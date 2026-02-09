Укр
Таро-прогноз на затмение 17 февраля: у кого начнется светлая полоса, а кого ждут большие деньги

Анна Ярославская
9 февраля 2026, 13:26
103
Анжела Перл рассказала, чего ждать в до конца зимы всем знакам зодиака.
Анжела Перл
Анжела Перл рассказала, чего ждать от солнечного затмения всем знакам зодиака / скриншот

Вы узнаете:

  • Кто получит прибыль
  • Кому стоить сделать паузу в работе
  • Какой знак зодиака встретит свою любовь

17 февраля 2026 состоится солнечное затмение и принесет период новых начинаний и важных событий.

Таролог Анжела Перл сделала расклад на картах Таро и рассказала на своем Youtube-канале, что солнечное затмение принесет каждому знаку зодиака, пишет Главред.

видео дня

Гороскоп Таро - Овен

Карта: Паж жезлов

У вас будет улов. Вам повезет в новых начинаниях или новой сфере.

Пажи — это дети или ситуация, в которой вы, как ребёнок, доверяете миру.

Не исключена новость о беременности.

Гороскоп Таро - Телец

Карта: 9 жезлов

Вас ждет источник дохода, прибыль.

Карта символизирует защиту заработанного и накопленного. Это кульминация опыта и мудрости, стояние на страже своего имущества или интересов семьи/компании.

Гороскоп Таро - Близнецы

Карта: 4 мечей

Пришло время для паузы и отдыха. Рекомендуется меньше работать, делегировать задачи, уделить внимание здоровью, медитации, йоге, чтению или просто бездействию.

Гороскоп Таро - Рак

Карта: 2 кубков

Очень хорошая карта для влюблённости, свиданий, знакомств, романтических или деловых отношений. Может, кто-то вам признается в любви, вы получите предложение руки и сердца, будет помолвка или какая-то очень важная в вашей жизни встреча.

Гороскоп Таро - Лев

Карта: 6 кубков

Ожидаются искренние чувства, воспоминания о детстве, встречи с людьми, которых вы давно не видели. Это период, когда проявятся настоящие эмоции, любовь, доброта и забота.

Гороскоп Таро - Дева

Карта: Шут

Что-то у вас начнётся с нуля, сначала. Абсолютно новые отношения, новая работа, новое место жительства. Вы шли между прошлым и будущим, но это затмение покажет вам, в каком направлении двигаться. Или вы примете решение что-то сначала начать, или избавиться от чего-то.

Гороскоп Таро - Весы

Карта: Король пентаклей

Предвещает финансовую стабильность, новости, связанные с деньгами (кредиты, новая зарплата, контракты, помощь).

Возможно появление в жизни мужчины. По гороскопу он — Телец, Дева или Козерог.

Гороскоп Таро - Скорпион

Карта: Рыцарь мечей

События будут развиваться быстро. Возможны поездки, крупные покупки (транспорт), переезд, а также быстрое развитие деловых или романтических отношений. Ожидается новая важная информация или визиты.

Гороскоп Таро - Стрелец

Карта: 7 пентаклей

Карта денежного роста. По словам таролого, нужно немножко подождать, ещё не время. Придёт весна, снег растает — и вы получите деньги, финансы, или работу, новый источник дохода.

"Эта карта говорит, что деньги растут и скоро вырастут, и скоро вы получите денежный урожай. Осталось чуть-чуть подождать, пока сезон поменяется. Может быть, вы сейчас работаете на какой-то результат и не знаете, будет он или нет. Ответ: будет, но не сразу", - сказала Перл.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро - Козерог

Карта: Королева пентаклей

Вы будете в "шоколаде", сиять и сможете позволить себе многое. Эта карта символизирует финансовую стабильность, достаток, возможную покупку автомобиля или чью-то поддержку, а также рост самооценки.

Гороскоп Таро - Водолей

Карты: Король мечей и 4 кубков

Водолеи будут управлять своим комфортом и жизнью, принимать спокойные и умные решения.

Вам не стоит торопиться. Следует наблюдать за событиями и ждать, пока Вселенная покажет вам ответы и направление.

Гороскоп Таро - Рыбы

Карта: 9 пентаклей

Очень позитивная карта праздника и благополучия. Рыбы смогут позволить себе быть самими собой, наслаждаться жизнью, посещать мероприятия и делать желанные покупки. Начинается светлая полоса.

Смотрите видео - Таро-прогноз Анжелы Перл солнечное затмение 17 февраля 2026:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

