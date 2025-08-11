Укр
Читать на украинском
Рожденные под счастливой звездой: нумерологи назвали три месяца, приносящие удачу

Даяна Швец
11 августа 2025, 20:38
Несмотря на все вызовы и изменения, они имеют свой собственный внутренний компас, который помогает им преодолевать трудности почти без проблем.
нумерология
В чем секрет самых счастливых людей / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Почему март, август, ноябрь дарят особую энергию
  • Как месяц рождения влияет на удачу и успех

Некоторые люди словно живут в гармонии с невидимыми ритмами Вселенной. На первый взгляд, это может быть природная харизма, внутренняя устойчивость, сильная энергетика или глубинная духовность. Однако эксперты отмечают, что определенные месяцы рождения чаще наделяют людей врожденным нравом, сообщает Главред со ссылкой на Parade.

Март

Люди, рожденные в марте, будто настроены на волну высших сил. Чувствительные и интуитивные Рыбы или решительные Овны от природы имеют острый внутренний голос, который ведет их сквозь жизненные повороты. Со временем они учатся безоговорочно доверять этому инстинкту, используя его подсказки как указатель в сложных ситуациях.

видео дня

Август

Рожденные в августе обычно яркие, преданные и смелые личности. Львы привносят в мир силу и харизму, а Девы целеустремленность и стремление к порядку. Им свойственно желание держать все под контролем и вести за собой. Если они терпят неудачу, то быстро восстанавливаются и прилагают еще больше усилий, что часто приводит их к признанию и успеху.

Ноябрь

Ноябрьские именинники - глубокие и проницательные люди. Ни для кого не секрет, что Скорпионы мастера стратегического мышления, а Стрельцы вечные искатели новых горизонтов. Их интуиция чрезвычайно сильна, а отношение к трудностям зрелое и осознанное. Они умеют находить смысл даже в тяжелых событиях и превращать темные моменты жизни в источник вдохновения.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

