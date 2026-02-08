Укр
Читать на украинском
Гороскоп на завтра 9 февраля: Рыбам - жаль, Тельцам - море любви

Руслана Заклинская
8 февраля 2026, 09:12
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 9 февраля всем знакам зодиака.
Гороскоп на 9 февраля 2026 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 9 февраля
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 9 февраля поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

Гороскоп на завтра - Овен

Следите за своим весом и не переедайте. Любой совет ваших родителей может пригодиться на работе. Ваше обаяние и харизма помогут завести несколько новых друзей. Романтические отношения будут увлекательными, поэтому свяжитесь с любимым человеком и используйте этот день в полной мере. Ваша уверенность растет, а прогресс очевиден. В этот день вам понравится побыть подальше от родственников в спокойном месте. Вы и ваш муж/жена можете получить прекрасную новость в этот день.

Гороскоп на завтра - Телец

Не совите нос в дела жены или мужа, ведь это может вызвать ее гнев. Лучше занимайтесь своими делами. Вмешивайтесь как можно меньше, иначе это может создать зависимость. Даже если деньги будут легко ускользать из рук, ваши счастливые звезды обеспечат финансовый поток. Хорошие советы от членов семьи уменьшат психическое давление. В этот день вы почувствуете романтическое влечение. В этот день на рабочем месте будет царить много любви. Рожденным под этим знаком зодиака в этот день стоит почитать несколько духовных книг в свободное время — это поможет преодолеть многие проблемы. В этот день это будет прекрасное время с вашим мужем/женой.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Пришло время избавиться от страха. Осознайте, что он не только истощает физические силы, но и сокращает жизнь. Финансовое положение улучшается, ведь просроченные платежи возвращаются. Радостное время с семьей и друзьями. Покажите свою любовь, положив цветок к окну. Пожилой человек может выразить поддержку и посодействовать повышению по службе или помочь завершить давно отложенное дело. Вы можете оставаться свободными весь день и смотреть столько фильмов и программ по телевизору, сколько пожелаете. Похоже, вы получите особое внимание от своего мужа/жены.

Гороскоп на завтра - Рак

Чистое удовольствие и наслаждение для тех, кто отправляется развлекаться. Трудоустроенным понадобится определенная сумма, но из-за лишних расходов в прошлом ее может не хватить. Общественная активность с семьей поможет всем быть в расслабленном и приятном настроении. Работайте над достижением целей тихо и не раскрывайте своих мотивов, пока не добьетесь успеха. Планы путешествий могут быть отложены из-за изменений в графике в последнюю минуту. Этот день может стать одним из лучших в вашей супружеской жизни.

Гороскоп на завтра - Лев

Это очень благоприятный день, чтобы избавиться от привычки употреблять алкоголь. Вы должны осознать, что вино — смертельный враг здоровья и фактор, снижающий работоспособность. Вы получите выгоду от комиссионных, дивидендов или роялти. Вмешательство в дела жены может вызвать ее гнев, поэтому лучше попросить разрешения, чтобы избежать конфликта. Ваши улыбки теряют смысл, а сердце как будто замирает, когда не хватает близкой компании. Художники и работающие женщины сочтут этот день очень продуктивным. В свободное время вы захотите заняться чем-то новым, но настолько увлечетесь, что все остальное отойдет на второй план. Рабочее давление, которое долго мешало супружеской жизни, в этот день исчезнет без следа.

Гороскоп на завтра - Дева

Выйдите на долгую прогулку ради своего здоровья. Те, кто до сих пор бесполезно тратил деньги, должны в этот день контролировать свои действия и начать экономить. Общественная активность с семьей поможет всем расслабиться и настроиться на приятное настроение. Будьте осторожны, поскольку ваш романтический партнер может вам льстить. В этот день на работе все будет складываться в вашу пользу. Людям этого знака зодиака в этот день стоит найти время для себя, ведь чрезмерная работа может вызвать психический стресс. Если вы считаете, что супружеская жизнь — это сплошные компромиссы, то в этот день поймете, что это лучшее, что могло с вами случиться.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Ваша надежда расцветет, как богатый, нежный, душистый и ослепительный цветок. Финансы получат толчок, но в то же время вырастут и расходы. Кто-то, с кем вы живете, будет раздражен, если вы игнорировали домашние обязанности. Вы должны передать это сообщение любимому человеку, ведь завтра может быть слишком поздно. Вы получите пользу от изменений, происходящих на работе. Осознавая хрупкость времени, вы захотите провести его в одиночестве, подальше от всех — это также пойдет вам на пользу. Похоже, что в этот день вы потратите много денег вместе с мужем/женой, зато прекрасно проведете время.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Сохраняйте терпение, ведь ваши постоянные усилия в сочетании со здравым смыслом и пониманием гарантируют успех. В этот день вы можете получить деньги из неизвестного источника, что поможет решить многие финансовые проблемы. Время, проведенное с родственниками, пойдет вам на пользу. Романтика может подвергнуться испытаниям и даже дорогие подарки в этот день не принесут ожидаемого эффекта. Не вступайте ни в какие совместные проекты, поскольку партнеры могут попытаться воспользоваться вами. Вы можете провести время с другом, но избегайте употребления алкоголя, ведь это только пустая трата времени. Поведение вашего мужа или жены в этот день может негативно повлиять на ваши профессиональные отношения.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Не употребляйте алкоголь, ведь это может нарушить ваш сон и помешать полноценному отдыху. Деньги могут понадобиться в любой момент, поэтому планируйте финансы и начинайте экономить как можно больше уже сейчас. Дети могут обратиться к вам за помощью для завершения школьных проектов. Если вы планируете провести время с любимым человеком и разделить несколько приятных мгновений, обратите внимание на свою одежду — пренебрежение этим может ее раздражать. Это благоприятный день для реализации новых планов и начинаний. Уроженцы этого знака зодиака в этот день будут иметь достаточно времени для себя, которое смогут посвятить осуществлению желаний, чтению или прослушиванию любимой музыки. Ваш муж или жена могут поссориться с вами, ведь вы могли забыть поделиться с ним или ней чем-то важным.

Гороскоп на завтра - Козерог

Природа наделила вас необычайной уверенностью и умом, поэтому используйте их как можно лучше. Давние задолженности и долги наконец-то будут возвращены. Кто-то может попытаться причинить вам вред. С силами, действующими против вас, вам следует избегать действий, которые могут привести к конфронтации. Если вы когда-нибудь захотите свести свои счеты, то это следует сделать достойно. Сегодня вас, вероятно, поразит природная красота. Вы достигнете своих целей благодаря упорному труду и терпению. В этот день вы можете с пользой использовать свое свободное время, общаясь с младшими членами семьи. В этот день вы забудете обо всех трудностях своей жизни с любовью своего мужа/жены.

Гороскоп на завтра - Водолей

Займитесь спортом, поскольку это секрет вечной молодости. В этот день следует воздержаться от употребления алкоголя или подобных вещей, чтобы не потерять свои вещи в токсичном состоянии. Новости о семейной тайне могут вас удивить. Будьте оригинальными во внешнем виде и поведении на свидании с любимым человеком. Вы достигнете своих целей благодаря упорному труду и терпению. Студентам этого знака зодиака в этот день может быть трудно сосредоточиться на учебе. Также вы можете тратить драгоценное время на друзей. В этот день ваше настроение, как весна жизни.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Друзья познакомят вас с кем-то особенным, кто окажет сильное влияние на ваши мысли. Известным и успешным бизнесменам этого знака зодиака в этот день следует очень тщательно инвестировать деньги. Дети проводят больше времени, занимаясь спортом и активным отдыхом. Личные отношения деликатные и уязвимые. Ваша способность учиться новому будет необычайной. В этот день вы захотите заниматься всем тем, что любили в детстве. Вмешательство других людей может навредить вашим отношениям с мужем/женой.

Источник: Astrosage.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

