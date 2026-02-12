Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Будут рядом до самого конца: самые преданные знаки зодиака

Сергей Кущ
12 февраля 2026, 03:21
15
Их забота проявляется по-разному: через эмоции, стабильность, мудрость или практичность.
Самые преданные знаки зодиака
Самые преданные знаки зодиака / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Телец — это стабильность и верность
  • Козероги выражают поддержку через действия и ответственность

Иногда самое ценное в жизни — это человек, который останется рядом, несмотря ни на что. Астрологи уверены: некоторые знаки зодиака обладают особым даром поддерживать, вдохновлять и защищать. Их забота искренняя, а преданность — безусловная.

Рак

Раки считаются одними из самых чутких и внимательных людей зодиака. Их поддержка идёт от сердца: они искренне переживают за близких и готовы сделать всё, чтобы вы чувствовали себя в безопасности.

видео дня

Они умеют слушать, создавать уютную атмосферу и быть рядом в самые трудные моменты. Рак не просто говорит слова поддержки — он проживает ваши эмоции вместе с вами.

Телец

Телец — это стабильность и верность. Если он рядом, вы можете быть уверены, что не останетесь один на один с проблемами.

Его поддержка практична и последовательна: он даст дельный совет, поможет делом и не исчезнет, когда станет сложно. Тельцы ценят долгосрочные связи и всегда готовы стать прочным фундаментом для тех, кого любят.

Весы

Весы поддерживают мягко и мудро. Они умеют видеть ситуацию с разных сторон и помогают найти баланс даже в хаосе.

Их дипломатичность и искреннее желание сохранить гармонию делают их прекрасными советчиками. Весы не осуждают — они поддерживают и помогают выйти из сложной ситуации с достоинством.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рыбы

Рыбы обладают глубокой эмпатией. Они тонко чувствуют эмоции других и умеют создавать пространство, где можно быть уязвимым.

В трудные времена Рыбы станут плечом, на которое можно опереться, и тихим голосом, который напомнит, что вы не одни. Их поддержка — это тепло, понимание и искреннее участие.

Козерог

Козероги выражают поддержку через действия и ответственность. Они могут не быть слишком эмоциональными, но всегда помогут найти решение.

Их сила — в умении направлять, мотивировать и помогать достигать целей. Козерог будет рядом, когда нужно собраться, преодолеть трудности и двигаться дальше.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Баллистика, "Шахеды" и громкие взрывы: Киев и Днепр под массовой атакой

Баллистика, "Шахеды" и громкие взрывы: Киев и Днепр под массовой атакой

02:36Война
РФ стянула силы четырех армий на важное направление: в ВСУ рассказали о ситуации

РФ стянула силы четырех армий на важное направление: в ВСУ рассказали о ситуации

02:03Фронт
"Тактика дает результат": Сырский раскрыл задачу ВСУ и назвал главную цель

"Тактика дает результат": Сырский раскрыл задачу ВСУ и назвал главную цель

23:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на сегодня 12 февраля: Ракам - радостные новости, Девам - путешествие

Гороскоп на сегодня 12 февраля: Ракам - радостные новости, Девам - путешествие

Что нельзя делать в праздник 12 февраля: строгие приметы и запреты

Что нельзя делать в праздник 12 февраля: строгие приметы и запреты

"Закрытая информация": в Раде раскрыли планы РФ на Украину и сроки окончания войны

"Закрытая информация": в Раде раскрыли планы РФ на Украину и сроки окончания войны

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 февраля (обновляется)

Последние новости

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке летящей птицы за 31 секунду

03:21

Будут рядом до самого конца: самые преданные знаки зодиака

03:13

Почему блины рвутся и прилипают: хитрый трюк, чтобы этого избежать

02:36

Баллистика, "Шахеды" и громкие взрывы: Киев и Днепр под массовой атакой

02:36

Учёные ошеломлены: новая жизнь может существовать в самом неожиданном уголке

Украине придется жить с графиками отключений от 3 до 7 лет - ХарченкоУкраине придется жить с графиками отключений от 3 до 7 лет - Харченко
02:03

РФ стянула силы четырех армий на важное направление: в ВСУ рассказали о ситуации

02:00

Наталья Могилевская "сбежала" от детей и мужа - причина

01:45

Растет гурманом: Леся Никитюк показала 8-месячного сына за трапезой

01:30

Обрывает последние концы: возвращение Бритни Спирс под угрозой

Реклама
01:08

МОК сказал "нет" еще одному шлему украинского спортсмена: какова причина на этот раз

00:51

После провала в финале: Khayat признался, вернется ли на Национальный отбор

00:16

Секрет маленькой буквы: что на самом деле означает "i" в iPhone, iPad и iPod

00:00

Умер 48-летняя звезда "Бухты Доусона" Джеймс Ван Дер Бик

11 февраля, среда
23:27

"Тактика дает результат": Сырский раскрыл задачу ВСУ и назвал главную цель

23:20

Позиции крепчают: что изменилось в прогнозах букмекеров на Евровидение-2026

23:14

Длительные графики возвращаются: как будут отключать свет в Днепре и области 12 февраляФото

23:06

РФ хочет отравить Днепр, есть угроза для миллионов граждан - названа цель новой атаки

22:26

Когда можно не платить за тепло и горячую воду: названо главное условие

22:11

Тодоренко решили уничтожить в России: за что поплатится предательница

22:09

Когда закончится война - Зеленский сделал заявление о датах референдума и выборов

Реклама
21:50

До 14 часов без света: новый график для Ровенской области на 12 февраля

21:49

Популярная в США актриса и модель госпитализирована в критическом состоянии

21:40

Ранний посев рассады: эксперт раскрыл типичные ошибки, чтобы не платить дважды

21:11

Когда могут закончить боевые действия в Украине: Зеленский назвал сроки

21:00

"Что б девчата не надеялись": Максим Галкин показал цветущую ПугачевуФото

20:34

Состоятся ли выборы 24 февраля и референдум: Зеленский дал окончательный ответ

20:26

Настоящий портал между эпохами в Украине: где находится мистическая деревня

20:14

Один дом в Харькове опередил время и его назвали первым: в чем уникальность

20:04

Вкусно, как в детстве: рецепт блюда, перед которым невозможно устоятьВидео

19:49

Кто может завоевать медаль для Украины на Олимпиаде: известен главный претендент

19:45

Шквалы, снег и лавины: Украину накрывает штормовая погода

19:31

"Противно": Настя Каменских попала в новый скандал из-за своего поступка

19:29

Ситуация со светом для четырех городов самая сложная - в чем проблема

19:18

Слегла: Ада Роговцева рассказала о проблемах со здоровьем

19:14

Украина и РФ не подпишут договор о мире: неожиданный прогноз завершения войны

19:13

Рыхлые и румяные оладьи без молока и яиц: лучший рецепт

19:10

Почему РФ провалит цифровую диктатурумнение

18:50

"Дедлайн" Трампа: названы точные сроки завершения войны в Украине

18:47

Мороз постепенно отступает: какая будет погода в Днепре в конце недели

18:30

Повышение тарифов на свет и тепло в Украине - в СНБО предупредили украинцев

Реклама
18:21

Легкие макияжи для Дня влюбленных: 3 идеи для свидания и тематической фотосессииВидео

18:17

"Сам вызвал скорую": известный украинский певец попал в больницу с инфарктом

18:12

Цены существенно снизились: в Украине подешевел популярный вид мяса

17:56

Когда отменят графики отключений света - назван "идеальный сценарий"

17:55

Паузы не будет: эксперт назвал, куда РФ готовится перебросить 150-тысячный кулак

17:45

Один трюк в доме разгоняет тепло за минуты: радиаторы "кочегарят" по максимумуВидео

17:14

На Полтавщину возвращается долгожданное тепло: синоптики назвали дату

17:00

Лучшие духи на весну/лето-2026: эксклюзивное парфюмерное "предсказание"

16:44

Война закончится в ближайшие месяцы, но есть условие — что решили на переговорах в ОАЭ

16:41

Курс валют 12 февраля резко изменится: новые прогнозы от НБУ

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять