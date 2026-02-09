После 9 февраля станет легче: у трех знаков зодиака заканчивается черная полоса

Вы узнаете:
После 9 февраля для некоторых знаков зодиака наступает долгожданный переломный момент. Последняя четверть Луны в Скорпионе действует как мощный катализатор: она помогает осознать, где вы теряете силы, за что держитесь по привычке и какие внутренние решения давно требуют пересмотра.
Овен
Для Овнов 9 февраля завершится испытание, связанное с контролем, внутренним сопротивлением и разочарованием. Последняя четверть Луны ясно покажет, что борьба, которую вы ведёте, обходится вам слишком дорого — эмоционально и энергетически.
В этот момент приходит резкое, почти мгновенное осознание: продолжать по-старому больше нельзя. Вы понимаете, что именно выбор другого ответа, а не очередное усилие, меняет всё. Это время вернуть себе силу, перестать делать вид, что ситуация работает, и начать реальные личные изменения. С этого решения трудные времена начинают уходить.
Дева
Для Дев после 9 февраля заканчивается период постоянного умственного напряжения. Вы больше не готовы вкладывать эмоции в боль, усталость и самокритику. Луна в Скорпионе помогает увидеть простую истину: ваши собственные действия лишь усугубляли ситуацию.
Это момент внутреннего "стоп". Вы принимаете осознанное решение больше не жить в режиме истощения. Трудности начинают исчезать не сами по себе, а потому что вы перестаёте их подпитывать. Как только вы становитесь ключом к переменам, жизнь постепенно становится легче и спокойнее.
Стрелец
Стрельцы осознают, что слишком долго носили с собой прошлое, которое давно перестало быть полезным. Вы готовы двигаться вперёд, но не позволяете себе признать, что этот шаг уже сделан.
Во время последней четверти Луны приходит важное понимание: трудные времена продолжаются ровно столько, сколько вы даёте им место в своей жизни. С 9 февраля вы решаете больше не подпитывать старые эмоции и воспоминания. Это освобождает энергию для радости, движения и настоящего момента.
