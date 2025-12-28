Гороскоп для Козерогов: чем удивит 2026 год в любви и финансах

Вселенная приготовила Козерогам интересный год. Детали раскрыла Анжела Перл.

Анжела Перл опубликовала гороскоп на 2026 год для Козерогов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие перемены в семье ожидаются у Козерогов

Какое влияние окажет Уран на работу и здоровье

Какие важные даты ретроградных периодов Меркурия и Венеры следует учитывать в 2026 году

Астролог Анжела Перл составила детальный прогноз на 2026 год для представителей знака зодиака Козерог.

Если вам интересен Таро-прогноз этого специалиста, читайте материал: Для кого 2026-й станет годом больших переломов и новых вершин - помесячный Таро-прогноз.

"Год будет интересным, потому что много медленных планет меняют знаки, а это бывает редко, когда так меняется энергия. Значит, много будет много важных и глобальных событий", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Сатурн и Нептун входят в четвертый дом гороскопа, который отвечает за место жительства. Такие сильные и мощные планеты указывают на перемены, связанные с местом жительства, с недвижимостью — вы что-то будете продавать, покупать. Некоторые Козероги могут не просто переехать с улицы на улицу, а куда-то эмигрировать или надолго уехать из дома.

Возможны перемены в семье. Может быть, взрослый ребёнок съедет, будет жить отдельно. Может, вы выйдете замуж или женитесь, и у вас будет новая семья.

27 января Нептун войдёт в четвёртый дом гороскопа, а Сатурн следом за ним — 15 февраля. 20 февраля они соединятся прямо в нулевом градусе четвёртого дома гороскопа Козерогов. Что-то будет меняться.

В апреле Уран входит на семь лет в шестой дом гороскопа. Это планета перемен, сюрпризов. Многие Козероги поменяют работу, а может быть, и профессию.

"Причём Уран может принести неожиданное предложение. У вас поменяется должность. Например, неожиданно уволится начальник, и вам скажут занять его место. Может, вы решите поменять профессию? Шестой дом также связан с рутиной, питанием, привычками, здоровьем. Вам нужно найти баланс между работой, занятостью, решением проблем и гармонией и самочувствием. Эта тема для Козерогов будет очень важна, начиная с апреля", - рассказала астролог.

В контексте здоровья может быть даже исцеление, которое может стать сюрпризом. Уран действительно все меняет, причём это может произойти мгновенно, молниеносно.

Юпитер будет находиться седьмом доме отношений, партнёрства, брака. Первая половина года будет очень удачной для любви, нового знакомства. Вам также будет везти в партнёрстве.

С 1 июля Юпитер входит в восьмой дом гороскопа, который отвечает за финансы. Юпитер финансы увеличивает, и это очень здорово. Вы можете получать деньги благодаря другим людям или через других людей. Ваш муж или жена начнут больше зарабатывать, общий бюджет увеличится. Инвестиции вырастут в цене, или вы начнёте получать какие-то гранты, стипендии, помощь родителей.

Ретроградная Венера

Венера будет ретроградной с 3 октября по 14 ноября. В этот период нежелательно вступать в брак, инвестировать и делать дорогие покупки. Будет происходить пересмотр финансовых дел, переделка чего-либо, возможен возврат долгов или погашение кредитов. Будет актуальна тема личных, романтических, брачных и деловых отношений. Возможно произойдет примирение с кем-то из прошлого, возобновление связей с бывшими партнерами. Предстоит переоценка, переосмысление и анализ отношений, включая деловые контракты и соглашения. Поскольку ретроградная Венера будет в Скорпионе (водном знаке), этот период затронет чувства и эмоции и поднимет психологические вопросы.

Ретроградный Меркурий

В 2026 году Меркурий будет ретроградным трижды: с 26 февраля по 20 марта; с 29 июня по 23 июля; с 24 октября по 13 ноября.

Что нежелательно делать:

совершать дорогие покупки;

подписывать важные документы;

покупать технику;

назначать плановые операции.

Что благоприятно делать:

завершать дела;

улучшать или переделывать что-либо;

решать проблемы.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

По словам Перл, в 2026 году произойдут четыре затмения. Два из них - на оси третьего-девятого домов. Они будут проходить 3 марта и 28 августа и повлияют на темы общения, коммуникации, знакомства, поездки. Переезд может состояться либо в районе 3 марта, либо в районе 28 августа. Также в этот период будут происходить события, связанные с родственниками.

Два финансовых затмения произойдут 17 февраля и 12 августа. Козероги изменят отношение к деньгам и ценностям. Многие будут заключать сделки (покупка, продажа), решать вопросы налогов, наследства, инвестиций. Возможен раздел имущества или, наоборот, коллаборация в бизнесе.

Некоторые Козероги поменяют работу и, как следствие, изменится система получения зарплаты. Кто-то может уйти с работы и начать работать на себя, меняя источник дохода.

Эти затмения, вместе с вхождением Юпитера и кармических узлов в финансовые дома во второй половине года, указывают на трансформацию всей финансовой системы Козерогов: как вы зарабатываете, сколько тратите и откуда приходят деньги.

В 2026 году многим повезёт в деньгах, многим повезёт в любви. Первая половина года хорошая, а вторая у- же больше такая практичная", - резюмировала Анжела Перл.

Смотрите видео - Гороскоп для Козерогов на 2026 год от Анжелы Перл:

