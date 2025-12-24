Укр
Гороскоп на 2026 год: названы самые главные везунчики и в любви, и в финансах

Анна Ярославская
24 декабря 2025, 06:14
108
Самое важное событие года — Юпитер будет в знаке Рака.
Гороскоп Рак, Анжела Перл
Анжела Перл опубликовала гороскоп на 2026 год для Раков / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, скріншот

Вы узнаете:

  • Когда Ракам повезет
  • Самое удачное время для любви и брака
  • Какое влияние окажут Юпитер, Сатурн и Нептун на карьеру и финансы

Астролог Анжела Перл составила детальный прогноз на 2026 год для представителей знака зодиака Рак.

Если вам интересен Таро-прогноз этого специалиста, читайте материал: Кого ждет год больших денег и любви: помесячный прогноз Таро на 2026-й.

видео дня

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Раков ждет год перемен. Если вы хотели чего-то нового в вашей жизни, то это произойдёт. Будут возможности поменять работу, место жительства, финансы.

"Самое важное событие Юпитер — планета везения, планета расширения — первую половину года будет в вашем знаке, дорогие Раки. А это говорит о том, что события будут складываться так, как вам нужно", - сказала Перл.

Первые шесть месяцев года Ракам будет везти. События будут складываться таким образом, чтобы всё легко получалось, чтобы перенаправлять вас туда, где вам лучше. Даже если вы вдруг потеряли работу и расстроились, это происходит для того, чтобы работа была лучше, или для того, чтобы вы стали работать на себя. В целом, финансовая ситуация поменяется к лучшему. Так что не спешите реагировать на события со страхом, а принимайте всё как поворот к лучшему.

"Вас ждёт какой-то суперпозитивный, классный сюрприз", - отметила астролог.

Юпитер даёт знакомства, романы, любовь, брак. Первая половина года будет очень удачной для брака, беременности, рождения детей, встречи любимого человека.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

С 1 июля и до конца года Юпитер входит в сектор денег, финансов, прибыли и расширяет, увеличивает ваши доходы.

"Так что вы везунчики в 26-м году, потому что если первая половина больше про любовь, то вторая половина года — это деньги, финансы, заработки. Может, вы ценник повысите на свои услуги, может, у вас будет больше клиентов. Будет рост по карьерной лестнице. Ваш бизнес разрастётся и станет больше приносить доход. У многих Раков вероятна смена работы и даже профессии. Не исключено, что вы возглавите свой собственный бизнес", - свидетельствует гороскоп.

По словам Перл, с 15 февраля Сатурн входит в десятый дом карьеры, достижений, амбиций и социального статуса. Это указывает на смену работы, карьеры или даже профессии. Сатурн строит фундамент и дает ответственность, что может привести к построению бизнеса или принятию на себя новой ответственности в карьере на период до 2028 года.

С 27 января Нептун войдет в десятый дом гороскопа на 14 лет. Это означает, что профессия или работа будут связаны с вдохновением, душой и талантами. Сферы, которые могут быть затронуты, включают психологию, эзотерику, религию, ретриты, санатории, медицину, фармацевтику, творчество (пение, танцы, писательство) и все, что связано с водой. Это также может указывать на переезд в другую страну, на остров, или работу, связанную с восстановлением и исцелением.

27 апреля Уран — планета перемен, сюрпризов — войдет в 12-й дом гороскопа на семь лет. В прошлый раз он был в этом секторе 84 года назад. Вас ждут глобальные перемены, которые поменяют фундамент, ценности, видение мира.

Двенадцатый дом — это сектор познания себя. Вы узнаете себя с другой стороны. Вы можете оказаться в других условиях, в другой стране. Вы что-то начинаете учить что-то заново, познавать что-то заново. У вас очень может развиться интуиция, вы можете заинтересоваться эзотерикой, погрузиться в таро, астрологию. Может, будет много общения онлайн или по телефону с кем-то, кто живёт далеко.

Ретроградный Меркурий

В 2026 году будут три периода ретроградного Меркурия, которые затронут Раков:

26 февраля — 20 марта (в Рыбах, в девятом доме)

Будет касаться темы заграницы. Всколыхнет эмоции по поводу прошлого или завершения чего-либо. Не рекомендуется подписывать важные документы, покупать машину или квартиру, а также проводить плановые операции.

29 июня — 23 июля (в Раке)

Это самый важный период ретроградного Меркурия для Раков. Не рекомендуется ничего важного начинать, подписывать документы, покупать недвижимость или автомобиль.

Можно заканчивать дела, пересматривать и передумывать. Также следует избегать плановых операций.

24 октября — 13 ноября (в Скорпионе, в пятом доме)

Будет затрагивать темы любви и детей. Всколыхнет эмоции по поводу прошлого или завершения чего-либо. Не рекомендуется подписывать важные документы, покупать машину или квартиру, а также проводить плановые операции.

Ретроградная Венера

Венера будет ретроградной с 3 октября по 14 ноября. В этот период будут затронуты темы любви, детей и творчества.

Возможно переосмысление или возвращение бывших возлюбленных/партнеров в вашу жизнь.

Может потребоваться переделка документов (например, паспорта).

Возможен возврат к семейным вопросам или повторный переезд.

Также в 2026 году будут четыре затмения:

17 февраля — в восьмом доме гороскопа (финансы, чужие финансы, наследство, финансовая помощь, поддержка, кредиты, налоги). Будут проигрываться все финансовые вопросы.

3 марта — в третьем доме гороскопа (указывает на транспорт, машину — может, будете менять машину; на поездку куда-то; на родственников — может быть, события в жизни родственников; на знакомства и важные контакты; не исключена не только поездка, но и переезд).

12 августа — второй дом гороскопа (зарплата, доходы, прибыль, смена денежного баланса — всё, что связано с деньгами; ваши ценности могут меняться).

28 августа — девятый дом гороскопа (всё, что связано с путешествиями за границей, загранпаспортом, визами, гражданством, ПМЖ). Что-то важное будет происходить.

Гороскоп для Раков на 2026 год от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Рак Анжела Перл гороскоп 2026
