Везунчики судьбы: ТОП-5 знаков зодиака, кому фортуна улыбается чаще всего

Порой кажется, что некоторые люди как будто появились на свет под особенно счастливой звездой, именно их удача сопровождает их в самых разных ситуациях. Астрологи считают, что секрет может быть во влиянии планеты-покровителя, которая помогает раскрывать сильные стороны и притягивать благоприятные события, пишет Главред со ссылкой на Collective World.
Телец
Тельцам покровительствует Венера, известная как символ любви, красоты, гармонии, достатка и искусства. Благодаря этому они обладают природной привлекательностью, чувством стиля и умением легко находить общий язык с другими. Они хорошо понимают, что для них важно, и часто получают успех в том деле, которое действительно любят.
Весы
Так же, как и Тельцы, Весы находятся под влиянием Венеры. Это придает им утонченность, романтизм и природные способности к созданию гармоничной атмосферы. Они умеют наслаждаться жизнью, ценят красоту и легко строят отношения. В знакомствах и личной жизни им часто везет.
Лев
Солнце, главный покровитель Львов, символизирует жизненную силу и творческое самовыражение. Это делает их уверенными, харизматичными и заметными в любой компании. Львы часто обладают артистическими способностями и природным умением привлекать внимание, благодаря чему успех сопутствует им во многих начинаниях.
Стрелец
Юпитер, планета счастья и роста, делает Стрельцов оптимистичными, открытыми к новым возможностям и готовыми рисковать ради мечты. Они умеют использовать каждый шанс, который им попадается, а их сочетание смелости и везения помогает достигать желаемого.
Рыбы
Главное влияние на Рыб имеет Нептун, но и энергия Юпитера им не менее полезна. Такая астрологическая поддержка наделяет их глубокой интуицией, креативностью и способностью притягивать положительные события. Когда Рыбы доверяют своим предчувствиям и действуют смело, они способны воплощать даже самые смелые идеи.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
