Гороскоп Таро на неделю с 29 декабря по 4 января: Тельцам - стабильность, Львам - шанс

Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.

Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп Таро на неделю с 29 декабря по 4 января проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

Гороскоп Таро на неделю - Овен

Карта Таро для Овнов на эту неделю: Паж монет

Значение: Помните, что все - это работа над собой, кривая обучения, шанс получить новые знания и использовать их. Никакого давления, никакого менталитета "с первого раза все правильно", никакого перфекционизма.

На этой неделе будьте студентом жизни. Наблюдайте за другими и за собой, проявляя доброту и сострадание. Замечайте мелочи. Рассматривайте каждое взаимодействие как возможность для обучения. Когда вы делаете что-то новое, будьте терпеливы к себе. Может быть, возьмите в руки новую книгу, подкаст или документальный фильм и постарайтесь научиться чему-то более формальному, полезному в повседневной жизни.

Гороскоп Таро на неделю - Телец

Карта Таро для Тельца на эту неделю: Паж Мечей

Значение: Помните, что вы контролируете ситуацию, и на этом последнем рубеже 2025 года, возможно, не стоит брать на себя никаких обязательств! Это все игра, эксперимент, странная лиминальная неделя между мирами... так что просто делайте все, что приходит в голову, и плывите по течению, не ставя нигде якорей и ничего не обещая!

Это противоречит вашему обычному настроению и отношению, поэтому может показаться странным, но я обещаю, что из такого подхода получится что-то полезное, интересное и в конечном итоге неожиданное. Будьте Пажом Мечей - делайте ставки и держите все варианты открытыми.

Гороскоп Таро на неделю - Близнецы

Карта Таро для Близнецов на эту неделю: Четверка Кубков

Значение: В преддверии Нового года вы можете начать давить на себя, чтобы создать какие-то супергеройские резолюции и цели на 2026 год... стоп! Могу я открыть вам секрет? Даже если вы ничего не будете делать с этого момента, вы уже будете впереди! Вы уже богаты во всех отношениях, которые имеют значение.

На этой неделе перестаньте смотреть в будущее и обратите внимание на то, что происходит здесь и сейчас. Практикуйте активную благодарность и признательность за то, что у вас есть в этот момент, прямо здесь. Посмотрите на свой дом, работу, ближний круг, богатство, сильные стороны и возможности. Похвалите свое нынешнее положение. У вас есть все.

Гороскоп Таро на неделю - Рак

Карта Таро для Рака на эту неделю: Восьмерка Жезлов

Значение: На этой неделе закрепите за собой связь с другими людьми. Не уединяйтесь и не сидите дома, не размышляйте, не вспоминайте и не мечтайте. Выходите в мир, общайтесь, общайтесь, общайтесь, развлекайтесь, сплетничайте, общайтесь, делитесь новостями, пишите письма или открытки, поздравляйте людей с Днем рождения!

Связи и разговоры, которые вы завяжете на этой неделе, могут полностью изменить вашу игру в 2026 году... Что-то назревает, что может быть полностью активировано только благодаря вкладу или влиянию другого человека. Вам нужны союзники и идейные вдохновители, сторонники и помощники. Их можно найти через разговоры и связи. Подключайтесь!

Гороскоп Таро на неделю - Лев

Карта Таро для Льва на эту неделю: Восьмерка Кубков

Значение: Какие бы разочарования или потери ни принес вам 2025 год, знайте и верьте, что 2026 год с лихвой заменит и превзойдет их! Так что пусть спят собаки, пусть заживают старые раны, и что бы вы ни делали, не царапайте их.

С началом года вы очень быстро увидите, как перед вами откроются новые возможности и рост, возможно, даже некоторые прямые замены того, на что вы надеялись в прошлом году. Вы хорошо справились со всем, вы так усердно работали, и теперь вас ждет вознаграждение. Поднимите тост за 2026 год с полным бокалом! Он будет для вас замечательным.

Гороскоп Таро на неделю - Дева

Карта Таро для Девы на эту неделю: Башня

Значение: На этой неделе будьте основательны, спокойны и несколько осмотрительны, непредубежденны и проницательны в отношении жизни. Я говорю так, потому что Башня означает, что ваш год может закончиться с небольшим взрывом. Ничего такого, чего бы вы не предвидели, но, возможно, все произойдет в самый неподходящий момент. Новый год может вывести людей из себя, заставить их сказать правду, которую они скрывали, или открыть то, что они не смогут перенести в другой год.

Слушайте внимательно. Внимательно наблюдайте. Не реагируйте рефлекторно, а не торопитесь с выводами. А затем используйте это новое понимание, чтобы сделать новый выбор. Это будет очень интересно. И вы, как всегда, пройдете через это, находясь в хорошей форме и чувствуя себя свободными от затянувшегося напряжения.

Гороскоп Таро на неделю - Весы

Карта Таро для Весов на эту неделю: Колесо Фортуны

Значение: Хаотичная, озорная, волнующаяся и перевернутая энергия и невидимые силы действуют в вашей сфере на этой неделе, Весы, так что убедитесь, что вы знаете, что важно прямо сейчас, и сделайте это своим приоритетом... а все остальное пусть ускользает и ускользает.

Вы закончите неделю не в том положении, в котором начали ее, а скорее всего, в лучшем. Ситуация меняется, и вас подталкивают в новых направлениях и показывают новые варианты. Не пытайтесь сопротивляться или цепляться за старые пути. Новый год - новая полоса.

Мой главный совет? Сделайте одно большое изменение или сдвиг в перспективе, которое подходит именно вам. Окружающая вас химия разблокирует и ускорит этот процесс.

Гороскоп Таро на неделю - Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на эту неделю: Сила

Значение: Вы очень сильная личность, которую вряд ли поколеблет хаос, царящий в преддверии Рождества и Нового года. На самом деле, если вы сохраняете спокойствие и не опускаете руки, это напоминает вам о вашей внутренней силе и твердом стержне. Вы сами создаете свое настроение.

Когда год заканчивается, найдите время, чтобы перечислить, признать и отпраздновать то, что вы преодолели, узнали, достигли и пережили в 2025 году. Все это что-то значит, все это формирует гобелен вашего характера и историю жизни, так что убедитесь, что у вас есть свой собственный рассказ и поворот событий. Загляните в себя и порадуйтесь своей силе на этой неделе. Вы ее заслужили.

Гороскоп Таро на неделю - Стрелец

Карта Таро для Стрельца на эту неделю: Королева Монет

Значение: Используйте эту неделю как своего рода "волшебный час", когда вы получаете дополнительное время, чтобы наверстать упущенное, продвинуться вперед, выполнить все свои обязанности и упорядочить свой график, спланировать дела, заняться тем, что обычно приходится обходить стороной.

Королева Монет настраивает вас на очень деятельный, прагматичный, энергичный лад, и вам захочется разобраться со всеми делами, которые вы часто игнорируете, чтобы вступить в 2026 год с чувством контроля и на вершине своей игры. Хорошее чувство, правда? Погоняйте его.

Гороскоп Таро на неделю - Козерог

Карта Таро для Козерога на эту неделю: Смерть

Значение: Примите энергию перемен на этой неделе. Примите возможность трансформироваться и перейти из одной эпохи в другую. Смерть - мощная карта трансформации. Она начинается с отбрасывания или освобождения от старых, устаревших, нездоровых, ложных или угасающих энергий, которые нас сдерживали. Так сделайте это.

Новый год - прекрасный повод для того, чтобы провести очистку, упорядочивание, уборку, смену караула. Не тащите в 2026 год ничего, что вы не любите и не находите в этом пользы. Будьте безжалостны.

Гороскоп Таро на неделю - Водолей

Карта Таро для Водолея на эту неделю: Девятка Жезлов

Значение: В конце года, особенно на работе, люди будут говорить: "О, давайте займемся этим в следующем году", и это здорово, потому что это кажется вечностью, откладыванием дела на потом... нет. Девятка Жезлов хочет, чтобы на этой неделе вы были заняты, вовлечены и находились в режиме полной активности. Делайте то, что нужно сделать сейчас, и не откладывайте это на потом.

Почему? Потому что эта карта означает, что Боги на этой неделе на вашей стороне, и вы сможете добиться потрясающего прогресса, даже большего, чем вы думаете, если займетесь теми делами, проблемами и вещами, которые вы откладывали. Так что приступайте к делу. Избавьтесь от мух и почувствуйте себя фантастически, как будто вы действительно заслужили этот праздник!

Гороскоп Таро на неделю - Рыбы

Карта Таро для Рыб на эту неделю: Семерка Монет

Значение: На этой неделе не стоит торопиться, да и вообще никогда не стоит торопиться. Жизнь течет независимо от того, что вы делаете и как быстро вы это делаете. Жизнь продолжается. Так что на этой неделе будьте свободны и позвольте течению нести вас вперед. 2026 год принесет свои приключения, возможности и повороты сюжета. И это произойдет независимо от того, заняты вы или нет.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

