное поражение объектов врага: Генштаб сообщил о блестящей работе ВСУ

14:12Фронт
Украинцев призвали запастись водой и едой: возможны серьезные перебои со светом

Украинцев призвали запастись водой и едой: возможны серьезные перебои со светом

12:40Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро идут в крутое пике: озвучен курс валют на 9 февраля

Доллар и евро идут в крутое пике: озвучен курс валют на 9 февраля

Ольга Сумская жестко поплатилась за поддержку российского паспорта дочери

Ольга Сумская жестко поплатилась за поддержку российского паспорта дочери

Начнется "белая полоса": жизнь 4 знаков зодиака наладится вот-вот

Начнется "белая полоса": жизнь 4 знаков зодиака наладится вот-вот

Астрологи предупреждают: с 9 февраля трем знакам начнет невероятно везти

Астрологи предупреждают: с 9 февраля трем знакам начнет невероятно везти

Украинцы предупредили о штормовом похолодании: когда изменится погода

Украинцы предупредили о штормовом похолодании: когда изменится погода

Последние новости

16:00

Как СССР "обокрал" граждан: куда исчезли деньги из сберегательных книжек

15:49

Острое ухудшение: Дорофеева экстренно отменила концерт

15:25

"Путин не сможет игнорировать": прогноз удара Пекина по РФ для завершения войны

15:18

Какой дар заложен от рождения: названы суперспособности каждого знака зодиака

15:13

Цены перевалили за 200 гривен: в Украине подорожали ранее доступные продукты

Трамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - КуликТрамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - Кулик
14:59

Риторика РФ на переговорах резко изменилась: Зеленский указал на подвох

14:50

Снег и -15 градусов: в Тернопольскую область идет резкое похолодание

14:19

Кто на 100% подходит Овну: названы идеальные и опасные союзы

14:12

Мощное поражение объектов врага: Генштаб сообщил о блестящей работе ВСУ

Реклама
14:11

Без него авто не завёдется: для чего на самом деле нужен AdBlue

14:00

Уют в тренде: что диктует мода зимы 2026 года

13:28

Как распознать мужчину-нарцисса: психологи назвали ключевые признаки

13:27

Мороз ударит внезапно: в Полтавской области прогнозируют резкое изменение погоды

13:04

Гороскоп Таро на завтра 8 февраля: Овнам - труд, Раку - радость

12:47

Китайский гороскоп на завтра 8 февраля: Петухам - испытание, Обезьянам - боль

12:40

Украинцев призвали запастись водой и едой: возможны серьезные перебои со светом

12:40

Звезда-путинистка "Сватов" сильно располнела на фоне болезни

12:36

Сравнивал кровь украинцев с месячными: известного комика выдворили из страны

12:35

Что сеять на рассаду в феврале, чтобы не остаться без урожая: "золотой" список

12:31

О браке с 14 лет: что нужно знать всеммнение

Реклама
12:00

От ожогов до безумия: какие ядовитые растения убивают

11:50

Новое энергетическое перемирие: Зеленский раскрыл, что предложили США

11:44

Скачок курса или резкое падение: что будет с долларом и евро уже с понедельника

11:31

Зибров отказался появиться на концерте памяти Гиги: "Кто-то будет бросать яйца"

11:17

США хотят закончить войну неожиданно быстро: Зеленский назвал сроки

11:11

Что надеть на первое свидание, чтобы покорить с первого взгляда: гид по Венере и стилю

10:48

РФ готовит новый рывок на фронте: в ISW назвали приоритетное направление

10:21

Более 440 вражеских целей атаковали Украину: Зеленский назвал основные цели

10:20

"Ничего не потерял": Авраменко объявился после вероятного выезда из Украины

10:14

"Что-то может произойти": Трамп сделал заявление по поводу мирных переговоров

10:00

Не о деньгах: что на самом деле портит "дорогой" образ

09:47

Удар по многоэтажке в Ровенской области: два человека ранены, подробностиФото

09:19

Рассада потолстеет на глазах: садовод раскрыла секрет бабушкиного методаВидео

09:10

Гороскоп на завтра 8 февраля: Весам - подарок, Козерогам - напряжение

09:06

Россия атаковала основу энергосети Украины: в Минэнерго сообщили о последствиях

08:40

Гул и облака дыма в небе, ПВО не справилась: Россию массированно атаковали дроны

08:32

Сильный пожар, поврежденная инфраструктура и пострадавшие: последствия удара РФФото

08:00

Антидепрессант из холодильника: как сало влияет на настроение

07:34

РФ атакует энергетику, в Украине - аварийные отключения света: что известно

07:19

Массированная атака на Украину: РФ запустила ракеты и дроны, первые подробности

Реклама
06:00

Китицы, корсеты и объем: главные тренды сезона весна–лето 2026

05:50

Начнется "белая полоса": жизнь 4 знаков зодиака наладится вот-вот

05:13

До или после завтрака: стоматолог объяснила, когда лучше чистить зубы по утрам

04:41

Ностальгические столовые в СССР: почему вкус тех обедов до сих пор помнят миллионы

04:20

Без филлеров и кремов: как украинки сохраняли красоту сто лет назад

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мужчины с арбузом за 27 с

03:30

Как превратить обычную квартиру в романтическое гнездышко ко Дню влюбленных

03:00

Звезды уже все решили: для каких знаков зодиака начинается период достатка

02:26

Как понравиться на первом свидании - топ-3 вещи, которые замечают сразу

02:08

Земля подает таинственные сигналы: учёные в панике из-за странных импульсов

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять