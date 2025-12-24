Кого ждет трансформация, свобода и новые горизонты: гороскоп на 2026 год

Новый год станет для Дев периодом значительных перемен и принятия судьбоносных решений во многих сферах жизни.

https://horoscope.glavred.info/kogo-zhdet-transformaciya-svoboda-i-novye-gorizonty-goroskop-na-2026-god-10726925.html Ссылка скопирована

Анжела Перл опубликовала гороскоп на 2026 год для Дев / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

Какие основные перемены в карьере и работе ожидают Дев

Какое влияние окажут затмения на личную жизнь

Что нельзя жделать в пероды ретроградного Меркурия и Венеры

Астролог Анжела Перл составила детальный прогноз на 2026 год для представителей знака зодиака Дева.

Если вам интересен Таро-прогноз этого специалиста, читайте материал: Год откровений и обновления: мистический Таро-прогноз для Дев на 2026-й.

видео дня

"Много интересного будет происходить, потому что четыре медленные планеты меняют знак. Это редко происходит из-за их медленного движения. Плюс, на вас будут влиять два важных затмения. Но есть и хорошая новость: кармические узлы уйдут из вашего знака и из сектора отношений, то есть фокус внимания сместится", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Юпитер (планета удачи, везения, изобилия) до 30 июня находится в 11-м доме гороскопа Дев. Это сектор социум, друзья, знакомства, онлайн-активности. Это время для расширения круга общения, вступления в сообщества, участия в онлайн-курсах или преподавания. Возможны судьбоносные знакомства, приглашения на мероприятия и поездки. Вы можете встретить покровителя или любовь.

С 30 июня Юпитер на год переходит в 12-й дом (дальние земли, путешествия, уединение, духовность). Вероятны дальние поездки, возможность переезда или эмиграции. Юпитер поможет с оформлением документов (визы, загранпаспорт). Период благоприятен для посещения мест силы, ретритов, санаториев, получения духовного опыта. Также может принести освобождение от рутины, появление свободного времени или смену работы.

Второе важное событие года - Уран (планета сюрпризов, неожиданностей, свободы) с 27 апреля на семь лет входит в 10-й дом карьеры, работы, статуса, цели. Уран принесет Девам неожиданные перемены:

Карьера: переезд или командировки, дистанционная работа, использование новых технологий, переобучение. Возможна смена начальства, закрытие компании, уход в свой бизнес или полная смена профессии.

Статус и отношения: может привести к разводу или расставанию, если пути разошлись. Брак по Урану часто необычный: жизнь в разных странах, свободные отношения, партнер-иностранец, большая разница в возрасте.

Цели: ваши жизненные цели и амбиции могут кардинально измениться.

Нептун уходит из седьмого дома гороскопа 27 января (после 14 лет), растворяя иллюзии. Сатурн уходит из этого же сектора 15 февраля (после трех лет проверки на прочность). Таким образом, январь и февраль станут мощным и судьбоносным периодом в отношениях. Ожидайте кульминации (брак, предложение) или окончательного разрыва. Изменения могут также коснуться жизни вашего партнера.

В сфере финансов Дев ждет получение наследства, алиментов, раздел имущества, вопросы кредитов и налогов, реструктуризация. Возможно появление новых, стабильных источников дохода, инвестиции.

Плутон (планета трансформации) остается в шестом доме гороскопа (отвечает за здоровье, рутину, баланс). Продолжается трансформация режима дня, питания, привычек. Идет перестройка баланса между работой, бытом и отдыхом. Может указывать на смену работы или желание освободиться от рабочих обязательств.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Затмения 2026

17 февраля – в шестом доме (работа, здоровье, баланс жизни). Первый "звоночек" о необходимости наладить баланс.

3 марта – в первом доме, в знаке Девы (ваша личность, намерения, внешний вид). Судьбоносное событие, касающееся вас лично, ваших решений и того, как вы себя проявляете.

12 августа – в двенадцатом доме (дальние поездки, переезды, оформление документов, ретриты, медицина). Не назначайте операции на этот день.

28 августа – в седьмом доме (отношения, партнерство, брак). Решение важных вопросов в сфере отношений. Еще одно судьбоносное событие года.

Ретроградные периоды Меркурия и Венеры

Меркурий будет ретроградным трижды: с 26 февраля по 20 марта; с 29 июня по 23 июля; с 24 октября по 13 ноября.

В этот период рекомендуется завершать дела, что-то переделывать или улучшать.

Чего следует избегать: не начинать новые дела, не подписывать важные документы, не делать дорогие покупки (квартира, дом, машина).

Венера будет ретроградной с 3 октября по 14 ноября.

Что ожидать:

Затронет темы контактов, родственников (сестры, братья), поездок, транспорта.

Влияние на финансовый дом: могут быть изменения в финансах, необходимость что-то переоплачивать или рефинансировать.

Возможно расставание или ссоры с партнером, которые могут разрешиться после выхода Венеры из ретрограда.

Могут вернуться люди из прошлого, или вы воссоединитесь с кем-то.

Чего следует избегать: категорически не рекомендуется заключать брак в этот период.

"Дев ждет год принятия решений и перемен во многих сферах. Вы как будто перестроите свою жизнь так, как вам будет комфортно и удобно", - резюмировала астролог.

Гороскоп для Дев на 2026 год от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред