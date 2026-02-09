Таро-прогноз на затмение 17 февраля: у кого начнется светлая полоса, а кого ждут большие деньги

Вы узнаете:
17 февраля 2026 состоится солнечное затмение и принесет период новых начинаний и важных событий.
Таролог Анжела Перл сделала расклад на картах Таро и рассказала на своем Youtube-канале, что солнечное затмение принесет каждому знаку зодиака, пишет Главред.
Гороскоп Таро - Овен
Карта: Паж жезлов
У вас будет улов. Вам повезет в новых начинаниях или новой сфере.
Пажи — это дети или ситуация, в которой вы, как ребёнок, доверяете миру.
Не исключена новость о беременности.
Гороскоп Таро - Телец
Карта: 9 жезлов
Вас ждет источник дохода, прибыль.
Карта символизирует защиту заработанного и накопленного. Это кульминация опыта и мудрости, стояние на страже своего имущества или интересов семьи/компании.
Гороскоп Таро - Близнецы
Карта: 4 мечей
Пришло время для паузы и отдыха. Рекомендуется меньше работать, делегировать задачи, уделить внимание здоровью, медитации, йоге, чтению или просто бездействию.
Гороскоп Таро - Рак
Карта: 2 кубков
Очень хорошая карта для влюблённости, свиданий, знакомств, романтических или деловых отношений. Может, кто-то вам признается в любви, вы получите предложение руки и сердца, будет помолвка или какая-то очень важная в вашей жизни встреча.
Гороскоп Таро - Лев
Карта: 6 кубков
Ожидаются искренние чувства, воспоминания о детстве, встречи с людьми, которых вы давно не видели. Это период, когда проявятся настоящие эмоции, любовь, доброта и забота.
Гороскоп Таро - Дева
Карта: Шут
Что-то у вас начнётся с нуля, сначала. Абсолютно новые отношения, новая работа, новое место жительства. Вы шли между прошлым и будущим, но это затмение покажет вам, в каком направлении двигаться. Или вы примете решение что-то сначала начать, или избавиться от чего-то.
Гороскоп Таро - Весы
Карта: Король пентаклей
Предвещает финансовую стабильность, новости, связанные с деньгами (кредиты, новая зарплата, контракты, помощь).
Возможно появление в жизни мужчины. По гороскопу он — Телец, Дева или Козерог.
Гороскоп Таро - Скорпион
Карта: Рыцарь мечей
События будут развиваться быстро. Возможны поездки, крупные покупки (транспорт), переезд, а также быстрое развитие деловых или романтических отношений. Ожидается новая важная информация или визиты.
Гороскоп Таро - Стрелец
Карта: 7 пентаклей
Карта денежного роста. По словам таролого, нужно немножко подождать, ещё не время. Придёт весна, снег растает — и вы получите деньги, финансы, или работу, новый источник дохода.
"Эта карта говорит, что деньги растут и скоро вырастут, и скоро вы получите денежный урожай. Осталось чуть-чуть подождать, пока сезон поменяется. Может быть, вы сейчас работаете на какой-то результат и не знаете, будет он или нет. Ответ: будет, но не сразу", - сказала Перл.
Гороскоп Таро - Козерог
Карта: Королева пентаклей
Вы будете в "шоколаде", сиять и сможете позволить себе многое. Эта карта символизирует финансовую стабильность, достаток, возможную покупку автомобиля или чью-то поддержку, а также рост самооценки.
Гороскоп Таро - Водолей
Карты: Король мечей и 4 кубков
Водолеи будут управлять своим комфортом и жизнью, принимать спокойные и умные решения.
Вам не стоит торопиться. Следует наблюдать за событиями и ждать, пока Вселенная покажет вам ответы и направление.
Гороскоп Таро - Рыбы
Карта: 9 пентаклей
Очень позитивная карта праздника и благополучия. Рыбы смогут позволить себе быть самими собой, наслаждаться жизнью, посещать мероприятия и делать желанные покупки. Начинается светлая полоса.
