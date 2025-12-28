Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на неделю с 29 декабря по 4 января: Тельцам - стабильность, Львам - шанс

Сергей Кущ
28 декабря 2025, 10:14
391
Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.
Гороскоп Таро на неделю
Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

В материале:

  • У Козерогов могут появиться финансовые возможности, но они связаны с риском
  • Эта неделя открывает перед Близнецами захватывающие перспективы

Гороскоп Таро на неделю с 29 декабря по 4 января проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

видео дня

Гороскоп Таро на неделю - Овен

Карта Таро для Овнов на эту неделю: Паж монет

Значение: Помните, что все - это работа над собой, кривая обучения, шанс получить новые знания и использовать их. Никакого давления, никакого менталитета "с первого раза все правильно", никакого перфекционизма.

На этой неделе будьте студентом жизни. Наблюдайте за другими и за собой, проявляя доброту и сострадание. Замечайте мелочи. Рассматривайте каждое взаимодействие как возможность для обучения. Когда вы делаете что-то новое, будьте терпеливы к себе. Может быть, возьмите в руки новую книгу, подкаст или документальный фильм и постарайтесь научиться чему-то более формальному, полезному в повседневной жизни.

Гороскоп Таро на неделю - Телец

Карта Таро для Тельца на эту неделю: Паж Мечей

Значение: Помните, что вы контролируете ситуацию, и на этом последнем рубеже 2025 года, возможно, не стоит брать на себя никаких обязательств! Это все игра, эксперимент, странная лиминальная неделя между мирами... так что просто делайте все, что приходит в голову, и плывите по течению, не ставя нигде якорей и ничего не обещая!

Это противоречит вашему обычному настроению и отношению, поэтому может показаться странным, но я обещаю, что из такого подхода получится что-то полезное, интересное и в конечном итоге неожиданное. Будьте Пажом Мечей - делайте ставки и держите все варианты открытыми.

Гороскоп Таро на неделю - Близнецы

Карта Таро для Близнецов на эту неделю: Четверка Кубков

Значение: В преддверии Нового года вы можете начать давить на себя, чтобы создать какие-то супергеройские резолюции и цели на 2026 год... стоп! Могу я открыть вам секрет? Даже если вы ничего не будете делать с этого момента, вы уже будете впереди! Вы уже богаты во всех отношениях, которые имеют значение.

На этой неделе перестаньте смотреть в будущее и обратите внимание на то, что происходит здесь и сейчас. Практикуйте активную благодарность и признательность за то, что у вас есть в этот момент, прямо здесь. Посмотрите на свой дом, работу, ближний круг, богатство, сильные стороны и возможности. Похвалите свое нынешнее положение. У вас есть все.

Гороскоп Таро на неделю - Рак

Карта Таро для Рака на эту неделю: Восьмерка Жезлов

Значение: На этой неделе закрепите за собой связь с другими людьми. Не уединяйтесь и не сидите дома, не размышляйте, не вспоминайте и не мечтайте. Выходите в мир, общайтесь, общайтесь, общайтесь, развлекайтесь, сплетничайте, общайтесь, делитесь новостями, пишите письма или открытки, поздравляйте людей с Днем рождения!

Связи и разговоры, которые вы завяжете на этой неделе, могут полностью изменить вашу игру в 2026 году... Что-то назревает, что может быть полностью активировано только благодаря вкладу или влиянию другого человека. Вам нужны союзники и идейные вдохновители, сторонники и помощники. Их можно найти через разговоры и связи. Подключайтесь!

Гороскоп Таро на неделю - Лев

Карта Таро для Льва на эту неделю: Восьмерка Кубков

Значение: Какие бы разочарования или потери ни принес вам 2025 год, знайте и верьте, что 2026 год с лихвой заменит и превзойдет их! Так что пусть спят собаки, пусть заживают старые раны, и что бы вы ни делали, не царапайте их.

С началом года вы очень быстро увидите, как перед вами откроются новые возможности и рост, возможно, даже некоторые прямые замены того, на что вы надеялись в прошлом году. Вы хорошо справились со всем, вы так усердно работали, и теперь вас ждет вознаграждение. Поднимите тост за 2026 год с полным бокалом! Он будет для вас замечательным.

Гороскоп Таро на неделю - Дева

Карта Таро для Девы на эту неделю: Башня

Значение: На этой неделе будьте основательны, спокойны и несколько осмотрительны, непредубежденны и проницательны в отношении жизни. Я говорю так, потому что Башня означает, что ваш год может закончиться с небольшим взрывом. Ничего такого, чего бы вы не предвидели, но, возможно, все произойдет в самый неподходящий момент. Новый год может вывести людей из себя, заставить их сказать правду, которую они скрывали, или открыть то, что они не смогут перенести в другой год.

Слушайте внимательно. Внимательно наблюдайте. Не реагируйте рефлекторно, а не торопитесь с выводами. А затем используйте это новое понимание, чтобы сделать новый выбор. Это будет очень интересно. И вы, как всегда, пройдете через это, находясь в хорошей форме и чувствуя себя свободными от затянувшегося напряжения.

Гороскоп Таро на неделю - Весы

Карта Таро для Весов на эту неделю: Колесо Фортуны

Значение: Хаотичная, озорная, волнующаяся и перевернутая энергия и невидимые силы действуют в вашей сфере на этой неделе, Весы, так что убедитесь, что вы знаете, что важно прямо сейчас, и сделайте это своим приоритетом... а все остальное пусть ускользает и ускользает.

Вы закончите неделю не в том положении, в котором начали ее, а скорее всего, в лучшем. Ситуация меняется, и вас подталкивают в новых направлениях и показывают новые варианты. Не пытайтесь сопротивляться или цепляться за старые пути. Новый год - новая полоса.

Мой главный совет? Сделайте одно большое изменение или сдвиг в перспективе, которое подходит именно вам. Окружающая вас химия разблокирует и ускорит этот процесс.

Гороскоп Таро на неделю - Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на эту неделю: Сила

Значение: Вы очень сильная личность, которую вряд ли поколеблет хаос, царящий в преддверии Рождества и Нового года. На самом деле, если вы сохраняете спокойствие и не опускаете руки, это напоминает вам о вашей внутренней силе и твердом стержне. Вы сами создаете свое настроение.

Когда год заканчивается, найдите время, чтобы перечислить, признать и отпраздновать то, что вы преодолели, узнали, достигли и пережили в 2025 году. Все это что-то значит, все это формирует гобелен вашего характера и историю жизни, так что убедитесь, что у вас есть свой собственный рассказ и поворот событий. Загляните в себя и порадуйтесь своей силе на этой неделе. Вы ее заслужили.

Гороскоп Таро на неделю - Стрелец

Карта Таро для Стрельца на эту неделю: Королева Монет

Значение: Используйте эту неделю как своего рода "волшебный час", когда вы получаете дополнительное время, чтобы наверстать упущенное, продвинуться вперед, выполнить все свои обязанности и упорядочить свой график, спланировать дела, заняться тем, что обычно приходится обходить стороной.

Королева Монет настраивает вас на очень деятельный, прагматичный, энергичный лад, и вам захочется разобраться со всеми делами, которые вы часто игнорируете, чтобы вступить в 2026 год с чувством контроля и на вершине своей игры. Хорошее чувство, правда? Погоняйте его.

Гороскоп Таро на неделю - Козерог

Карта Таро для Козерога на эту неделю: Смерть

Значение: Примите энергию перемен на этой неделе. Примите возможность трансформироваться и перейти из одной эпохи в другую. Смерть - мощная карта трансформации. Она начинается с отбрасывания или освобождения от старых, устаревших, нездоровых, ложных или угасающих энергий, которые нас сдерживали. Так сделайте это.

Новый год - прекрасный повод для того, чтобы провести очистку, упорядочивание, уборку, смену караула. Не тащите в 2026 год ничего, что вы не любите и не находите в этом пользы. Будьте безжалостны.

Гороскоп Таро на неделю - Водолей

Карта Таро для Водолея на эту неделю: Девятка Жезлов

Значение: В конце года, особенно на работе, люди будут говорить: "О, давайте займемся этим в следующем году", и это здорово, потому что это кажется вечностью, откладыванием дела на потом... нет. Девятка Жезлов хочет, чтобы на этой неделе вы были заняты, вовлечены и находились в режиме полной активности. Делайте то, что нужно сделать сейчас, и не откладывайте это на потом.

Почему? Потому что эта карта означает, что Боги на этой неделе на вашей стороне, и вы сможете добиться потрясающего прогресса, даже большего, чем вы думаете, если займетесь теми делами, проблемами и вещами, которые вы откладывали. Так что приступайте к делу. Избавьтесь от мух и почувствуйте себя фантастически, как будто вы действительно заслужили этот праздник!

Гороскоп Таро на неделю - Рыбы

Карта Таро для Рыб на эту неделю: Семерка Монет

Значение: На этой неделе не стоит торопиться, да и вообще никогда не стоит торопиться. Жизнь течет независимо от того, что вы делаете и как быстро вы это делаете. Жизнь продолжается. Так что на этой неделе будьте свободны и позвольте течению нести вас вперед. 2026 год принесет свои приключения, возможности и повороты сюжета. И это произойдет независимо от того, заняты вы или нет.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог гороскоп Рак гороскоп Стрелец гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Пункт управления РФ воспламенился: СБС провели успешную операцию в Крыму

Пункт управления РФ воспламенился: СБС провели успешную операцию в Крыму

11:00Фронт
Отключение света 28 декабря: появились графики для Киева на воскресенье

Отключение света 28 декабря: появились графики для Киева на воскресенье

10:58Энергетика
Напряжение перед встречей Зеленского и Трампа растет: СМИ назвали причину

Напряжение перед встречей Зеленского и Трампа растет: СМИ назвали причину

09:10Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматум

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматум

Китайский гороскоп на завтра 28 декабря: Быкам - жертвы, Драконам - страх

Китайский гороскоп на завтра 28 декабря: Быкам - жертвы, Драконам - страх

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войны

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войны

Отключение света в Украине — графики на 28 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 28 декабря (обновляется)

Последние новости

11:55

Звездная закуска на новогодний стол: быстрый рецепт бутербродов с селедкой

11:54

Кинолог назвал пять самых сложных пород собак

11:39

Финансовый гороскоп на неделю с 29 декабря по 4 января

11:00

Пункт управления РФ воспламенился: СБС провели успешную операцию в Крыму

10:58

Отключение света 28 декабря: появились графики для Киева на воскресеньеФото

Что будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея НовакаЧто будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея Новака
10:18

"Украинская власть никогда не подпишет мирные соглашения": экономист объяснил почему

10:14

Гороскоп Таро на неделю с 29 декабря по 4 января: Тельцам - стабильность, Львам - шанс

10:04

Сколько будет стоить доллар после Нового года - неожиданный прогноз банкира

09:31

Отключение света в Украине — графики на 28 декабря (обновляется)

Реклама
09:14

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 декабря (обновляется)

09:10

Напряжение перед встречей Зеленского и Трампа растет: СМИ назвали причину

09:01

Гороскоп на неделю с 29 декабря по 4 января: Рыбам - перемены, Львам - успех

08:52

Уникальные два сценария: ветеран АТО сказал, как может закончиться война в Украине

08:27

Минобороны РФ скрывает важную правду о фронте: аналитики ISW разоблачили ложь

08:14

Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

07:46

В небе красные вспышки, а тысячи россиян без света: дроны мощно атаковали РФ

05:30

Жизнь развернется на 180 градусов: три знака зодиака на пороге больших перемен

04:41

Его можно обойти за несколько минут: где расположен самый маленький город Украины

03:37

Как избавиться от льда во дворе и не убить растения

02:55

Землю ждёт удар невиданной силы: ученые предупредили о катастрофической аномалии

Реклама
02:23

Как легко убрать воск от свечи: секретный трюк, о котором мало кто знает

01:37

Сколько проедет авто после загорания лампочки уровня топлива - реальный запас хода

27 декабря, суббота
23:45

"Захват" Гуляйполя и Мирнограда: Генштаб высмеял хвастливые заявления Путина

22:32

Будет ли стремительный обвал гривни в 2026 году - экономист поделился прогнозом

22:18

Будет ли новый "взлет" доллара: украинцам назвали новый курс в 2026 году

21:27

Очень сложный для ПВО: в ВСУ раскрыли тревожные детали ночного обстрела РФ

20:40

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматумВидео

20:30

Почти никто не замечает: скрытая функция популярного прибора на кухне меняет всеВидео

19:29

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войныВидео

19:19

Три батальона РФ "стерли в порошок": штурмовой полк ВСУ зачищает город на юге

19:10

Что еще важного Буш и Путин обсуждали в слитом разговоре: интересная детальмнение

18:35

Отключение света 28 декабря: где не будет электроэнергии в воскресенье

18:20

Буданов предупредил о новом массированном ударе и назвал главную цель РФ

17:43

"Это нелегко": Половинкина в слезах приняла поражение в финале "Холостяка"Видео

17:42

Без света 520 тысяч семей, поражены объекты "Нафтогаза": новые детали атаки РФФото

17:26

Площадка для пуска у границы: названо место размещения Орешника в Беларуси

16:59

Китайский гороскоп на завтра 28 декабря: Быкам - жертвы, Драконам - страх

16:49

Где на самом деле родилась Роксолана - документы XVI века раскрыли правду

16:47

"Мамку подкосило": Леся Никитюк сообщила о болезни

16:31

После потери Северска командиров двух бригад снимают за ложные доклады - СМИ

Реклама
16:20

"Очень тяжелая ситуация": в ВСУ раскрыли направление наступления РФ на юге

16:11

"Света, я всьо": Цимбалюк ответил на слухи о романе с бывшей после "Холостяка"

15:57

Им нет равных по надежности: названы 9 "вечных" кроссоверов и внедорожников

15:50

Больше вариантов нет: Зеленский назвал "красные линии" Украины в переговорах

15:32

Трамп с Зеленским сделали громкие заявления перед встречей во Флориде

15:08

Привлекают счастье и благополучие: 5 комнатных растений, которые принесут удачу в Новом году

14:55

Что нельзя хранить в дверце холодильника: продукты, которые портятся быстрее всего

14:17

Зеленский сделал заявление о выборах в Украине и предупредил о намерениях России

14:05

Украину накроет снег и штормовой ветер: синоптики предупреждают о зимней непогоде

13:58

"Думала, что это конец": украинские звезды пострадали от удара по КиевуВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять