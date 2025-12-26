Гороскоп Таро на завтра 27 декабря: Львам - последовательность, Девам - новый этап

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Гороскоп Таро на 27 декабря / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро на субботу для Овна: Сила, перевернутая

Овны, сегодня жизнь может оказаться сложнее, чем ожидалось, и вы почувствуете себя истощенными. Это одно из значений перевернутой карты Сила — чувство усталости.

27 декабря вас определяют не моменты слабости, а то, как вы справляетесь с трудностями, когда они случаются.

Вы учитесь быть мудрее и понимаете, что бережное отношение к себе восстанавливает вашу энергию. В субботу отложите некоторые дела, чтобы переосмыслить, куда следует направить свою энергию.

Телец

Карта Таро на субботу для Тельца: Девятка Пентаклей, перевернутая

Ваша карта Таро на субботу — перевернутая Девятка Пентаклей, которая говорит о неустроенной независимости.

Тельцы, вы отлично умеете быть продуктивными и самодостаточными, но бывают моменты, когда вы чувствуете себя одинокими. Пришло время оценить, как вы хотите жить и с кем хотели бы разделить свою жизнь.

Просить о поддержке и нуждаться в других — это не признак слабости, а сила. Вы готовы переосмыслить своё счастье, уравновешивая долгосрочную стабильность в отношениях.

Близнецы

Карта Таро на субботу для Близнецов: Семерка Кубков, перевёрнутая

Близнецы, ваша карта Таро на субботу — Семерка Кубков, перевёрнутая, что говорит о ясности ума. К вам возвращается чувствительность после короткого периода, когда вы чувствовали себя рассеянными и оторванными от других.

Однако сегодня благоприятствует простоте. Варианты, которые вам казались запутанными, начинают сужаться, и вы уверенно выбираете правильный.

Даже когда всё не идеально, вы находите утешение в этом процессе.

Рак

Карта Таро на субботу для Рака: Король Пентаклей, перевёрнутая

Финансовая безопасность сегодня кажется неопределённой, особенно в отношении долгосрочных обязательств, целей и дел, которыми вам нужно заниматься. Перевернутая карта Король Пентаклей говорит о том, что в субботу вы будете действовать ответственно, но можете не получить ожидаемой награды.

Раки, отсутствие уверенности может привести к усилению контроля и анализу ваших мыслей о том, что является устойчивым, а что не стоит вашего времени.

27 декабря скорректируйте некоторые из своих ожиданий и посмотрите, как вы можете приблизиться к своей цели — увеличить свои сбережения, приобрести актив или избавиться от долгов — и как это можно осуществить в более длительный период времени.

Лев

Карта Таро на субботу для Льва: Восьмерка Пентаклей

Лев, день разворачивается для вас спокойно и продуктивно. Восьмерка Пентаклей подчеркивает постоянные усилия, сочетающие обучение, развитие навыков и преданность делу. Вы не стремитесь к аплодисментам или одобрению окружающих; вы хотите прогрессировать и расти.

27 декабря последовательность важнее скорости. Небольшие изменения и улучшения, которые вы вносите сейчас, помогают вам понять, на чем следует сосредоточиться.

Дева

Карта Таро на субботу для Девы: Четверка Кубков, перевернутая

Перевернутая Четверка Кубков говорит об открытии вашего разума и сердца новым впечатлениям. В субботу вы эмоционально открыты после периода, когда вы были замкнуты в себе. Теперь вас интересуют новые дружеские отношения и выход за пределы внутренней жизни.

Дева, обратите внимание на то, к чему вас тянет, и как это вписывается в вашу жизнь. Ваша готовность — это путеводная звезда, помогающая вам понять, чего вы желаете на этом новом этапе.

Весы

Карта Таро на субботу для Весов: Пятерка Мечей, перевернутая

Весы, ваша ежедневная карта Таро на субботу — Пятерка Мечей, перевернутая, которая говорит о разрешении конфликтов и преодолении разочарования и несоответствия, которые заставили вас чувствовать себя неспокойно.

Вы хотите двигаться к разрешению, потому что стремитесь к гармонии и миру. Для вас важнее ладить с другими, чем доказывать свою правоту.

Отпустить то, что произошло в прошлом, — это не то же самое, что сказать, что это не имеет значения.

Вместо этого, вы используете этот урок для роста. Ваша эмоциональная зрелость покажет вам, как превратить врага или напряженную ситуацию в союзника.

Скорпион

Карта Таро на субботу для Скорпиона: Солнце

В субботу, 27 декабря, карта Таро "Солнце" означает радость и счастье. Вы чувствуете себя хорошо в том направлении, в котором движется ваша жизнь. У вас есть ясность и душевный покой, и есть возможность ощутить тепло и поддержку от других.

Вы готовы поделиться своим внутренним светом с другими и не объяснять, почему вам нравится то или иное. Ваша уверенность основана на подлинности и честности, что привлекает в вашу жизнь позитивную энергию.

Стрелец

Карта Таро на субботу для Стрельца: Императрица, перевернутая

Стрелец, ваша карта Таро на субботу — Императрица, перевернутая, что говорит об эмоциональной неуверенности и пренебрежении собой. Сегодня легко почувствовать себя оторванным от других, но вместо того, чтобы поддаваться одиночеству, ищите эмоциональное удовлетворение в хорошем обществе.

Вы возвращаете тепло в свою жизнь через общие переживания и взгляд на мир с одной точки зрения. Сегодняшний день посвящен движению вперед и поиску новых знакомств.

Козерог

Карта Таро для Козерога на субботу: Луна

Карта Таро "Луна" говорит о повышенной эмоциональной восприимчивости, и многое из того, что вы чувствуете, требует исследования. Ваша интуиция говорит вам громче обычного, вызывая смешанные чувства по поводу того, на чем нужно сосредоточиться.

27 декабря вы научитесь быть честными с собой, что ведет к более глубокому самосознанию. Вы можете лучше понимать, чего хотите, осознавая, что не на все вопросы нужен однозначный ответ.

Водолей

Карта Таро на субботу для Водолея: Иерофант, перевернутый

Вы ставите под сомнение свои традиции, правила и убеждения. То, что когда-то казалось вам стабильным, теперь утратило свою значимость. Иерофант в перевернутом положении говорит о переосмыслении традиций, и в субботу вы готовы выйти за рамки привычного.

27 декабря ваше независимое мышление станет тем, на что вы будете опираться, чтобы переосмыслить то, как вы будете ценить особые моменты своей жизни от настоящего к будущему.

Рыбы

Карта Таро на субботу для Рыб: Умеренность, перевернутая

Рыбы, ваша ежедневная карта Таро на субботу — Умеренность в перевернутом положении — сигнализирует о грядущем моменте нетерпения. Эмоциональный дисбаланс требует внимания сегодня. Возможно, вы слишком много отдаете или изо всех сил пытаетесь справиться с предъявляемыми к вам требованиями.

Необходим мягкий подход. Небольшие корректировки 27 декабря позволят вам выделить время для отдыха и внутреннего покоя без слишком радикальных изменений.

Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

